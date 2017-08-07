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Стадион: Нва Паркен Зрители: 6662
1:0
Конец матча
45' Желтая карточкаChidi Dauda Omeje
54' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
61' Желтая карточкаAlexander Jakobsen
64' Желтая карточкаMohamed Turay
1:0
87' ГолАндерссон Себастьян
|
54'
64'
87'
1:0
Состав команд
14
Смит
Эрик
11
Andrew
Fox
I
18
Разак
Абдул
21
Раскай
Анель
10
Omar
Eddahri
Норрчёпинг 4-4-2
- Основной состав
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 70 Alexander Jakobsen Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 7 Блумквист Андреас Полузащитник
- 9 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 18 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- 19 Андерссон Себастьян Нападающий
- 27 Сигурдссон Арнор
- 29 Julius Lindgren
- Главный тренер: Jens Gustafsson
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 11 Andrew Fox I Полузащитник
- 18 Разак Абдул Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 10 Omar Eddahri Полузащитник
- 70 Chidi Dauda Omeje Нападающий
- 19 Mohamed Turay Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 20 Ноор Фаршад Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 16 Simon Alexandersson Полузащитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 6 Michel Termanini
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 20.07.2017 Тракай 2:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Норрчёпинг 2:1 Тракай ЛЕ
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 06.07.2017 Приштина 0:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 29.06.2017 Норрчёпинг 5:0 Приштина ЛЕ
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 13.04.2017 Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг К
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 18.03.2017 АФК Эскильстуна 3:2 Гефле ТМК
- 05.03.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Сюрианска ТМК
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|19 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|32 - 20
|30
|4.
|Норрчёпинг
|18
|9
|3
|6
|26 - 24
|30
|5.
|Сириус
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|7.
|Эстерсунд
|18
|7
|7
|4
|25 - 22
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Хаммарбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|18
|5
|2
|11
|15 - 28
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|18
|1
|4
|13
|14 - 35
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
80'
Васби производит замену. Омар Эддахри уходит, и Sasa Matic заменяет его
75'
Норчепинг производит замену. Шёлунд Даниэль уходит, и Тораринссон Гудмундур заменяет его
74'
Васби производит замену. Раскай Анель уходит, и Пиермаур Томас заменяет его
67'
Васби производит замену. Чиди Дауда Омейе уходит, и Simon Alexandersson заменяет его
64'
Mohamed Turay получает желтую карточку.
61'
Alexander Jakobsen получает желтую карточку.
60'
Норчепинг производит замену. Ткалчич Никола уходит, и Дагерстоль Филип заменяет его
59'
Раскай Анель получает желтую карточку.
57'
Норчепинг производит замену. Смит Эрик уходит, и Андерссон Себастьян заменяет его
54'
Цискаридзе Зураб получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Чиди Дауда Омейе получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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