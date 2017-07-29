Стадион: Де Вайверберг
2:0
Конец матча
1:0
33' ГолLieke Martens
43' Желтая карточкаСамуэльссон Джессика
2:0
64' ГолМидема Вивианн
90' Желтая карточкаАсллани Косоваре
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
93'
Lineth Beerensteyn отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Lineth Beerensteyn из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
92'
Lineth Beerensteyn получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Асллани Косоваре получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) делает подножку. Lineth Beerensteyn заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Блакстениус Стина мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Блакстениус Стина оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
90'
Дальквист Лиза выбил мяч подальше от ворот.
90'
Sari van Veenendaal вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает отличный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Фишер Нилла из команды Швеция (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
90'
Lineth Beerensteyn из команды Голландия (Ж) играет в стеночку с партнером по команде. Мидема Вивианн это был.
89'
Mimmi Larsson попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
88'
Lineth Beerensteyn наказан за толчок Асллани Косоваре
87'
Тактическая замена. Lieke Martens уходит с поля и его заменяет Lineth Beerensteyn
87'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) в офсайде
87'
Mimmi Larsson нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Фишер Нилла выбил мяч подальше от ворот.
86'
Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
86'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) подал угловой слева.
86'
Desiree van Lunteren выбил мяч на угловой.
86'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.
86'
Фишер Нилла из команды Швеция (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
85'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
85'
Линдаль Хедвиг из команды Швеция (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Самуэльссон Джессика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Renate Jansen из команды Голландия (Ж) делает навес
85'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Renate Jansen наказан за толчок Фишер Нилла
81'
Тактическая замена. Андерссон Йоанна уходит с поля и его заменяет Mimmi Larsson
81'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) в офсайде
81'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает передачу одноклубнику.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж). Это Hanna Folkesson заработал фол.
78'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
76'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Hanna Folkesson.
76'
Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Renate Jansen
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
74'
Дальквист Лиза из команды Швеция (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
73'
Тактическая замена. Fridolina Rolfoe уходит с поля и его заменяет Hanna Folkesson
73'
Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает навес
73'
Сегер Каролин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает навес
73'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
72'
Андерссон Йоанна выбил мяч на угловой.
72'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает навес
72'
Шелин Лотта наказан за толчок Desiree van Lunteren
71'
Сембрант Линда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж). Это Асллани Косоваре заработал фол.
66'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
66'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Шанис ван де Санден сделал результативную передачу.
64'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) добил мяч в ворота.
64'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
64'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает отличный пас
64'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) в офсайде
62'
Дальквист Лиза из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
62'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
61'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) бьет головой мимо ворот
61'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
61'
Линдаль Хедвиг из команды Швеция (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Мидема Вивианн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Асллани Косоваре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Desiree van Lunteren наказан за толчок Fridolina Rolfoe
58'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Асллани Косоваре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает подножку. Сегер Каролин заработал фол.
55'
Самуэльссон Джессика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Шерида Спитсе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
54'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
54'
Блакстениус Стина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Фишер Нилла выбил мяч подальше от ворот.
53'
Mandy van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает навес
52'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
52'
Сегер Каролин на финте ушёл от оппонента.
52'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
49'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает неудачный навес.
48'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
48'
Fridolina Rolfoe имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
47'
Шерида Спитсе наказан за толчок Дальквист Лиза
46'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Stefanie van der Gragt получил травму и заменен. Mandy van den Berg выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Stefanie van der Gragt из команды Голландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
45'
Блакстениус Стина на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
43'
Самуэльссон Джессика - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
43'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Stefanie van der Gragt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) в офсайде
41'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) делает навес прямо в штрафную.
41'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж) делает подножку. Асллани Косоваре заработал фол.
39'
Fridolina Rolfoe наказан за толчок Jackie Groenen
38'
Блакстениус Стина наказан за толчок Danielle van de Donk
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
35'
Асллани Косоваре на финте ушёл от оппонента.
35'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) делает навес
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Lieke Martens отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
33'
32'
Андерссон Йоанна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
31'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
31'
Блакстениус Стина бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Fridolina Rolfoe из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
29'
Lieke Martens отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Lieke Martens на финте ушёл от оппонента.
29'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает навес
28'
Линдаль Хедвиг вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Сембрант Линда сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает подножку. Jackie Groenen заработал фол.
28'
Фишер Нилла ошибается в защите.
25'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
25'
Фишер Нилла из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) подал угловой слева.
24'
Sari van Veenendaal выбил мяч на угловой.
24'
Fridolina Rolfoe из команды Швеция (Ж) делает навес
24'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Мидема Вивианн наказан за толчок Фишер Нилла
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Блакстениус Стина нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Блакстениус Стина на финте ушёл от оппонента.
18'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает неудачный навес.
17'
Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Линдаль Хедвиг ошибается в защите.
17'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) подал угловой слева.
17'
Асллани Косоваре наказан за толчок Шанис ван де Санден
16'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
15'
Шерида Спитсе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
12'
11'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) делает неудачный навес.
9'
Stefanie van der Gragt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает навес
9'
Фишер Нилла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) подал угловой справа.
8'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Асллани Косоваре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) подал угловой справа.
7'
Андерссон Йоанна выбил мяч на угловой.
6'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает навес
2'
Sari van Veenendaal вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Fridolina Rolfoe из команды Швеция (Ж) делает навес
2'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Лотта Шелин тоже забила два мяча, но уже при 270 сыгранных минут.
Правда, они не сделали ни одной голевой передачи.
Давайте уже шведки, соберитесь и вперед ! Не такие уж и грозные эти "оранжевые львицы", просто фактор своего поля им помогает.