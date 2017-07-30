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Стадион: Зрители: 14337
АИК
0:1
Конец матча
Кальмар
0'
29' Желтая карточка
Ринг Джонатан
29' Желтая карточка
Эмин Ноури
0:1
73' Гол
Herman Hallberg
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Кальмар производит замену. Хальберг Мелькер уходит, и Агардиус Виктор заменяет его
77'
АИК производит замену. Терн Симон уходит, и Ишизаки Стефан заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Herman Hallberg.
63'
Кальмар производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Herman Hallberg заменяет его
63'
Кальмар производит замену. Romario уходит, и Эйд Махмуд заменяет его

59'
АИК производит замену. Авдич Денни уходит, и Гойтом Хенок заменяет его
59'
АИК производит замену. Тейлор Роберт уходит, и Блумберг Юхан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
29'
Эмин Ноури получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Ринг Джонатан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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