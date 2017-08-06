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Стадион: Зрители: 6748
Сириус
1:4
Конец матча
АИК
0'
0:1
8' Пенальти
Обаси Чинеду
0:2
16' Гол
Стефанелли Николас
0:3
37' Гол
Обаси Чинеду
48' Желтая карточка
Филип Хагланд
0:4
65' Гол
Гойтом Хенок
1:4
83' Гол
Арвидссон Йеспер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арвидссон Йеспер.
74'
Сириус производит замену. Махолли Шкодран уходит, и Лундхольм Сэм заменяет его
69'
Сириус производит замену. Niklas Thor уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
67'
АИК производит замену. Обаси Чинеду уходит, и Авдич Денни заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гойтом Хенок.

63'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Гойтом Хенок заменяет его
Желтая карточка
48'
Филип Хагланд получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Stefano Vecchia заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обаси Чинеду.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стефанелли Николас.
Описание гола
8'
Г О О О О О Л - Обаси Чинеду из команды АИК забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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