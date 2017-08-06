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Стадион: Теле2 Арена
0:1
58' ГолОяла Юхани
73' Желтая карточкаОяла Юхани
78' Желтая карточкаЭгбучунам Чисом
|
58'
0:1
73'
78'
Состав команд
25
Виланд
Йохан
13
Фенгер
Мадс
77
Матс
Солхеим
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 25 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 16 Romulo Cabral Нападающий
- 4 Bjoern Paulsen Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 18 Rebin Assad
- 7 Имад Халили
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Хеккен 4-5-1
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 7 Ясин Ахмед Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 12 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 14 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 22 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 20 Lucas Hedlund
- 24 Kevin Ackermann
- 29 Jonathan Rasheed
- 28 Adam Andersson II
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 24.03.2017 Хаммарбю 4:0 Ильвес ТМК
Хеккен (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 25.03.2017 Треллеборг 0:0 Хеккен ТМК
- 18.03.2017 Хеккен 1:3 Эстерсунд К
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Хеккен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан
- 09.07.2016 Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.03.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок
- 20.07.2015 Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.04.2015 Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 01.11.2009 Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 16.07.2009 Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|32 - 19
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|Эстерсунд
|1:0
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|5.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|6.
|Хеккен
|1:0
|18
|7
|7
|4
|19 - 13
|28
|7.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Хаммарбю
|0:1
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|0:0
|17
|5
|8
|4
|25 - 20
|23
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|0:0
|18
|4
|3
|11
|14 - 28
|15
|14.
|Сундсвалль
|0:1
|18
|3
|6
|9
|13 - 24
|15
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|17
|1
|4
|12
|14 - 34
|7
Второй тайм
78'
Эгбучунам Чисом получает желтую карточку.
74'
Хаккен производит замену. Daleho Irandust уходит, и Jakob Lindstroem заменяет его
73'
Ояла Юхани получает желтую карточку.
70'
Хаммарбю производит замену. Андерсен Йеппе уходит, и Бакирчиоглу Кеннеди заменяет его
69'
Хаккен производит замену. Ясин Ахмед уходит, и Эгбучунам Чисом заменяет его
62'
Хаммарбю производит замену. Romulo Cabral уходит, и Имад Халили заменяет его
58'
Хаммарбю производит замену. Leo Bengtsson уходит, и Хамад Илоан заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ояла Юхани.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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