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  4. Чемпионат Европы
  5. Женщины
  6. 1/4 финала
2017
Стадион:
Австрия (жен)
0:0
Итог после пенальти
Испания (жен)
0'
30' Желтая карточка
Mapi Leon
75' Желтая карточка
Веннингер Карина
88' Желтая карточка
Marta Torrejon
119' Желтая карточка
Verena Aschauer
1:0
121' Пенальти
Laura Feiersinger
1:1
121' Пенальти
Olga Garcia
2:1
121' Пенальти
Nina Burger
2:2
121' Пенальти
Amanda Sampedro
3:2
121' Пенальти
Verena Aschauer
3:2
121' Не забитый пенальти
Silvia Meseguer
4:2
121' Пенальти
Viktoria Pinther
4:3
121' Пенальти
Marta Corredera
5:3
121' Пенальти
Sarah Puntigam
5:3
Пен' Пенальти
 120'
Дополнительное время
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Marta Corredera смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Viktoria Pinther смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
Описание гола
121'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Silvia Meseguer не забивает в серии пенальти
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Verena Aschauer смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
Jennifer Hermoso нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Amanda Sampedro смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.

121'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Nina Burger смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Olga Garcia смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Laura Feiersinger смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
Свисток
121'
Серия пенальти завершена! Конец матча!
Описание гола
121'
ГО-О-О-О-ОЛ! Sarah Puntigam смог забить свой мяч в послематчевой серии пенальти.
121'
Серия пенальти начинается. Пожелаем командам удачи!
Серия пенальти
121'
Мы ждем, когда начнется серия пенальти
120'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
120'
Alexia Putellas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
120'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Желтая карточка
119'
Verena Aschauer - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
119'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает подножку. Amanda Sampedro заработал фол.
119'
Amanda Sampedro на финте ушёл от оппонента.
119'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
119'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
119'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) делает навес
118'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
118'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
117'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
117'
Olga Garcia из команды Испания (Ж) делает пас партнеру.
116'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
116'
Marta Corredera выбил мяч подальше от ворот.
115'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
114'
После дальнего удара, который нанес Virginia Torrecilla мяч отбит вратарем
114'
Игроки ФК "Испания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
114'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
113'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
112'
Испания (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
112'
Тактическая замена. Maria Paz Vilas уходит с поля и его заменяет Virginia Torrecilla
110'
Тактическая замена. Sarah Zadrazil уходит с поля и его заменяет Viktoria Pinther
Фол, нарушение
110'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Irene Paredes заработал фол.
110'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
109'
Alexia Putellas наказан за толчок Sarah Zadrazil
108'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
108'
Olga Garcia отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
108'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу одноклубнику.
107'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
107'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
107'
Katharina Schiechtl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
107'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
Свисток
106'
Первая половина дополнительного времени закончена.
106'
Marta Corredera выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
106'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
Второй тайм начался
106'
Стартовал второй дополнительный тайм.
105'
Irene Paredes выбил мяч на угловой.
105'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
105'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
104'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
Офсайд
104'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) в офсайде
104'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
103'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
103'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает навес
101'
Nina Burger нанес удар, но тот был заблокирован.
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
99'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
99'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
99'
После дальнего удара, который нанес Mapi Leon мяч отбит вратарем
98'
Alexia Putellas нанес удар, но тот был заблокирован.
97'
Irene Paredes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
96'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
95'
Sarah Zadrazil выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Nina Burger отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
93'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) делает подножку. Sarah Zadrazil заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Viktoria Schnaderbeck из команды Австрия (Ж). Это Maria Paz Vilas заработал фол.
92'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Первый тайм начался
91'
Стартовал первый дополнительный тайм.
Перерыв
91'
Небольшая пауза у нас. Ждём дополнительное время.
Дополнительное время
Второй тайм
93'
Jennifer Hermoso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Sandra Panos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Silvia Meseguer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Marta Torrejon - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) делает подножку. Laura Feiersinger заработал фол.
88'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
87'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает подножку. Silvia Meseguer заработал фол.
