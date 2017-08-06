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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 553
3:0
Конец матча
14' Желтая карточкаKyle Konwea
1:0
18' ГолKevin Kabran
53' Желтая карточкаJohan Falkmar
60' Желтая карточкаSalif Joensson
2:0
68' ГолKyle Konwea
3:0
90' ГолViktor Gyoekeres
|
14'
18'
1:0
53'
60'
68'
2:0
90'
3:0
Состав команд
19
Kevin
Kabran
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 3 Kyle Konwea Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 14 Joel Eduardo Qviberg Защитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Полузащитник
- 17 Viktor Gyoekeres Нападающий
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 19 Kevin Kabran Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 18 Николич Марко Нападающий
- 5 Jacob Ortmark
- 16 Victor Fors
- 20 Viktor Goranzon
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 2 Albin Nilsson Защитник
- 21 Магнус Андерссон Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 7 Кристиан Хаинес Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 11 Исламович Дино Нападающий
- 6 Salif Joensson Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 25 Robin Jacobsson Защитник
- 24 Mattias Haakansson Полузащитник
- 15 Андерссон Эрик Полузащитник
- 17 Johannes Johansson
- 1 Fredrik Persson
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 29.07.2017 Броммапойкарна 0:1 Фрей С
- 22.07.2017 Отвидаберг 0:5 Броммапойкарна С
- 26.06.2017 Треллеборг 3:1 Броммапойкарна С
- 17.06.2017 Броммапойкарна 3:2 ГАИС С
- 12.06.2017 Хельсинборг 0:4 Броммапойкарна С
- 03.06.2017 Броммапойкарна 1:0 Дегерфорс С
- 28.05.2017 Гефле 1:3 Броммапойкарна С
- 20.05.2017 Броммапойкарна 3:0 Варбергс Боис С
- 16.05.2017 Броммапойкарна 2:1 Сюрианска С
- 13.05.2017 Фалькенберг 2:1 Броммапойкарна С
- 05.05.2017 Броммапойкарна 4:1 Эстер С
- 30.04.2017 Фрей 1:3 Броммапойкарна С
- 23.04.2017 Броммапойкарна 3:0 Норрбю С
- 18.04.2017 Вернаму 0:1 Броммапойкарна С
- 08.04.2017 Броммапойкарна 3:0 Эргрюте С
- 01.04.2017 Далкурд 0:0 Броммапойкарна С
- 19.03.2017 Норрчёпинг 4:0 Броммапойкарна К
- 12.03.2017 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна К
- 04.03.2017 Дегерфорс 1:4 Броммапойкарна К
- 27.02.2017 Броммапойкарна 1:1 Юргорден К
Треллеборг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.07.2017 Треллеборг 2:1 Вернаму С
- 22.07.2017 Дегерфорс 2:3 Треллеборг С
- 26.06.2017 Треллеборг 3:1 Броммапойкарна С
- 19.06.2017 Треллеборг 0:1 Гефле С
- 10.06.2017 Варбергс Боис 0:0 Треллеборг С
- 05.06.2017 ГАИС 1:0 Треллеборг С
- 28.05.2017 Треллеборг 4:1 Эстер С
- 20.05.2017 Отвидаберг 1:1 Треллеборг С
- 17.05.2017 Треллеборг 2:1 Фрей С
- 13.05.2017 Далкурд 3:0 Треллеборг С
- 06.05.2017 Треллеборг 1:1 Сюрианска С
- 02.05.2017 Вернаму 0:4 Треллеборг С
- 24.04.2017 Треллеборг 6:0 Эргрюте С
- 16.04.2017 Норрбю 1:1 Треллеборг С
- 09.04.2017 Треллеборг 2:2 Фалькенберг С
- 01.04.2017 Хельсинборг 1:0 Треллеборг С
- 25.03.2017 Треллеборг 0:0 Хеккен ТМК
- 18.03.2017 Хальмстад 3:1 Треллеборг ТМК
- 11.03.2017 Эстерсунд 4:1 Треллеборг К
- 04.03.2017 Треллеборг 2:1 Ландскруна К
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 26.06.2017 Треллеборг 3:1 Броммапойкарна Суперэттан
- 02.10.2012 Треллеборг 0:4 Броммапойкарна Суперэттан
- 11.05.2012 Броммапойкарна 2:0 Треллеборг Суперэттан
- 16.09.2010 Броммапойкарна 0:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 19.04.2010 Треллеборг 0:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 16.08.2009 Броммапойкарна 2:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 05.04.2009 Треллеборг 0:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|17
|13
|1
|3
|40 - 12
|40
|2.
|Далкурд
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|3.
|Хельсинборг
|17
|8
|6
|3
|27 - 26
|30
|4.
|Эстер
|17
|8
|4
|5
|31 - 25
|28
|5.
|Фалькенберг
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Треллеборг
|17
|7
|5
|5
|29 - 20
|26
|7.
|Дегерфорс
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Эргрюте
|17
|7
|3
|7
|17 - 29
|24
|9.
|Вернаму
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|10.
|Варбергс Боис
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|11.
|ГАИС
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|12.
|Сюрианска
|16
|5
|3
|8
|26 - 32
|18
|13.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|23 - 32
|18
|14.
|Отвидаберг
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|15.
|Фрей
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|16.
|Гефле
|17
|3
|3
|11
|17 - 34
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Viktor Gyoekeres.
89'
Броммапойкарна производит замену. Кристофер Брандеборн уходит, и Jacob Ortmark заменяет его
81'
Броммапойкарна производит замену. Kevin Kabran уходит, и Николич Марко заменяет его
75'
Треллеборг производит замену. Кристиан Хаинес уходит, и Mattias Haakansson заменяет его
72'
Треллеборг производит замену. Албин Нильссон уходит, и Робин Якобссен заменяет его
68'
Треллеборг производит замену. Нильссон Робин уходит, и Андерссон Эрик заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кайл Конвеа.
60'
Салиф Йонссон получает желтую карточку.
53'
Johan Falkmar получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Броммапойкарна производит замену. Лука Джербино Поло уходит, и Tim Soederstroem заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kevin Kabran.
14'
Кайл Конвеа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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