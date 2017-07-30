Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
Второй тайм: 78'
33' Желтая карточкаJill Scott
1:0
60' ГолJodie Taylor
62' Желтая карточкаJodie Taylor
Второй тайм
78'
Элоди Томис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Сьобхан Чемберлен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
75'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Кэрен Бардсли получил травму и заменен. Сьобхан Чемберлен выходит на поле.
73'
Кэрен Бардсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Jordan Nobbs бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
После дальнего удара, который нанес Jodie Taylor мяч отбит вратарем
72'
72'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
72'
Амандин Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Jade Moore из команды Англия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Lucy Bronze выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Джилл Скотт атакует сзади соперника. Grace Geyoro пострадал.
66'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Тактическая замена. Kadidiatou Diani уходит с поля и его заменяет Элоди Томис
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Кэрен Бардсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Marie-Laure Delie попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.
64'
Jade Moore сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж) делает навес
64'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
63'
Millie Bright выбил мяч на угловой.
63'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
63'
Stephanie Houghton выбил мяч на угловой.
62'
62'
Jodie Taylor получает желтую карточку за споры
62'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Lucy Bronze сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jodie Taylor записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
59'
Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес
58'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
57'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Jade Moore из команды Англия (Ж). Это Камилла Абили заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
55'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
55'
Jessica Houara выбил мяч подальше от ворот.
54'
Jade Moore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес
53'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Jade Moore атакует сзади соперника. Амандин Анри пострадал.
51'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Лаура Джорджс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Jessica Houara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Jade Moore из команды Англия (Ж). Это Grace Geyoro заработал фол.
48'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает подножку. Kadidiatou Diani заработал фол.
47'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
43'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) делает навес
41'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) делает подножку. Marie-Laure Delie заработал фол.
41'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
39'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
39'
Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.
38'
После дальнего удара, который нанес Marie-Laure Delie мяч отбит вратарем
38'
Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
37'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес
36'
36'
35'
Griedge Mbock Bathy Nka коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Амандин Анри пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
33'
Джилл Скотт получает желтую карточку.
33'
Джилл Скотт совершает грубый фол. Амандин Анри был жертвой
32'
31'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
31'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает подножку. Ellen White заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
29'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
27'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) делает подножку. Jade Moore заработал фол.
26'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
24'
23'
23'
Demi Stokes коснулся мяча рукой.
23'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
21'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
21'
Millie Bright из команды Англия (Ж) бьет головой мимо ворот
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lucy Bronze.
20'
20'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Амандин Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Lucy Bronze на финте ушёл от оппонента.
18'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
18'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
17'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
17'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Grace Geyoro заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
12'
Marie-Laure Delie отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
10'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) делает навес
10'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
7'
Jodie Taylor отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
6'
6'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Demi Stokes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает навес
3'
3'
2'
2'
1'
Griedge Mbock Bathy Nka из команды Франция (Ж). Это Jodie Taylor заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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