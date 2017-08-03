Стадион: Гролс Весте Зрители: 27093
3:0
Конец матча
13' Желтая карточкаDesiree Van Lunteren
15' Желтая карточкаMillie Bright
1:0
22' ГолМидема Вивианн
47' Желтая карточкаJade Moore
59' Желтая карточкаDanielle van de Donk
2:0
62' ГолDanielle van de Donk
3:0
90' Гол в свои воротаMillie Bright
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Millie Bright отправил мяч в свои ворота.
93'
Lieke Martens бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
93'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает пас партнеру.
93'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Тактическая замена. Danielle van de Donk уходит с поля и его заменяет Jill Roord
92'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
92'
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91'
Francesca Kirby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Kika van Es из команды Голландия (Ж). Это Кэрен Карни заработал фол.
90'
90'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Kika van Es выбил мяч на угловой.
89'
Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Renate Jansen
88'
Toni Duggan нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
88'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
87'
Ellen White нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Millie Bright выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
83'
Toni Duggan выбил мяч на угловой.
83'
83'
82'
Kelly Zeeman выбил мяч на угловой.
82'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Jodie Taylor не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
82'
Jodie Taylor на финте ушёл от оппонента.
81'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
81'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
81'
Toni Duggan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Lucy Bronze заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
77'
Stephanie Houghton бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
76'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает подножку. Jodie Taylor заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
76'
Тактическая замена. Jade Moore уходит с поля и его заменяет Кэрен Карни
75'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) наносит неточный удар с лета
75'
Lucy Bronze выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шерида Спитсе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Jade Moore из команды Англия (Ж). Это Jackie Groenen заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
72'
Jodie Taylor нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает пас партнеру.
72'
После дальнего удара, который нанес Мидема Вивианн мяч отбит вратарем
71'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Тактическая замена. Stefanie van der Gragt уходит с поля и его заменяет Kelly Zeeman
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес
69'
69'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
68'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
67'
Ellen White имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Ellen White оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
67'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников.
67'
Тактическая замена. Фара Уильямс уходит с поля и его заменяет Toni Duggan
66'
66'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает навес
66'
Francesca Kirby нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
65'
Lieke Martens выбил мяч на угловой.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Kika van Es выбил мяч на угловой.
64'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) делает навес
64'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) устремляется вперед с мячом.
64'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Danielle van de Donk!
62'
Фара Уильямс ошибается в защите.
61'
Stephanie Houghton наказан за толчок Мидема Вивианн
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
59'
59'
Danielle van de Donk получает желтую карточку.
59'
Danielle van de Donk блокирует соперника. Lucy Bronze заработал своей команде штрафной.
58'
58'
Stefanie van der Gragt сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Ellen White из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников.
56'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Stefanie van der Gragt.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
54'
Jackie Groenen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
53'
Kika van Es выбил мяч на угловой.
52'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Lucy Bronze заработал фол.
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Шанис ван де Санден, и мяч снова в игре
51'
Ellen White ошибается в защите.
51'
Шерида Спитсе нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Lucy Bronze наказан за толчок Danielle van de Donk
50'
После дальнего удара, который нанес Francesca Kirby мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж). Это Jordan Nobbs заработал фол.
49'
После дальнего удара, который нанес Jodie Taylor мяч отбит вратарем
48'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
48'
Desiree van Lunteren бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Фара Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Шерида Спитсе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Jade Moore получает желтую карточку.
47'
Jade Moore атакует сзади соперника. Danielle van de Donk пострадал.
47'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Danielle van de Donk.
46'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
45'
45'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
44'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
44'
Ellen White коснулся мяча рукой.
43'
После дальнего удара, который нанес Jordan Nobbs мяч отбит вратарем
42'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж) делает подножку. Ellen White заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Ellen White из команды Англия (Ж) делает подножку. Anouk Dekker заработал фол.
39'
38'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
38'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Jackie Groenen коснулся мяча рукой.
37'
Desiree van Lunteren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) устремляется вперед с мячом.
37'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
Ellen White наказан за толчок Мидема Вивианн
35'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
34'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
33'
Lucy Bronze бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мидема Вивианн мяча так и не получил
31'
Ellen White из команды Англия (Ж) в офсайде
31'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает пас партнеру.
30'
Danielle van de Donk наказан за толчок Фара Уильямс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Мидема Вивианн наказан за толчок Stephanie Houghton
29'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
28'
Stephanie Houghton бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
28'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Jade Moore.
27'
Stefanie van der Gragt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
26'
Stephanie Houghton отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Jade Moore точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
26'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой слева.
26'
Desiree van Lunteren выбил мяч на угловой.
26'
Ellen White из команды Англия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
24'
Francesca Kirby отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает пас партнеру.
24'
Desiree van Lunteren ошибается в защите.
22'
Jackie Groenen сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мидема Вивианн из клуба "Голландия (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
22'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
19'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) наносит неточный удар с лета
19'
Stephanie Houghton сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес
18'
Мидема Вивианн коснулся мяча рукой.
18'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
18'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес
18'
Millie Bright сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
15'
Millie Bright получает желтую карточку.
15'
Millie Bright наказан за толчок Sari van Veenendaal
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
15'
14'
Anouk Dekker выбил мяч на угловой.
14'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
13'
Desiree van Lunteren получает желтую карточку.
13'
Desiree van Lunteren совершает грубый фол. Ellen White был жертвой
12'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает подножку. Jordan Nobbs заработал фол.
10'
Шанис ван де Санден наказан за толчок Demi Stokes
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
7'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Francesca Kirby заработал фол.
6'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
5'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж) делает навес
4'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
3'
Millie Bright выбил мяч подальше от ворот.
3'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Голландия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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