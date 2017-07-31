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Стадион:
АФК Эскильстуна
0:1
Перерыв
Юргорден
0'
20' Желтая карточка
Chidi Dauda Omeje
0:1
30' Гол
Aliou Badji
42' Желтая карточка
Mohamed Turay
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Mohamed Turay получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Aliou Badji.
Желтая карточка
20'
Чиди Дауда Омейе получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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