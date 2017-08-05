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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 6223
Эребру
2:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
9' Гол
Мартенссон Йохан
30' Желтая карточка
Холмен Самуэль
2:0
45' Пенальти
Бесара Нахир
2:1
49' Пенальти
Issam Jebali
52' Желтая карточка
Маннс Йеспер
64' Желтая карточка
Ольссон Симон
2:2
81' Гол
Issam Jebali
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Эребру производит замену. Мартенссон Йохан уходит, и Скольд Виктор заменяет его
85'
Эребру производит замену. Мартин Лорентсон уходит, и Хагинге Патрик заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
80'
Эребру производит замену. Michael Omoh уходит, и Filip Rogic заменяет его
75'
Эльфсборг производит замену. Ольссон Симон уходит, и Проделль Виктор заменяет его

66'
Эльфсборг производит замену. Байрами Эмир уходит, и Нильссон Лассе заменяет его
Желтая карточка
64'
Ольссон Симон получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Маннс Йеспер получает желтую карточку.
Описание гола
49'
Г О О О О О Л - Issam Jebali из команды Эльфсборг забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Бесара Нахир из команды Эребру забивает пенальти
39'
Эльфсборг производит замену. Йонссон Юн уходит, и Йорген Хорн заменяет его
Желтая карточка
30'
Холмен Самуэль получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартенссон Йохан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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