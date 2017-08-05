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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4464
Хальмстад
6:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
5' Гол
Бенгтссон Андреас
2:0
8' Гол
Hoeskuldur Gunnlaugsson
3:0
16' Гол
Оремо Йохан
4:0
19' Гол
Оремо Йохан
40' Желтая карточка
Robert Gojani
5:0
54' Гол
Хакшабанович Сеад
60' Желтая карточка
Пекальски Иво
6:0
70' Гол
Кейта Абубакар
6:1
86' Гол
Daryl Smylie
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Хальмстад производит замену. Хакшабанович Сеад уходит, и Александр Рууд Тветер заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дарли Смайл.
73'
Хальмстад производит замену. Пекальски Иво уходит, и Матисен Маркус заменяет его
71'
Хальмстад производит замену. Kosuke Kinoshita уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
71'
Йончепинг С производит замену. Фредрик Ольсон уходит, и Вильяльмссон Арни заменяет его

Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кейта Абубакар.
Желтая карточка
60'
Пекальски Иво получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хакшабанович Сеад.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Robert Gojani получает желтую карточку.
24'
Йончепинг С производит замену. Фредик Фендрих уходит, и Стиан Семб Аасмундсен заменяет его
24'
Йончепинг С производит замену. Том Сиве уходит, и Alex Portillo заменяет его
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оремо Йохан.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оремо Йохан.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Hoeskuldur Gunnlaugsson.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенгтссон Андреас.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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