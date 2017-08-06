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Зрители: 553
Броммапойкарна
3:0
Конец матча
Треллеборг
0'
14' Желтая карточка
Kyle Konwea
1:0
18' Гол
Kevin Kabran
53' Желтая карточка
Johan Falkmar
60' Желтая карточка
Salif Joensson
2:0
68' Гол
Kyle Konwea
3:0
90' Гол
Viktor Gyoekeres
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Viktor Gyoekeres.
89'
Броммапойкарна производит замену. Кристофер Брандеборн уходит, и Jacob Ortmark заменяет его
81'
Броммапойкарна производит замену. Kevin Kabran уходит, и Николич Марко заменяет его
75'
Треллеборг производит замену. Кристиан Хаинес уходит, и Mattias Haakansson заменяет его
72'
Треллеборг производит замену. Албин Нильссон уходит, и Робин Якобссен заменяет его

68'
Треллеборг производит замену. Нильссон Робин уходит, и Андерссон Эрик заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кайл Конвеа.
Желтая карточка
60'
Салиф Йонссон получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Johan Falkmar получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Броммапойкарна производит замену. Лука Джербино Поло уходит, и Tim Soederstroem заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kevin Kabran.
Желтая карточка
14'
Кайл Конвеа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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