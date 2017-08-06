Стадион: Гролс Весте Зрители: 28182
4:2
Конец матча
0:1
6' ПенальтиNadia Nadim
1:1
10' ГолМидема Вивианн
21' Желтая карточкаJackie Groenen
2:1
28' ГолLieke Martens
2:2
33' ГолPernille Harder
43' Желтая карточкаAnouk Dekker
45' Желтая карточкаNadia Nadim
3:2
51' ГолSherida Spitse
72' Желтая карточкаStefanie van der Gragt
4:2
89' ГолМидема Вивианн
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
96'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
95'
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Нанна Кристиансен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Тактическая замена. Kika van Es уходит с поля и его заменяет Mandy van den Berg
93'
Renate Jansen из команды Голландия (Ж) делает навес
93'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
92'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
92'
Надия Надим из команды Дания (Ж) бьет головой мимо ворот
91'
Kika van Es на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Stefanie van der Gragt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Renate Jansen
89'
Шерида Спитсе сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мидема Вивианн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Мидема Вивианн на финте ушёл от оппонента.
89'
Шерида Спитсе выбил мяч подальше от ворот.
86'
Jackie Groenen коснулся мяча рукой.
86'
Сесиль Сандвей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает навес
86'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
85'
Санне Троелсгард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
85'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.
84'
Stefanie van der Gragt выбил мяч на угловой.
84'
Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж) делает навес
84'
Санне Троелсгард нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Надия Надим из команды Дания (Ж) делает навес
84'
Надия Надим на финте ушёл от оппонента.
83'
83'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
Игрок из команды Дания (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Тактическая замена. Софи Юнге уходит с поля и его заменяет Нанна Кристиансен
82'
Stefanie van der Gragt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) в офсайде
78'
78'
Lieke Martens выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Stefanie van der Gragt совершает грубый фол. Pernille Harder был жертвой
77'
Simone Boye получил травму и заменен. Лине Роддик выходит на поле.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Simone Boye получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Simone Boye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Мидема Вивианн наказан за толчок Санне Троелсгард
73'
Софи Юнге пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Катрин Вейе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Stefanie van der Gragt получает желтую карточку.
72'
Stefanie van der Gragt совершает грубый фол. Pernille Harder был жертвой
71'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
70'
Jackie Groenen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес
68'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
68'
Frederikke Thoegersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
67'
Dominique Janssen выбил мяч на угловой.
66'
Шерида Спитсе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Дания (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
64'
Катрин Вейе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
64'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает навес
64'
64'
Dominique Janssen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Санне Троелсгард заработал фол.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 28182 болельщиков
63'
Мидема Вивианн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
Stine Larsen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
62'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
61'
Тактическая замена. Maja Kildemoes уходит с поля и его заменяет Frederikke Thoegersen
61'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Санне Троелсгард заработал фол.
60'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Maja Kildemoes заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Stine Larsen из команды Дания (Ж) делает подножку. Шанис ван де Санден заработал фол.
58'
Jackie Groenen наказан за толчок Софи Юнге
57'
Тактическая замена. Desiree van Lunteren уходит с поля и его заменяет Dominique Janssen
57'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес
56'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Софи Юнге заработал фол.
55'
Lieke Martens нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
54'
54'
Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.
54'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
54'
Kika van Es бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
53'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шерида Спитсе отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
50'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж). Это Danielle van de Donk заработал фол.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Danielle van de Donk наказан за толчок Simone Boye
49'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
48'
48'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.
48'
Kika van Es выбил мяч на угловой.
47'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Санне Троелсгард наказан за толчок Lieke Martens
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Санне Троелсгард.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Надия Надим получает желтую карточку за споры
45'
Надия Надим из команды Дания (Ж). Это Stefanie van der Gragt заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
44'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
44'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
44'
Pernille Harder бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
43'
Anouk Dekker получает желтую карточку.
42'
Anouk Dekker из команды Голландия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
42'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Надия Надим из команды Дания (Ж) в офсайде
41'
Sari van Veenendaal выбил мяч на угловой.
41'
41'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Desiree van Lunteren на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Катрин Вейе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
Maja Kildemoes из команды Дания (Ж) делает навес
36'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает подножку. Anouk Dekker заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
33'
Maja Kildemoes сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Pernille Harder записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Pernille Harder на финте ушёл от оппонента.
33'
Maja Kildemoes выбил мяч подальше от ворот.
32'
Стина Петерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Санне Троелсгард ошибается в защите.
31'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
Sari van Veenendaal из команды Голландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
30'
Надия Надим оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
30'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
29'
Stefanie van der Gragt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает навес
28'
Desiree van Lunteren сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Lieke Martens отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Kika van Es на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тереса Нильсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
23'
Stine Larsen из команды Дания (Ж) делает подножку. Мидема Вивианн заработал фол.
23'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
21'
Jackie Groenen получает желтую карточку.
21'
Jackie Groenen совершает грубый фол. Катрин Вейе был жертвой
20'
20'
20'
Шанис ван де Санден на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Pernille Harder на финте ушёл от оппонента.
19'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
18'
Sari van Veenendaal вышел из ворот и забрал мяч.
18'
17'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Надия Надим заработал фол.
17'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Lieke Martens, и мяч снова в игре
16'
16'
Шерида Спитсе отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
13'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Pernille Harder из команды Дания (Ж). Это Jackie Groenen заработал фол.
10'
Шанис ван де Санден сделал результативную передачу.
10'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) добил мяч в ворота.
10'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
10'
10'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж). Это Сесиль Сандвей заработал фол.
9'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
8'
Санне Троелсгард наказан за толчок Мидема Вивианн
8'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
8'
Надия Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Г О О О О О Л - Надия Надим из команды Дания (Ж) забивает пенальти
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Kika van Es фолит в штрафной площади. Санне Троелсгард пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Шанис ван де Санден на финте ушёл от оппонента.
4'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
3'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
3'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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А вот Голландии очень помог фактор своего поля (чемпионата), ну и судейство немного было в их пользу. Ничего такого не скажу, в целом голландки смотрелись хорошо, играли в агрессивный, быстрый и комбинационный футбол, что и помогло добраться до финала.
Не такие уж они и страшные, эти "оранжевые львицы". С ними можно и нужно играть, ну и обыгрывать понятное дело.