86'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
85'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) в офсайде
85'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
84'
Sarah Zadrazil наказан за толчок Amanda Sampedro
Офсайд
83'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) в офсайде
82'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
Офсайд
82'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
81'
Тактическая замена. Nicole Billa уходит с поля и его заменяет Virginia Kirchberger
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Marta Torrejon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой слева.
79'
Irene Paredes выбил мяч на угловой.
79'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
78'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
78'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
77'
Irene Paredes из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
Угловой
77'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
77'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
76'
Alexia Putellas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Barbara Latorre уходит с поля и его заменяет Jennifer Hermoso
Фол, нарушение
76'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает подножку. Maria Paz Vilas заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
Желтая карточка
75'
Carina Wenninger из команды Австрия (Ж) был наказан за старое нарушение.
75'
Maria Paz Vilas бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
74'
Carina Wenninger из команды Австрия (Ж) нарушает. Alexia Putellas пострадал, однако рефери не останавливает игру.
72'
Sarah Zadrazil выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает навес
Фол, нарушение
71'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Barbara Latorre заработал фол.
71'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
70'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
70'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
70'
Laura Feiersinger на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Viktoria Schnaderbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) подал угловой слева.
68'
Тактическая замена. Vicky Losada уходит с поля и его заменяет Alexia Putellas
68'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
68'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес
Офсайд
66'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
65'
Olga Garcia бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Olga Garcia из команды Испания (Ж) устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
64'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Barbara Latorre выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
60'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) в офсайде
60'
Carina Wenninger из команды Австрия (Ж) делает навес
60'
Maria Paz Vilas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
58'
Olga Garcia бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Sarah Zadrazil выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес
Угловой
57'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
57'
Silvia Meseguer бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
56'
Тактическая замена. Mariona Caldentey уходит с поля и его заменяет Olga Garcia
55'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
54'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
54'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
54'
Barbara Latorre бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Nadine Prohaska имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
53'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой слева.
52'
Vicky Losada выбил мяч на угловой.
52'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает подножку. Laura Feiersinger заработал фол.
51'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
49'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
48'
Австрия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Carina Wenninger наказан за толчок Maria Paz Vilas
46'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж). Это Viktoria Schnaderbeck заработал фол.
47'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
46'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
46'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) в офсайде
46'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) делает навес
46'
Amanda Sampedro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
44'
Silvia Meseguer отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
43'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
43'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
43'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Lisa Makas получил травму и заменен. Nadine Prohaska выходит на поле.
Травма, повреждение
41'
Lisa Makas получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Lisa Makas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает подножку. Lisa Makas заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
39'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает подножку. Sarah Zadrazil заработал фол.
38'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает навес
37'
Viktoria Schnaderbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес
37'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
36'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
36'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Verena Aschauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) делает навес
34'
Viktoria Schnaderbeck из команды Австрия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес
33'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
33'
Nicole Billa имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес
Офсайд
31'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) в офсайде
31'
Marta Torrejon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Mapi Leon сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
29'
Mapi Leon из команды Испания (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Sarah Zadrazil.
29'
Mapi Leon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Viktoria Schnaderbeck выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж). Это Verena Aschauer заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает подножку. Mapi Leon заработал фол.
27'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
27'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Австрия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
26'
Laura Feiersinger наказан за толчок Mapi Leon
25'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Офсайд
23'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
Офсайд
23'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
23'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
21'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
21'
Sarah Zadrazil коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
19'
Amanda Sampedro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
19'
Nicole Billa имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
18'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
18'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
18'
Marta Corredera выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Marta Torrejon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает навес
15'
После дальнего удара, который нанес Mapi Leon мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Офсайд
14'
Barbara Latorre из команды Испания (Ж) в офсайде
14'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников.
13'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
12'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
11'
Maria Paz Vilas из команды Испания (Ж) бьет головой мимо ворот
11'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Mariona Caldentey из команды Испания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
8'
Irene Paredes бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Amanda Sampedro нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Viktoria Schnaderbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
7'
Katharina Schiechtl выбил мяч на угловой.
Угловой
7'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
7'
Vicky Losada бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
7'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж). Это Barbara Latorre заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
6'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес
4'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес
3'
Irene Paredes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Vicky Losada выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Sandra Panos вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Испания (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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