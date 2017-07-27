Стадион: Конинг Виллем II
1:2
Конец матча
5' Желтая карточкаFara Williams
0:1
7' ГолToni Duggan
1:1
17' ГолCarolina Mendes
27' Желтая карточкаIsobel Christiansen
1:2
48' ГолNikita Parris
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Лаура Бассетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Laura Luis мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
93'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает навес
93'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Алекс Скотт наказан за толчок Dolores Silva
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Isobel Christiansen пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
91'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) в офсайде
91'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Фара Уильямс наказан за толчок Tatiana Pinto
89'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) делает подножку. Алекс Скотт заработал фол.
88'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) в офсайде
87'
Тактическая замена. Diana Silva уходит с поля и его заменяет Laura Luis
86'
Dolores Silva выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) делает пас партнеру.
86'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Isobel Christiansen заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Toni Duggan уходит с поля и его заменяет Demi Stokes
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Тактическая замена. Suzane Pires уходит с поля и его заменяет Amanda Da Costa
79'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Alex Greenwood из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
78'
Tatiana Pinto наказан за толчок Кэрен Карни
78'
Лаура Бассетт из команды Англия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Alex Greenwood из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
76'
Melissa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
75'
Josanne Potter выбил мяч на угловой.
74'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Jordan Nobbs наказан за толчок Claudia Neto
73'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Алекс Скотт из команды Англия (Ж) делает подножку. Suzane Pires заработал фол.
71'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Dolores Silva бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
69'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает подножку. Claudia Neto заработал фол.
68'
Alex Greenwood выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ana Leite из команды Португалия (Ж) делает навес
68'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
66'
Jordan Nobbs бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Isobel Christiansen заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Тактическая замена. Carolina Mendes уходит с поля и его заменяет Ana Leite
64'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
61'
Patricia Morais на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Millie Bright уходит с поля и его заменяет Jordan Nobbs
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
56'
Nikita Parris нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
56'
Carolina Mendes выбил мяч на угловой.
56'
Toni Duggan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Melissa из команды Португалия (Ж) делает подножку. Nikita Parris заработал фол.
54'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Toni Duggan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Melissa из команды Португалия (Ж). Это Nikita Parris заработал фол.
53'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
51'
Dolores Silva возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Dolores Silva получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Isobel Christiansen сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Nikita Parris записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Nikita Parris на финте ушёл от оппонента.
48'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) делает навес
47'
Фара Уильямс из команды Англия (Ж) делает подножку. Claudia Neto заработал фол.
46'
Фара Уильямс наказан за толчок Melissa
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Tatiana Pinto.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Лаура Бассетт из команды Англия (Ж) делает подножку. Diana Silva заработал фол.
39'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Nikita Parris наказан за толчок Silvia Rebelo
37'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Alex Greenwood навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Nikita Parris заработал фол.
35'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
33'
32'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
32'
Josanne Potter из команды Англия (Ж) делает передачу одноклубнику.
32'
Alex Greenwood навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Silvia Rebelo наказан за толчок Toni Duggan
31'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Millie Bright заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Isobel Christiansen получает желтую карточку.
27'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) делает подножку. Ana Borges заработал фол.
25'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Alex Greenwood из команды Англия (Ж) делает подножку. Diana Silva заработал фол.
22'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес
20'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Isobel Christiansen нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Ana Borges наказан за толчок Isobel Christiansen
17'
Diana Silva сделал результативную передачу.
17'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) добил мяч в ворота.
17'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
17'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) делает передачу за спину защитников.
16'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) делает подножку. Dolores Silva заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
14'
Carole выбил мяч на угловой.
14'
11'
Claudia Neto коснулся мяча рукой.
10'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
7'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Toni Duggan из команды команды Англия (Ж).
7'
Patricia Morais ошибается в защите.
6'
Игроки ФК "Англия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Лаура Бассетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Фара Уильямс получает желтую карточку.
5'
Фара Уильямс совершает грубый фол. Diana Silva был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) делает подножку. Melissa заработал фол.
2'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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