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Стадион: Зрители: 5589
Эстерсунд
0:0
Конец матча
Хальмстад
0'
27' Желтая карточка
Пекальски Иво
48' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
58' Желтая карточка
Геро Альхаджи
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Хальмстад производит замену. Вестерберг Еспер уходит, и Бенгтссон Андреас заменяет его
75'
Хальмстад производит замену. Kosuke Kinoshita уходит, и Александр Рууд Тветер заменяет его
70'
Эстерсунд производит замену. Хопкатт Джейми уходит, и Видгрен Деннис заменяет его
67'
Хальмстад производит замену. Алхо Николай уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
Желтая карточка
58'
Геро Альхаджи получает желтую карточку.

51'
Эстерсунд производит замену. Боянич Дарьян уходит, и Айеш Хосам заменяет его
Желтая карточка
48'
Бьоркстрём Тим получает желтую карточку.
46'
Эстерсунд производит замену. Мукииби Рональд уходит, и Бачиру Фуад заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
27'
Пекальски Иво получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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