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Стадион: Бравида Арена
1:0
13' ГолЯсин Ахмед
26' Желтая карточкаБинаку Эгзон
1:1
43' ГолИгбоананике Кеннеди
|
13'
1:0
26'
43'
1:1
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
25
Бинаку
Эгзон
23
Maic
Sema
29
Michael
Omoh
10
Бесара
Нахир
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 12 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 7 Ясин Ахмед Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- 25 Бинаку Эгзон Нападающий
- Запасные игроки
- 23 David Engstroem Защитник
- 14 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 22 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- 28 Adam Andersson II
- 18 Joel Mumbongo
- Главный тренер: Mikael Stahre
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 46 Arvid Brorsson Защитник
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Плесси Дамьен Защитник
- 4 Валгардссон Йортур Защитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 13 Лундберг Йонатан Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 30 Anton Fagerstroem
- 11 Alfred Ajdarevic
- Главный тренер: Alexander Axen
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 25.03.2017 Треллеборг 0:0 Хеккен ТМК
- 18.03.2017 Хеккен 1:3 Эстерсунд К
- 12.03.2017 Хеккен 3:0 АИК К
Эребру (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 25.03.2017 Эребру 4:1 Мариехамн ТМК
- 16.03.2017 Эребру 3:2 Хаммарбю ТМК
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен Кубок
- 14.08.2016 Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 17.07.2016 Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 29.08.2015 Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 10.05.2015 Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 01.11.2014 Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан
- 13.07.2014 Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан
- 16.03.2013 Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции
- 19.07.2012 Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 15.07.2012 Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 07.08.2011 Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан
- 21.04.2011 Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан
- 18.02.2011 Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи. Сборные
- 03.10.2010 Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 02.05.2010 Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 27.07.2009 Хеккен 2:2 Эребру Аллсвенскан
- 20.07.2009 Эребру 1:3 Хеккен Аллсвенскан
- 08.07.2009 Хеккен 1:0 Эребру Шведский кубок
- 11.02.2009 Эребру 1:1 Хеккен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|1:0
|17
|9
|3
|5
|31 - 18
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|6.
|Эстерсунд
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|7.
|Эльфсборг
|17
|7
|4
|6
|32 - 25
|25
|8.
|Хеккен
|1:1
|17
|6
|7
|4
|18 - 13
|25
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 27
|23
|11.
|Гётеборг
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|17
|4
|2
|11
|14 - 28
|14
|15.
|Хальмстад
|17
|1
|7
|9
|12 - 23
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|17
|1
|4
|12
|13 - 33
|7
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игбоананике Кеннеди.
26'
Бинаку Эгзон получает желтую карточку.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ясин Ахмед.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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