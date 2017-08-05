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Стадион: Берн Арена Зрители: 6223
1:0
9' ГолМартенссон Йохан
30' Желтая карточкаХолмен Самуэль
2:0
45' ПенальтиБесара Нахир
2:1
49' ПенальтиIssam Jebali
52' Желтая карточкаМаннс Йеспер
64' Желтая карточкаОльссон Симон
2:2
81' ГолIssam Jebali
|
9'
1:0
30'
45'
2:0
49'
2:1
52'
64'
81'
2:2
Состав команд
29
Michael
Omoh
23
Maic
Sema
10
Бесара
Нахир
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 46 Arvid Brorsson Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 4 Валгардссон Йортур Защитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хагинге Патрик Защитник
- 6 Плесси Дамьен Защитник
- 13 Лундберг Йонатан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Anton Fagerstroem
- Главный тренер: Alexander Axen
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Нападающий
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Joergen Horn Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 30 Ольссон Давид
- Главный тренер: Magnus Haglund
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 25.03.2017 Эребру 4:1 Мариехамн ТМК
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 21.03.2017 Эльфсборг 2:1 Одд ТМК
Последние игры между собой
Эребру: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 03.07.2016 Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи. Клубы
- 15.05.2016 Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.09.2015 Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.05.2015 Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан
- 22.03.2015 Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции
- 22.03.2015 Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок
- 05.10.2014 Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.05.2014 Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 30.09.2012 Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 23.04.2012 Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.03.2012 Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 10.07.2011 Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 03.07.2011 Эребру 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 26.07.2010 Эребру 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 18.07.2010 Эльфсборг 3:3 Эребру Аллсвенскан
- 23.08.2009 Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 10.04.2009 Эребру 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 16.05.2008 Эльфсборг 3:1 Эребру Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|32 - 19
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|6.
|Эстерсунд
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|7.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|8.
|Хеккен
|17
|6
|7
|4
|18 - 13
|25
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|17
|4
|2
|11
|14 - 28
|14
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|17
|1
|4
|12
|14 - 34
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Эребру производит замену. Мартенссон Йохан уходит, и Скольд Виктор заменяет его
85'
Эребру производит замену. Мартин Лорентсон уходит, и Хагинге Патрик заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
80'
Эребру производит замену. Michael Omoh уходит, и Filip Rogic заменяет его
75'
Эльфсборг производит замену. Ольссон Симон уходит, и Проделль Виктор заменяет его
66'
Эльфсборг производит замену. Байрами Эмир уходит, и Нильссон Лассе заменяет его
64'
Ольссон Симон получает желтую карточку.
52'
Маннс Йеспер получает желтую карточку.
49'
Г О О О О О Л - Issam Jebali из команды Эльфсборг забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Г О О О О О Л - Бесара Нахир из команды Эребру забивает пенальти
39'
Эльфсборг производит замену. Йонссон Юн уходит, и Йорген Хорн заменяет его
30'
Холмен Самуэль получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартенссон Йохан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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