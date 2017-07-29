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Стадион: Зрители: 4193
Сундсвалль
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
26' Желтая карточка
Герсон Ларс
50' Желтая карточка
Левицки Оскар
0:1
78' Гол
Ракип Эрдаль
88' Желтая карточка
Сигурдссон Кристинн
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мальме производит замену. Розенберг Маркус уходит, и Сафари Беранг заменяет его
Желтая карточка
88'
Сигурдссон Кристинн получает желтую карточку.
79'
Сундсвалль производит замену. Ольссон Деннис уходит, и Мюрестам Давид заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ракип Эрдаль.
75'
Сундсвалль производит замену. Сульевич Смайл уходит, и David Batanero заменяет его

65'
Мальме производит замену. Цибицки Павел уходит, и Ракип Эрдаль заменяет его
62'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Кристин Стейндорссон заменяет его
Желтая карточка
50'
Левицки Оскар получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме производит замену. Сванберг Маттиас уходит, и Левицки Оскар заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Герсон Ларс получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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