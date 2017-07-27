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2017
Стадион:
Португалия (жен)
1:2
Конец матча
Англия (жен)
0'
5' Желтая карточка
Fara Williams
0:1
7' Гол
Toni Duggan
1:1
17' Гол
Carolina Mendes
27' Желтая карточка
Isobel Christiansen
1:2
48' Гол
Nikita Parris
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Лаура Бассетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Laura Luis мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
93'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает навес

93'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Алекс Скотт наказан за толчок Dolores Silva
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Isobel Christiansen пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
Офсайд
91'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) в офсайде
91'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
90'
Фара Уильямс наказан за толчок Tatiana Pinto
Фол, нарушение
89'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) делает подножку. Алекс Скотт заработал фол.
Офсайд
88'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) в офсайде
87'
Тактическая замена. Diana Silva уходит с поля и его заменяет Laura Luis
86'
Dolores Silva выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) делает пас партнеру.
Фол, нарушение
86'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Isobel Christiansen заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Toni Duggan уходит с поля и его заменяет Demi Stokes
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Тактическая замена. Suzane Pires уходит с поля и его заменяет Amanda Da Costa
79'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Alex Greenwood из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
Фол, нарушение
78'
Tatiana Pinto наказан за толчок Кэрен Карни
78'
Лаура Бассетт из команды Англия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
77'
Alex Greenwood из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
Травма, повреждение
76'
Melissa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
75'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
75'
Josanne Potter выбил мяч на угловой.
74'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Jordan Nobbs наказан за толчок Claudia Neto
73'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Алекс Скотт из команды Англия (Ж) делает подножку. Suzane Pires заработал фол.
71'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Алекс Скотт из команды Англия (Ж) делает навес
71'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Dolores Silva бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
69'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает подножку. Claudia Neto заработал фол.
68'
Alex Greenwood выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ana Leite из команды Португалия (Ж) делает навес
68'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) делает навес
68'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
66'
Jordan Nobbs бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Алекс Скотт из команды Англия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
65'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Isobel Christiansen заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Тактическая замена. Carolina Mendes уходит с поля и его заменяет Ana Leite
64'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
Травма, повреждение
61'
Patricia Morais на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Millie Bright уходит с поля и его заменяет Jordan Nobbs
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
56'
Nikita Parris нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
56'
Carolina Mendes выбил мяч на угловой.
56'
Toni Duggan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
55'
Melissa из команды Португалия (Ж) делает подножку. Nikita Parris заработал фол.
54'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Toni Duggan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Melissa из команды Португалия (Ж). Это Nikita Parris заработал фол.
53'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
Травма, повреждение
51'
Dolores Silva возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
50'
Dolores Silva получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Isobel Christiansen сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Nikita Parris записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Nikita Parris на финте ушёл от оппонента.
48'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
47'
Фара Уильямс из команды Англия (Ж) делает подножку. Claudia Neto заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Фара Уильямс наказан за толчок Melissa
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Tatiana Pinto.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
40'
Лаура Бассетт из команды Англия (Ж) делает подножку. Diana Silva заработал фол.
39'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Nikita Parris наказан за толчок Silvia Rebelo
37'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Alex Greenwood навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Nikita Parris заработал фол.
35'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
33'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) делает навес
32'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
32'
Josanne Potter из команды Англия (Ж) делает передачу одноклубнику.
32'
Alex Greenwood навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Silvia Rebelo наказан за толчок Toni Duggan
Фол, нарушение
31'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Millie Bright заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
27'
Isobel Christiansen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) делает подножку. Ana Borges заработал фол.
25'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Alex Greenwood из команды Англия (Ж) делает подножку. Diana Silva заработал фол.
22'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес
Офсайд
20'
Isobel Christiansen из команды Англия (Ж) в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Isobel Christiansen нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
19'
Ana Borges наказан за толчок Isobel Christiansen
17'
Diana Silva сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) добил мяч в ворота.
17'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
17'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
16'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) делает подножку. Dolores Silva заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
14'
Carole выбил мяч на угловой.
14'
Алекс Скотт из команды Англия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
11'
Claudia Neto коснулся мяча рукой.
10'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
7'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Toni Duggan из команды команды Англия (Ж).
7'
Patricia Morais ошибается в защите.
6'
Игроки ФК "Англия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Лаура Бассетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Фара Уильямс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Фара Уильямс совершает грубый фол. Diana Silva был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Nikita Parris из команды Англия (Ж) делает подножку. Melissa заработал фол.
2'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) делает навес
1'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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