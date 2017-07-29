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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 4193
0:1
Конец матча
26' Желтая карточкаГерсон Ларс
50' Желтая карточкаЛевицки Оскар
0:1
78' ГолРакип Эрдаль
88' Желтая карточкаСигурдссон Кристинн
|
26'
50'
78'
0:1
Состав команд
17
Наурин
Томми
19
Сандберг
Ноа
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 22 Сульевич Смайл Полузащитник
- 8 Герсон Ларс Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 31 David Batanero Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 27 Romain Gall Нападающий
- 16 Carlos Moros
- Главный тренер: Joel Cedergren
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 15 Цибицки Павел Полузащитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 13 Йотун Йошимар Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 10 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 25.03.2017 Фрей 0:1 Сундсвалль ТМК
- 18.03.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 27.06.2017 Мальмё 1:1 Локомотив Загреб ТМК
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 28.08.2016 Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 11.04.2016 Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 05.03.2016 Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок
- 25.07.2015 Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.04.2015 Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан
- 16.03.2013 Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции
- 27.08.2012 Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 24.05.2012 Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 09.11.2008 Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.07.2008 Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|4.
|Юргорден
|16
|8
|3
|5
|30 - 18
|27
|5.
|Норрчёпинг
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|6.
|Эстерсунд
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|7.
|Эльфсборг
|17
|7
|4
|6
|32 - 25
|25
|8.
|Хеккен
|16
|6
|6
|4
|17 - 12
|24
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|16
|6
|4
|6
|21 - 26
|22
|11.
|Гётеборг
|15
|4
|7
|4
|21 - 19
|19
|12.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|16
|3
|2
|11
|13 - 28
|11
|15.
|Хальмстад
|16
|1
|6
|9
|12 - 23
|9
|16.
|АФК Эскильстуна
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мальме производит замену. Розенберг Маркус уходит, и Сафари Беранг заменяет его
88'
Сигурдссон Кристинн получает желтую карточку.
79'
Сундсвалль производит замену. Ольссон Деннис уходит, и Мюрестам Давид заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ракип Эрдаль.
75'
Сундсвалль производит замену. Сульевич Смайл уходит, и David Batanero заменяет его
65'
Мальме производит замену. Цибицки Павел уходит, и Ракип Эрдаль заменяет его
62'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Кристин Стейндорссон заменяет его
50'
Левицки Оскар получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме производит замену. Сванберг Маттиас уходит, и Левицки Оскар заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Герсон Ларс получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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