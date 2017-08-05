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Зрители: 2418
1:1
Конец матча
9' Желтая карточкаВалль Йоханнес
35' Желтая карточкаDaniel Janevski
1:0
51' ГолLuka Mijaljevic
81' Желтая карточкаЛекселль Александр
1:1
89' ГолВалль Йоханнес
|
35'
51'
1:0
89'
1:1
Состав команд
20
Джурич
Душан
ГАИС 4-4-2
- Основной состав
- 1 Damir Mehic Вратарь
- 2 James Sinclair Защитник
- 3 Daniel Janevski Защитник
- 6 Carl Nystroem Защитник
- 5 Niklas Andersen II Защитник
- 12 Erik Westermark Полузащитник
- 11 Daniel Bennassar Nilsson Полузащитник
- 20 Джурич Душан Полузащитник
- 17 Sebastian Moeller Полузащитник
- 9 Рексхепи Дардан Нападающий
- 10 Luka Mijaljevic Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лекселль Александр Защитник
- 21 Кит Дэн Полузащитник
- 8 Andreas Peterson Нападающий
- 22 Алиев Алибек Нападающий
- 27 Тобиас Йоханссон
- 13 Emin Grozdanic
- 19 Ajdin Zeljkovic
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 4 Юханссон Даниэль Защитник
- 7 Свенссон Давид I Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 11 Валль Йоханнес Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 28 Чатто Доминик Полузащитник
- 25 Tobias Englund Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 24 Viktor Goetesson Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 14 Карлссон Пер I Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 70 Richard Donkor Нападающий
- 15 Родевог Стефан Нападающий
- 1 Johan Brattberg
- 20 Johan Lassagaard
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
ГАИС (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.07.2017 Гефле 2:1 ГАИС С
- 24.07.2017 ГАИС 2:2 Эстер С
- 25.06.2017 Фрей 0:1 ГАИС С
- 17.06.2017 Броммапойкарна 3:2 ГАИС С
- 11.06.2017 ГАИС 0:1 Отвидаберг С
- 05.06.2017 ГАИС 1:0 Треллеборг С
- 27.05.2017 Дегерфорс 2:1 ГАИС С
- 23.05.2017 ГАИС 1:0 Гефле С
- 17.05.2017 Варбергс Боис 7:1 ГАИС С
- 11.05.2017 Эргрюте 0:0 ГАИС С
- 05.05.2017 ГАИС 2:1 Вернаму С
- 28.04.2017 Фалькенберг 1:2 ГАИС С
- 22.04.2017 ГАИС 0:0 Хельсинборг С
- 16.04.2017 Сюрианска 2:1 ГАИС С
- 08.04.2017 ГАИС 0:1 Далкурд С
- 02.04.2017 Норрбю 0:0 ГАИС С
- 05.03.2017 ГАИС 1:2 Кристианстад К
- 25.02.2017 Далкурд 2:2 ГАИС К
- 19.02.2017 АИК 1:0 ГАИС К
- 05.11.2016 Сюрианска 1:0 ГАИС С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
- 22.07.2017 Норрбю 0:3 Фалькенберг С
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг С
- 10.06.2017 Фрей 2:0 Фалькенберг С
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг С
- 27.05.2017 Варбергс Боис 3:5 Фалькенберг С
- 21.05.2017 Фалькенберг 2:0 Далкурд С
- 17.05.2017 Эргрюте 2:1 Фалькенберг С
- 13.05.2017 Фалькенберг 2:1 Броммапойкарна С
- 08.05.2017 Гефле 2:4 Фалькенберг С
- 28.04.2017 Фалькенберг 1:2 ГАИС С
- 23.04.2017 Отвидаберг 1:1 Фалькенберг С
- 17.04.2017 Фалькенберг 1:1 Дегерфорс С
- 09.04.2017 Треллеборг 2:2 Фалькенберг С
- 02.04.2017 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг ТМК
- 05.03.2017 Эльфсборг 6:1 Фалькенберг К
- 25.02.2017 Фалькенберг 1:1 Вернаму К
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 28.04.2017 Фалькенберг 1:2 ГАИС Суперэттан
- 25.03.2016 ГАИС 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 25.09.2013 ГАИС 3:1 Фалькенберг Суперэттан
- 26.05.2013 Фалькенберг 4:1 ГАИС Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|16
|12
|1
|3
|37 - 12
|37
|2.
|Далкурд
|15
|9
|3
|3
|32 - 11
|30
|3.
|Хельсинборг
|17
|8
|6
|3
|27 - 26
|30
|4.
|Эстер
|17
|8
|4
|5
|31 - 25
|28
|5.
|Фалькенберг
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|6.
|Треллеборг
|16
|7
|5
|4
|29 - 17
|26
|7.
|Дегерфорс
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Эргрюте
|17
|7
|3
|7
|17 - 29
|24
|9.
|Вернаму
|16
|6
|3
|7
|26 - 22
|21
|10.
|Варбергс Боис
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|11.
|ГАИС
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|12.
|Сюрианска
|16
|5
|3
|8
|26 - 32
|18
|13.
|Отвидаберг
|16
|5
|3
|8
|15 - 29
|18
|14.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|23 - 32
|18
|15.
|Фрей
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|16.
|Гефле
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валль Йоханнес.
84'
Гаис производит замену. Лекселль Александр уходит, и Кит Дэн заменяет его
81'
Лекселль Александр получает желтую карточку.
80'
Фалькенберг производит замену. Свенссон Давид I уходит, и Johan Lassagaard заменяет его
70'
Фалькенберг производит замену. John Bjoerkengren уходит, и Кваква Энок заменяет его
70'
Гаис производит замену. Erik Westermark уходит, и Андреас Петерсон заменяет его
62'
Гаис производит замену. Sebastian Moeller уходит, и Лекселль Александр заменяет его
56'
Фалькенберг производит замену. Tobias Englund уходит, и Richard Donkor заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лука Мичльевич.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Daniel Janevski получает желтую карточку.
9'
Валль Йоханнес получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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