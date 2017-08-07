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Стадион: Зрители: 6662
Норрчёпинг
1:0
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
45' Желтая карточка
Chidi Dauda Omeje
54' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
61' Желтая карточка
Alexander Jakobsen
64' Желтая карточка
Mohamed Turay
1:0
87' Гол
Андерссон Себастьян
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
80'
Васби производит замену. Омар Эддахри уходит, и Sasa Matic заменяет его
75'
Норчепинг производит замену. Шёлунд Даниэль уходит, и Тораринссон Гудмундур заменяет его
74'
Васби производит замену. Раскай Анель уходит, и Пиермаур Томас заменяет его
67'
Васби производит замену. Чиди Дауда Омейе уходит, и Simon Alexandersson заменяет его

Желтая карточка
64'
Mohamed Turay получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Alexander Jakobsen получает желтую карточку.
60'
Норчепинг производит замену. Ткалчич Никола уходит, и Дагерстоль Филип заменяет его
Желтая карточка
59'
Раскай Анель получает желтую карточку.
57'
Норчепинг производит замену. Смит Эрик уходит, и Андерссон Себастьян заменяет его
Желтая карточка
54'
Цискаридзе Зураб получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Чиди Дауда Омейе получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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