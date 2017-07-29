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Стадион: Boraas Arena
Состав команд
11
Issam
Jebali
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 30 Ольссон Давид
- Главный тренер: Magnus Haglund
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 7 Niklas Thor Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 11 Alexander Nilsson II Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 10 Андерссон Элиас Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 2 Бергман Якоб Защитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 16 Johan Andersson II
- 30 Lukas Jonsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 21.03.2017 Эльфсборг 2:1 Одд ТМК
- 12.03.2017 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна К
Сириус (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 25.03.2017 Сириус 4:0 Гефле ТМК
- 17.03.2017 Сириус 0:1 АИК ТМК
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|11
|4
|1
|29 - 15
|37
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|3.
|Сириус
|0:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 17
|28
|4.
|Юргорден
|16
|8
|3
|5
|30 - 18
|27
|5.
|Норрчёпинг
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|6.
|Эстерсунд
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|17
|7
|5
|5
|32 - 23
|26
|8.
|Хаммарбю
|0:0
|17
|6
|7
|4
|24 - 20
|25
|9.
|Хеккен
|16
|6
|6
|4
|17 - 12
|24
|10.
|Эребру
|16
|6
|4
|6
|21 - 26
|22
|11.
|Гётеборг
|15
|4
|7
|4
|21 - 19
|19
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0
|17
|3
|7
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Сундсвалль
|16
|3
|6
|7
|13 - 22
|15
|14.
|Кальмар
|16
|3
|2
|11
|13 - 28
|11
|15.
|Хальмстад
|16
|1
|6
|9
|12 - 23
|9
|16.
|АФК Эскильстуна
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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