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Стадион: Френдс Арена Зрители: 14337
29' Желтая карточкаРинг Джонатан
29' Желтая карточкаЭмин Ноури
0:1
73' ГолHerman Hallberg
|
29'
29'
63'
73'
0:1
Состав команд
34
Линнер
Оскар
18
Сандберг
Ноа
10
Авдич
Денни
32
Хёгг
Лукас
13
Эмин
Ноури
23
Эльм
Виктор
17
Romario
АИК 4-4-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 18 Сандберг Ноа Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 9 Линдквист Расмус Защитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 5 Нюхольм Йеспер Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 22 Nicolas Marcelo Stefanelli Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 11 Маркканен Ээро Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Кальмар 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 4 Marko Biskupovic Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 14 Ларссон Стефан Защитник
- 7 Исмаэл Лима Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 27 Pape Alioune Diouf Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 28 Ринг Джонатан Полузащитник
- 17 Romario Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 21 Anton Maikkula Полузащитник
- 18 Эйд Махмуд Полузащитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 20 Carl Johansson III
- 30 John Haakansson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 06.07.2017 АИК 5:0 Класвик ЛЕ
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 29.06.2017 Класвик 0:0 АИК ЛЕ
- 22.06.2017 Флора 2:0 АИК ТМК
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
Кальмар (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Кальмар 2:1 Эстер ТМК
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар ТМК
- 11.03.2017 Эргрюте 3:0 Кальмар ТМК
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 10.07.2016 Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан
- 16.08.2015 АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 05.07.2015 Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан
- 01.11.2014 Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан
- 12.07.2014 АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 15.09.2013 АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 12.05.2013 Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан
- 05.08.2012 АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 09.04.2012 Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан
- 18.02.2012 АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 24.07.2011 АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 25.05.2011 Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан
- 22.09.2010 АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.04.2010 Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан
- 22.08.2009 АИК 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.04.2009 Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
- 04.08.2008 Кальмар 3:2 АИК Аллсвенскан
- 30.03.2008 АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|3.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|4.
|Юргорден
|16
|8
|3
|5
|30 - 18
|27
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|6.
|Эстерсунд
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|7.
|Эльфсборг
|17
|7
|4
|6
|32 - 25
|25
|8.
|Хеккен
|16
|6
|6
|4
|17 - 12
|24
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|16
|6
|4
|6
|21 - 26
|22
|11.
|Гётеборг
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|17
|4
|2
|11
|14 - 28
|14
|15.
|Хальмстад
|17
|1
|7
|9
|12 - 23
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Кальмар производит замену. Хальберг Мелькер уходит, и Агардиус Виктор заменяет его
77'
АИК производит замену. Терн Симон уходит, и Ишизаки Стефан заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Herman Hallberg.
63'
Кальмар производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Herman Hallberg заменяет его
63'
Кальмар производит замену. Romario уходит, и Эйд Махмуд заменяет его
59'
АИК производит замену. Авдич Денни уходит, и Гойтом Хенок заменяет его
59'
АИК производит замену. Тейлор Роберт уходит, и Блумберг Юхан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Эмин Ноури получает желтую карточку.
29'
Ринг Джонатан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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