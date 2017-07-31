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Стадион: Тунаваллен
0:1
Перерыв
20' Желтая карточкаChidi Dauda Omeje
0:1
30' ГолAliou Badji
42' Желтая карточкаMohamed Turay
|
30'
0:1
42'
Состав команд
21
Раскай
Анель
18
Разак
Абдул
22
Felix
Beijmo
10
Мрабти
Керим
20
Aliou
Badji
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 18 Разак Абдул Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 19 Mohamed Turay Нападающий
- 70 Chidi Dauda Omeje Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 17 Bun-Dawda Sowe Защитник
- 16 Simon Alexandersson Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 5 Gustav Jarl
- 6 Michel Termanini
- 12 Aaron Bazoukou
- Главный тренер: Michael Jolley
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- 20 Aliou Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Нападающий
- 30 Tommi Vaiho
- 19 Marcus Hansson
- 29 Haruna Garba
- 12 Jonathan Augustinsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 18.03.2017 АФК Эскильстуна 3:2 Гефле ТМК
- 05.03.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Сюрианска ТМК
- 28.02.2017 Фрей 1:1 АФК Эскильстуна ТМК
Юргорден (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Юргорден 3:1 Тромсё ТМК
- 04.03.2017 Юргорден 1:0 Хельсинборг К
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Юргорден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|1:0
|17
|9
|3
|5
|31 - 18
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|6.
|Эстерсунд
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|7.
|Эльфсборг
|17
|7
|4
|6
|32 - 25
|25
|8.
|Хеккен
|1:1
|17
|6
|7
|4
|18 - 13
|25
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 27
|23
|11.
|Гётеборг
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|17
|4
|2
|11
|14 - 28
|14
|15.
|Хальмстад
|17
|1
|7
|9
|12 - 23
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|17
|1
|4
|12
|13 - 33
|7
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Mohamed Turay получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Aliou Badji.
20'
Чиди Дауда Омейе получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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