Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

93' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

93' Lineth Beerensteyn отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

93' Lineth Beerensteyn из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.

92' Lineth Beerensteyn получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Асллани Косоваре получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) делает подножку. Lineth Beerensteyn заработал фол.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

91' Блакстениус Стина мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.

91' Блакстениус Стина оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

90' Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает отличный навес.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

90' Фишер Нилла из команды Швеция (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

90' Lineth Beerensteyn из команды Голландия (Ж) играет в стеночку с партнером по команде. Мидема Вивианн это был.

89' Mimmi Larsson попал в створ, но вратарь справился с ударом.

89' Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.

88' Lineth Beerensteyn наказан за толчок Асллани Косоваре

87' Тактическая замена. Lieke Martens уходит с поля и его заменяет Lineth Beerensteyn

87' Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) в офсайде

87' Mimmi Larsson нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

86' Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) подал угловой слева.

86' Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.

86' Фишер Нилла из команды Швеция (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

85' Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.

85' Линдаль Хедвиг из команды Швеция (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.

85' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

85' Самуэльссон Джессика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Renate Jansen из команды Голландия (Ж) делает навес

85' Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

84' Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Renate Jansen наказан за толчок Фишер Нилла

81' Тактическая замена. Андерссон Йоанна уходит с поля и его заменяет Mimmi Larsson

81' Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) в офсайде

81' Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает передачу одноклубнику.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

79' Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж). Это Hanna Folkesson заработал фол.

76' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Hanna Folkesson.

76' Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Renate Jansen

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

74' Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Fridolina Rolfoe уходит с поля и его заменяет Hanna Folkesson

73' Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

73' Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает навес

73' Сегер Каролин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) разыграл угловой с правого угла.

71' Сембрант Линда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

66' Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.

66' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает пас партнеру.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

64' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) добил мяч в ворота.

64' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает отличный пас

64' Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

62' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) в офсайде

62' Дальквист Лиза из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.

62' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

61' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) бьет головой мимо ворот

61' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес

61' Линдаль Хедвиг из команды Швеция (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.

61' Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

60' Мидема Вивианн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Асллани Косоваре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Асллани Косоваре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Самуэльссон Джессика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

55' Шерида Спитсе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

55' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает навес прямо в штрафную.

54' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

54' Блакстениус Стина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

53' Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает навес

52' Kika van Es из команды Голландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

52' Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

51' Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

49' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

48' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

48' Fridolina Rolfoe имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

48' Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.

46' Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.