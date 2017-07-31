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Стадион:
Хеккен
1:1
Перерыв
Эребру
0'
1:0
13' Гол
Ясин Ахмед
26' Желтая карточка
Бинаку Эгзон
1:1
43' Гол
Игбоананике Кеннеди
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игбоананике Кеннеди.
Желтая карточка
26'
Бинаку Эгзон получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ясин Ахмед.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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