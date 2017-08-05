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Зрители: 2418
ГАИС
1:1
Конец матча
Фалькенберг
0'
9' Желтая карточка
Валль Йоханнес
35' Желтая карточка
Daniel Janevski
1:0
51' Гол
Luka Mijaljevic
81' Желтая карточка
Лекселль Александр
1:1
89' Гол
Валль Йоханнес
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валль Йоханнес.
84'
Гаис производит замену. Лекселль Александр уходит, и Кит Дэн заменяет его
Желтая карточка
81'
Лекселль Александр получает желтую карточку.
80'
Фалькенберг производит замену. Свенссон Давид I уходит, и Johan Lassagaard заменяет его
70'
Фалькенберг производит замену. John Bjoerkengren уходит, и Кваква Энок заменяет его

70'
Гаис производит замену. Erik Westermark уходит, и Андреас Петерсон заменяет его
62'
Гаис производит замену. Sebastian Moeller уходит, и Лекселль Александр заменяет его
56'
Фалькенберг производит замену. Tobias Englund уходит, и Richard Donkor заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лука Мичльевич.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Daniel Janevski получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Валль Йоханнес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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