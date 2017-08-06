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Стадион:
Хаммарбю
0:1
Второй тайм: 84'
Хеккен
0'
0:1
58' Гол
Ояла Юхани
73' Желтая карточка
Ояла Юхани
78' Желтая карточка
Эгбучунам Чисом
84'
Второй тайм
Желтая карточка
78'
Эгбучунам Чисом получает желтую карточку.
74'
Хаккен производит замену. Daleho Irandust уходит, и Jakob Lindstroem заменяет его
Желтая карточка
73'
Ояла Юхани получает желтую карточку.
70'
Хаммарбю производит замену. Андерсен Йеппе уходит, и Бакирчиоглу Кеннеди заменяет его
69'
Хаккен производит замену. Ясин Ахмед уходит, и Эгбучунам Чисом заменяет его
62'
Хаммарбю производит замену. Romulo Cabral уходит, и Имад Халили заменяет его
58'
Хаммарбю производит замену. Leo Bengtsson уходит, и Хамад Илоан заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ояла Юхани.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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