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Стадион: Oerjans Vall Зрители: 4464
1:0
5' ГолБенгтссон Андреас
2:0
8' ГолHoeskuldur Gunnlaugsson
3:0
16' ГолОремо Йохан
4:0
19' ГолОремо Йохан
40' Желтая карточкаRobert Gojani
5:0
54' ГолХакшабанович Сеад
60' Желтая карточкаПекальски Иво
6:0
70' ГолКейта Абубакар
6:1
86' ГолDaryl Smylie
|
5'
1:0
8'
2:0
16'
3:0
19'
4:0
40'
54'
5:0
60'
70'
6:0
86'
6:1
Состав команд
17
Оремо
Йохан
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 27 Marcus Johansson II Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 14 Hoeskuldur Gunnlaugsson Полузащитник
- 4 Пекальски Иво Полузащитник
- 15 Кейта Абубакар Полузащитник
- 10 Хакшабанович Сеад Полузащитник
- 17 Оремо Йохан Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 9 Alexander Ruud Tveter Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Главный тренер: Igor Krulj
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Anton Cajtoft Вратарь
- 2 Jonathan Tamimi Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 24 Robert Gojani Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Полузащитник
- 10 Fredrik Olsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кобозев Евгений Вратарь
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Нападающий
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 25 Eric Ayuk Mbu
- 14 Francisco Portillo III
- 19 Alexander Jallow
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 18.03.2017 Хальмстад 3:1 Треллеборг ТМК
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг ТМК
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 25.03.2017 Йёнчёпинг 5:1 Вернаму ТМК
- 18.03.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг ТМК
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|32 - 19
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|6.
|Эстерсунд
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|7.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|8.
|Хеккен
|17
|6
|7
|4
|18 - 13
|25
|9.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Сундсвалль
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|14.
|Кальмар
|17
|4
|2
|11
|14 - 28
|14
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|17
|1
|4
|12
|14 - 34
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Хальмстад производит замену. Хакшабанович Сеад уходит, и Александр Рууд Тветер заменяет его
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дарли Смайл.
73'
Хальмстад производит замену. Пекальски Иво уходит, и Матисен Маркус заменяет его
71'
Хальмстад производит замену. Kosuke Kinoshita уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
71'
Йончепинг С производит замену. Фредрик Ольсон уходит, и Вильяльмссон Арни заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кейта Абубакар.
60'
Пекальски Иво получает желтую карточку.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хакшабанович Сеад.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Robert Gojani получает желтую карточку.
24'
Йончепинг С производит замену. Фредик Фендрих уходит, и Стиан Семб Аасмундсен заменяет его
24'
Йончепинг С производит замену. Том Сиве уходит, и Alex Portillo заменяет его
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оремо Йохан.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оремо Йохан.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hoeskuldur Gunnlaugsson.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенгтссон Андреас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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