- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Guldfaageln Arena
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
13
Эмин
Ноури
23
Эльм
Виктор
Кальмар 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 4 Marko Biskupovic Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 14 Ларссон Стефан Защитник
- 7 Исмаэл Лима Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 27 Pape Alioune Diouf Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 28 Ринг Джонатан Полузащитник
- 44 Genero Zeefuik II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 22 Сингх Хармет Полузащитник
- 18 Эйд Махмуд Полузащитник
- 17 Romario Нападающий
- 30 John Haakansson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 5 Адекугбе Сэм Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 26 Карлссон-Лагемюр Патрик Нападающий
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I
- 22 Vajeba Sakor
- 15 Kristopher Da Graca
- 25 Erik Dahlin
- Главный тренер: Alf Westerberg
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Кальмар 2:1 Эстер ТМК
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар ТМК
Гётеборг (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар ТМК
- 11.03.2017 Гётеборг 1:2 Норрчёпинг К
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 17.04.2016 Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 31.10.2015 Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан
- 08.05.2015 Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 31.08.2014 Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 20.04.2014 Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.09.2013 Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 19.05.2013 Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 17.03.2013 Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции
- 26.08.2012 Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 24.05.2012 Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 14.09.2011 Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок
- 27.08.2011 Кальмар 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.04.2011 Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 01.08.2010 Гётеборг 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 27.06.2010 Гётеборг 3:3 Кальмар Шведский кубок
- 13.03.2010 Кальмар 0:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.09.2009 Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|32 - 19
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|Эстерсунд
|1:0
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|5.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|6.
|Хеккен
|1:0
|18
|7
|7
|4
|19 - 13
|28
|7.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Хаммарбю
|0:1
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|0:0
|17
|5
|8
|4
|25 - 20
|23
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|0:0
|18
|4
|3
|11
|14 - 28
|15
|14.
|Сундсвалль
|0:1
|18
|3
|6
|9
|13 - 24
|15
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|17
|1
|4
|12
|14 - 34
|7
Второй тайм
78'
Кальмар производит замену. Pape Alioune Diouf уходит, и Сингх Хармет заменяет его
78'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Vajeba Sakor заменяет его
75'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
72'
Кальмар производит замену. Эртон Фейзуллаху уходит, и Romario заменяет его
67'
Кальмар производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Эйд Махмуд заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация