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Стадион:
Кальмар
0:0
Второй тайм: 88'
Гётеборг
0' 88'
Второй тайм
78'
Кальмар производит замену. Pape Alioune Diouf уходит, и Сингх Хармет заменяет его
78'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Vajeba Sakor заменяет его
75'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
72'
Кальмар производит замену. Эртон Фейзуллаху уходит, и Romario заменяет его
67'
Кальмар производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Эйд Махмуд заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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