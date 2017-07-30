  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы
  5. Женщины
  6. 1/4 финала
Стадион:
Англия (жен)
1:0
Второй тайм: 78'
Франция (жен)
0'
33' Желтая карточка
Jill Scott
1:0
60' Гол
Jodie Taylor
62' Желтая карточка
Jodie Taylor
78'
Второй тайм
78'
Элоди Томис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Сьобхан Чемберлен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
75'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Кэрен Бардсли получил травму и заменен. Сьобхан Чемберлен выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Кэрен Бардсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Jordan Nobbs бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
После дальнего удара, который нанес Jodie Taylor мяч отбит вратарем
72'
Stephanie Houghton выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
72'
Амандин Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Jade Moore из команды Англия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Lucy Bronze выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Джилл Скотт атакует сзади соперника. Grace Geyoro пострадал.
66'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Тактическая замена. Kadidiatou Diani уходит с поля и его заменяет Элоди Томис
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
64'
Кэрен Бардсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Marie-Laure Delie попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.
64'
Jade Moore сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж) делает навес
Угловой
64'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
63'
Millie Bright выбил мяч на угловой.
Угловой
63'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
63'
Stephanie Houghton выбил мяч на угловой.
62'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Jodie Taylor получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
62'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Lucy Bronze сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jodie Taylor записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Офсайд
60'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) в офсайде
59'
Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес
58'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
56'
Jade Moore из команды Англия (Ж). Это Камилла Абили заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
55'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
55'
Jessica Houara выбил мяч подальше от ворот.
54'
Jade Moore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес
53'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Jade Moore атакует сзади соперника. Амандин Анри пострадал.
51'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Лаура Джорджс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Jessica Houara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Jade Moore из команды Англия (Ж). Это Grace Geyoro заработал фол.
48'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает подножку. Kadidiatou Diani заработал фол.
47'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Griedge Mbock Bathy Nka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
41'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) делает подножку. Marie-Laure Delie заработал фол.
41'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
40'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
Угловой
39'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
39'
Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.
38'
После дальнего удара, который нанес Marie-Laure Delie мяч отбит вратарем
38'
Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
37'
Griedge Mbock Bathy Nka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Stephanie Houghton выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес
36'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Jordan Nobbs навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Griedge Mbock Bathy Nka коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Амандин Анри пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Джилл Скотт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Джилл Скотт совершает грубый фол. Амандин Анри был жертвой
Офсайд
32'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
Фол, нарушение
31'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает подножку. Ellen White заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
29'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
Фол, нарушение
27'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) делает подножку. Jade Moore заработал фол.
Офсайд
26'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
24'
Stephanie Houghton выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Demi Stokes коснулся мяча рукой.
23'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
21'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
21'
Millie Bright из команды Англия (Ж) бьет головой мимо ворот
21'
Jordan Nobbs навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lucy Bronze.
20'
Griedge Mbock Bathy Nka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Амандин Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Lucy Bronze на финте ушёл от оппонента.
18'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
18'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
17'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
17'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
16'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Grace Geyoro заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
12'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
12'
Marie-Laure Delie отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
Офсайд
11'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) делает навес
10'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
7'
Jodie Taylor отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Griedge Mbock Bathy Nka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
6'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Demi Stokes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает навес
3'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
2'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Jordan Nobbs навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Griedge Mbock Bathy Nka из команды Франция (Ж). Это Jodie Taylor заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация