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1:0
9' ГолChristian Ljungberg
|
9'
1:0
Состав команд
14
Портин
Йенс
13
Край
Антон
10
Хуммет
Денис
11
Adam
Wiberg
Гефле 3-4-3
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 14 Портин Йенс Защитник
- 4 Ланс Антон Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 9 Diego Montiel II Полузащитник
- 13 Край Антон Полузащитник
- 10 Хуммет Денис Нападающий
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- 8 Christian Ljungberg Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 6 Флорен Йеспер Полузащитник
- 24 Маконделе Рене Полузащитник
- 18 Тшакасуа Тшутшу Нападающий
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 20 Juan Diego Gutierrez
- Главный тренер: Thomas Andersson
ГАИС 4-3-3
- Основной состав
- 1 Damir Mehic Вратарь
- 2 James Sinclair Защитник
- 6 Carl Nystroem Защитник
- 14 Лекселль Александр Защитник
- 5 Niklas Andersen II Защитник
- 3 Daniel Janevski Полузащитник
- 18 Веде Антон Полузащитник
- 12 Erik Westermark Полузащитник
- 26 Malkolm Moenza Нападающий
- 10 Luka Mijaljevic Нападающий
- 8 Andreas Peterson Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кит Дэн Полузащитник
- 22 Алиев Алибек Нападающий
- 27 Тобиас Йоханссон
- 19 Ajdin Zeljkovic
- 16 Mattias Kano
- 17 Sebastian Moeller
- 13 Emin Grozdanic
Предыдущие игры
Гефле (последние 20 матчей: +2 =2 -16)
- 22.07.2017 Варбергс Боис 2:0 Гефле С
- 25.06.2017 Гефле 0:1 Отвидаберг С
- 19.06.2017 Треллеборг 0:1 Гефле С
- 10.06.2017 Дегерфорс 2:0 Гефле С
- 04.06.2017 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 28.05.2017 Гефле 1:3 Броммапойкарна С
- 23.05.2017 ГАИС 1:0 Гефле С
- 18.05.2017 Гефле 1:3 Эстер С
- 15.05.2017 Норрбю 3:2 Гефле С
- 08.05.2017 Гефле 2:4 Фалькенберг С
- 29.04.2017 Далкурд 3:0 Гефле С
- 21.04.2017 Гефле 1:0 Сюрианска С
- 17.04.2017 Хельсинборг 1:1 Гефле С
- 07.04.2017 Гефле 2:5 Вернаму С
- 02.04.2017 Фрей 2:2 Гефле С
- 25.03.2017 Сириус 4:0 Гефле ТМК
- 18.03.2017 АФК Эскильстуна 3:2 Гефле ТМК
- 04.03.2017 Кальмар 3:0 Гефле К
- 26.02.2017 Гефле 1:2 Треллеборг К
- 19.02.2017 Ландскруна 2:1 Гефле К
ГАИС (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 24.07.2017 ГАИС 2:2 Эстер С
- 25.06.2017 Фрей 0:1 ГАИС С
- 17.06.2017 Броммапойкарна 3:2 ГАИС С
- 11.06.2017 ГАИС 0:1 Отвидаберг С
- 05.06.2017 ГАИС 1:0 Треллеборг С
- 27.05.2017 Дегерфорс 2:1 ГАИС С
- 23.05.2017 ГАИС 1:0 Гефле С
- 17.05.2017 Варбергс Боис 7:1 ГАИС С
- 11.05.2017 Эргрюте 0:0 ГАИС С
- 05.05.2017 ГАИС 2:1 Вернаму С
- 28.04.2017 Фалькенберг 1:2 ГАИС С
- 22.04.2017 ГАИС 0:0 Хельсинборг С
- 16.04.2017 Сюрианска 2:1 ГАИС С
- 08.04.2017 ГАИС 0:1 Далкурд С
- 02.04.2017 Норрбю 0:0 ГАИС С
- 05.03.2017 ГАИС 1:2 Кристианстад К
- 25.02.2017 Далкурд 2:2 ГАИС К
- 19.02.2017 АИК 1:0 ГАИС К
- 05.11.2016 Сюрианска 1:0 ГАИС С
- 30.10.2016 ГАИС 0:1 Далкурд С
Последние игры между собой
Гефле: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
ГАИС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 23.05.2017 ГАИС 1:0 Гефле Суперэттан
- 09.03.2014 Гефле 1:1 ГАИС Кубок Швеции
- 01.11.2012 ГАИС 2:3 Гефле Аллсвенскан
- 08.07.2012 Гефле 0:0 ГАИС Аллсвенскан
- 09.07.2011 Гефле 1:3 ГАИС Аллсвенскан
- 02.07.2011 ГАИС 2:3 Гефле Аллсвенскан
- 24.10.2010 Гефле 1:0 ГАИС Аллсвенскан
- 15.04.2010 ГАИС 2:1 Гефле Аллсвенскан
- 17.09.2009 ГАИС 4:0 Гефле Аллсвенскан
- 23.04.2009 Гефле 0:0 ГАИС Аллсвенскан
- 24.09.2008 Гефле 0:0 ГАИС Аллсвенскан
- 24.04.2008 ГАИС 2:0 Гефле Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|0:1
|16
|12
|1
|3
|37 - 12
|37
|2.
|Далкурд
|14
|9
|2
|3
|31 - 10
|29
|3.
|Хельсинборг
|0:0
|16
|7
|7
|2
|23 - 22
|28
|4.
|Треллеборг
|0:0
|16
|6
|6
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Фалькенберг
|15
|6
|5
|4
|27 - 21
|23
|6.
|Эстер
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|7.
|Вернаму
|0:0
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|8.
|Дегерфорс
|15
|6
|3
|6
|19 - 21
|21
|9.
|Эргрюте
|15
|6
|3
|6
|15 - 25
|21
|10.
|Варбергс Боис
|15
|5
|5
|5
|28 - 23
|20
|11.
|ГАИС
|0:1
|16
|5
|4
|7
|14 - 21
|19
|12.
|Отвидаберг
|15
|5
|3
|7
|15 - 26
|18
|13.
|Сюрианска
|0:0
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|14.
|Норрбю
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|15.
|Фрей
|1:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|16.
|Гефле
|1:0
|16
|3
|2
|11
|14 - 31
|11
Первый тайм
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Ljungberg.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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