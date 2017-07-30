Второй тайм

78' Элоди Томис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

78' Сьобхан Чемберлен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

77' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

75' Удар от ворот произведет Франция (Ж)

75' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

73' Кэрен Бардсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Jordan Nobbs бьет из пределов штрафной и упускает момент!

72' После дальнего удара, который нанес Jodie Taylor мяч отбит вратарем

72' Stephanie Houghton выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес

71' Jade Moore из команды Англия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.

71' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

71' Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

70' Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

67' Lucy Bronze выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

66' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

64' Кэрен Бардсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Marie-Laure Delie попал в створ, но вратарь справился с ударом.

64' Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.

64' Jade Moore сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

64' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.

63' Millie Bright выбил мяч на угловой.

63' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.

62' Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Jodie Taylor получает желтую карточку за споры

61' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

60' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jodie Taylor записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

60' Francesca Kirby из команды Англия (Ж) в офсайде

59' Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес

58' Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

57' Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.

57' Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

55' Удар от ворот произведет Англия (Ж)

55' Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот

54' Jade Moore выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает навес

53' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

51' Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' Удар от ворот произведет Англия (Ж)

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

50' Лаура Джорджс бьет из пределов штрафной и упускает момент!

49' Jessica Houara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Jade Moore из команды Англия (Ж). Это Grace Geyoro заработал фол.

48' Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.