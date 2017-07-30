Стадион: Конинг Виллем II
0:0
Итог после пенальти
30' Желтая карточкаMapi Leon
75' Желтая карточкаВеннингер Карина
88' Желтая карточкаMarta Torrejon
119' Желтая карточкаVerena Aschauer
1:0
121' ПенальтиLaura Feiersinger
1:1
121' ПенальтиOlga Garcia
2:1
121' ПенальтиNina Burger
2:2
121' ПенальтиAmanda Sampedro
3:2
121' ПенальтиVerena Aschauer
3:2
121' Не забитый пенальтиSilvia Meseguer
4:2
121' ПенальтиViktoria Pinther
4:3
121' ПенальтиMarta Corredera
5:3
121' ПенальтиSarah Puntigam
Дополнительное время
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Marta Corredera смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Viktoria Pinther смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Silvia Meseguer не забивает в серии пенальти
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Verena Aschauer смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
Jennifer Hermoso нанес удар, но тот был заблокирован.
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Amanda Sampedro смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Nina Burger смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
[1] - столько добавил арбитр времени.
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Olga Garcia смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Laura Feiersinger смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
Серия пенальти завершена! Конец матча!
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Sarah Puntigam смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
Серия пенальти начинается. Пожелаем командам удачи!
121'
Мы ждем, когда начнется серия пенальти
120'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
120'
Alexia Putellas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
120'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
119'
Verena Aschauer - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
119'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает подножку. Amanda Sampedro заработал фол.
119'
Amanda Sampedro на финте ушёл от оппонента.
119'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
119'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
119'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) делает навес
118'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
118'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
117'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
117'
Olga Garcia из команды Испания (Ж) делает пас партнеру.
116'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
116'
Marta Corredera выбил мяч подальше от ворот.
115'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
114'
После дальнего удара, который нанес Virginia Torrecilla мяч отбит вратарем
114'
Игроки ФК "Испания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
114'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
113'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
112'
Испания (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
112'
Тактическая замена. Maria Paz Vilas уходит с поля и его заменяет Virginia Torrecilla
110'
Тактическая замена. Sarah Zadrazil уходит с поля и его заменяет Viktoria Pinther
110'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Irene Paredes заработал фол.
110'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
109'
Alexia Putellas наказан за толчок Sarah Zadrazil
108'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
108'
Olga Garcia отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
108'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу одноклубнику.
107'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
107'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
107'
Katharina Schiechtl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
107'
106'
Первая половина дополнительного времени закончена.
106'
Marta Corredera выносит мяч и сбавляет давление на ворота
106'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
106'
Стартовал второй дополнительный тайм.
105'
Irene Paredes выбил мяч на угловой.
105'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
105'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
104'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
104'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) в офсайде
104'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
103'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
103'
101'
Nina Burger нанес удар, но тот был заблокирован.
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
99'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
99'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
99'
После дальнего удара, который нанес Mapi Leon мяч отбит вратарем
98'
Alexia Putellas нанес удар, но тот был заблокирован.
97'
Irene Paredes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
96'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
95'
Sarah Zadrazil выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Nina Burger отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
93'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) делает подножку. Sarah Zadrazil заработал фол.
93'
Viktoria Schnaderbeck из команды Австрия (Ж). Это Maria Paz Vilas заработал фол.
92'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Стартовал первый дополнительный тайм.
91'
Небольшая пауза у нас. Ждём дополнительное время.
Дополнительное время
Второй тайм
93'
Jennifer Hermoso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Sandra Panos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Silvia Meseguer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Marta Torrejon - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) делает подножку. Laura Feiersinger заработал фол.
88'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
87'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает подножку. Silvia Meseguer заработал фол.
86'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) в офсайде
85'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
84'
Sarah Zadrazil наказан за толчок Amanda Sampedro
83'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) в офсайде
82'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
82'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
81'
Тактическая замена. Nicole Billa уходит с поля и его заменяет Virginia Kirchberger
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
79'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой слева.
79'
Irene Paredes выбил мяч на угловой.
79'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
78'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
77'
Irene Paredes из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
77'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
77'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
76'
Alexia Putellas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Barbara Latorre уходит с поля и его заменяет Jennifer Hermoso
76'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает подножку. Maria Paz Vilas заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
75'
Carina Wenninger из команды Австрия (Ж) был наказан за старое нарушение.
75'
Maria Paz Vilas бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Carina Wenninger из команды Австрия (Ж) нарушает. Alexia Putellas пострадал, однако рефери не останавливает игру.
72'
Sarah Zadrazil выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Barbara Latorre заработал фол.
71'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
70'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
70'
Laura Feiersinger на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Viktoria Schnaderbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
68'
Тактическая замена. Vicky Losada уходит с поля и его заменяет Alexia Putellas
68'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
68'
66'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
65'
Olga Garcia бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Olga Garcia из команды Испания (Ж) устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
64'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Barbara Latorre выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) в офсайде
60'
Carina Wenninger из команды Австрия (Ж) делает навес
60'
Maria Paz Vilas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
58'
Olga Garcia бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Sarah Zadrazil выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес
57'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
57'
Silvia Meseguer бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
56'
Тактическая замена. Mariona Caldentey уходит с поля и его заменяет Olga Garcia
55'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
54'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
54'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
54'
Barbara Latorre бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Nadine Prohaska имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
53'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой слева.
52'
Vicky Losada выбил мяч на угловой.
52'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает подножку. Laura Feiersinger заработал фол.
51'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
49'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
49'
48'
Австрия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Carina Wenninger наказан за толчок Maria Paz Vilas
46'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж). Это Viktoria Schnaderbeck заработал фол.
47'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
46'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) в офсайде
46'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) делает навес
46'
Amanda Sampedro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
44'
Silvia Meseguer отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
43'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
43'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
43'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Lisa Makas получил травму и заменен. Nadine Prohaska выходит на поле.
41'
Lisa Makas получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Lisa Makas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает подножку. Lisa Makas заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
39'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает подножку. Sarah Zadrazil заработал фол.
38'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Viktoria Schnaderbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
36'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Verena Aschauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
34'
Viktoria Schnaderbeck из команды Австрия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
34'
33'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
33'
Nicole Billa имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес
31'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) в офсайде
31'
31'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Mapi Leon сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Sarah Zadrazil.
29'
Mapi Leon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Viktoria Schnaderbeck выбил мяч подальше от ворот.
28'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж). Это Verena Aschauer заработал фол.
28'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает подножку. Mapi Leon заработал фол.
27'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
27'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Австрия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Laura Feiersinger наказан за толчок Mapi Leon
25'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
23'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
23'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
23'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
22'
21'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Sarah Zadrazil коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
19'
Amanda Sampedro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
19'
Nicole Billa имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
18'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
18'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
18'
Marta Corredera выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
17'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает навес
15'
После дальнего удара, который нанес Mapi Leon мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
14'
Barbara Latorre из команды Испания (Ж) в офсайде
14'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
13'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
13'
12'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
11'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
8'
Irene Paredes бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Amanda Sampedro нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Viktoria Schnaderbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
7'
Katharina Schiechtl выбил мяч на угловой.
7'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
7'
Vicky Losada бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
7'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж). Это Barbara Latorre заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
5'
4'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
4'
3'
Irene Paredes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Vicky Losada выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Sandra Panos вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Испания (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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