Второй тайм

96' Судья свистит, и матч окончен

96' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

96' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

95' Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес

95' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

94' Нанна Кристиансен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94' Тактическая замена. Kika van Es уходит с поля и его заменяет Mandy van den Berg

93' Renate Jansen из команды Голландия (Ж) делает навес

93' Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

92' Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.

92' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

92' Надия Надим из команды Дания (Ж) бьет головой мимо ворот

91' Kika van Es на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

90' Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес

90' Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

90' Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Renate Jansen

89' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мидема Вивианн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

86' Jackie Groenen коснулся мяча рукой.

86' Сесиль Сандвей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает навес

86' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

85' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

85' Санне Троелсгард бьет из пределов штрафной и упускает момент!

85' Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.

84' Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж) делает навес

84' Надия Надим из команды Дания (Ж) делает навес

83' Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

83' Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Дания (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Stefanie van der Gragt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Stine Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

80' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

79' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

78' Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) в офсайде

78' Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес

78' Lieke Martens выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Pernille Harder навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Simone Boye получил травму и заменен. Лине Роддик выходит на поле.

77' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

76' Simone Boye получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

75' Simone Boye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Катрин Вейе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

70' Удар от ворот произведет Дания (Ж)

70' Jackie Groenen бьет из пределов штрафной и упускает момент!

69' Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес

68' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

68' Frederikke Thoegersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

67' Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.

66' Шерида Спитсе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок из команды Дания (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

64' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

64' Катрин Вейе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

64' Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает навес

64' Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес

63' Сегодняшная посещаемость составляет 28182 болельщиков

63' Мидема Вивианн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

62' Stine Larsen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

62' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

58' Jackie Groenen наказан за толчок Софи Юнге

57' Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес

56' Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Софи Юнге заработал фол.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

55' Stine Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.

54' Удар от ворот произведет Дания (Ж)

54' Kika van Es бьет из пределов штрафной и упускает момент!

53' Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес

53' Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

51' ГО-О-О-О-ОЛ! Шерида Спитсе отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!

50' Stine Larsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

49' Удар от ворот произведет Дания (Ж)

48' Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.

48' Kika van Es выбил мяч на угловой.

47' Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.