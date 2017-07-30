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Стадион: Jaemtkraft Arena Зрители: 5589
27' Желтая карточкаПекальски Иво
48' Желтая карточкаБьоркстрём Тим
58' Желтая карточкаГеро Альхаджи
|
27'
48'
58'
Состав команд
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 14 Bobo Sollander Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 11 Бертильссон Юхан Полузащитник
- 13 Ludvig Fritzon Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 5 Боянич Дарьян Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Соми Габриэль Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 7 Sebastian Lundbaeck Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 31 Andrew Mills
- Главный тренер: Graham Potter
Хальмстад 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 27 Marcus Johansson II Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 15 Кейта Абубакар Полузащитник
- 4 Пекальски Иво Полузащитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 10 Хакшабанович Сеад Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Полузащитник
- 17 Оремо Йохан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 9 Alexander Ruud Tveter Полузащитник
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- 23 Jonathan Svedberg
- 24 Simon Silverholt
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 27.07.2017 Эстерсунд 1:0 Фола ЛЕ
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 13.04.2017 Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг К
Хальмстад (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 18.03.2017 Хальмстад 3:1 Треллеборг ТМК
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг ТМК
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|4.
|Юргорден
|16
|8
|3
|5
|30 - 18
|27
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|6.
|Эстерсунд
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|7.
|Эльфсборг
|17
|7
|4
|6
|32 - 25
|25
|8.
|Хеккен
|16
|6
|6
|4
|17 - 12
|24
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|16
|6
|4
|6
|21 - 26
|22
|11.
|Гётеборг
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|16
|3
|2
|11
|13 - 28
|11
|15.
|Хальмстад
|17
|1
|7
|9
|12 - 23
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Хальмстад производит замену. Вестерберг Еспер уходит, и Бенгтссон Андреас заменяет его
75'
Хальмстад производит замену. Kosuke Kinoshita уходит, и Александр Рууд Тветер заменяет его
70'
Эстерсунд производит замену. Хопкатт Джейми уходит, и Видгрен Деннис заменяет его
67'
Хальмстад производит замену. Алхо Николай уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
58'
Геро Альхаджи получает желтую карточку.
51'
Эстерсунд производит замену. Боянич Дарьян уходит, и Айеш Хосам заменяет его
48'
Бьоркстрём Тим получает желтую карточку.
46'
Эстерсунд производит замену. Мукииби Рональд уходит, и Бачиру Фуад заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Пекальски Иво получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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