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Стадион: Норрпортен Арена
1:1
Второй тайм: 89'
51' Желтая карточкаСандберг Ноа
0:1
52' ГолБоянич Дарьян
1:1
88' ПенальтиMarcus Danielsson
|
51'
52'
0:1
88'
1:1
Состав команд
17
Наурин
Томми
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
27
Romain
Gall
22
Нури
Брва
21
Бачиру
Фуад
32
Кпозо
Патрик
93
Годдос
Саман
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 31 David Batanero Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- 27 Romain Gall Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- 16 Carlos Moros
- 23 Jaudet Salih
- Главный тренер: Joel Cedergren
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 32 Кпозо Патрик Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 5 Боянич Дарьян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 14 Солландер Бобо Защитник
- 20 Соми Габриэль Полузащитник
- 13 Ludvig Fritzon Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 25.03.2017 Фрей 0:1 Сундсвалль ТМК
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 03.08.2017 Фола 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 27.07.2017 Эстерсунд 1:0 Фола ЛЕ
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.08.2016 Эстерсунд 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 21.05.2016 Сундсвалль 5:0 Эстерсунд Аллсвенскан
- 19.03.2016 Сундсвалль 1:2 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.03.2015 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 18.07.2014 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Суперэттан
- 28.06.2014 Сундсвалль 2:0 Эстерсунд Суперэттан
- 31.08.2013 Эстерсунд 2:0 Сундсвалль Суперэттан
- 11.05.2013 Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Суперэттан
- 02.04.2009 Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|12
|4
|1
|30 - 15
|40
|2.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|32 - 19
|30
|3.
|Сириус
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|4.
|Эстерсунд
|1:0
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|5.
|АИК
|16
|8
|4
|4
|15 - 10
|28
|6.
|Хеккен
|1:0
|18
|7
|7
|4
|19 - 13
|28
|7.
|Норрчёпинг
|17
|8
|3
|6
|25 - 24
|27
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Хаммарбю
|0:1
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|0:0
|17
|5
|8
|4
|25 - 20
|23
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|0:0
|18
|4
|3
|11
|14 - 28
|15
|14.
|Сундсвалль
|0:1
|18
|3
|6
|9
|13 - 24
|15
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|17
|1
|4
|12
|14 - 34
|7
Второй тайм
88'
Г О О О О О Л - Marcus Danielsson из команды Сундсвалль забивает пенальти
77'
Сундсвалль производит замену. David Batanero уходит, и Jaudet Salih заменяет его
73'
Эстерсунд производит замену. Кпозо Патрик уходит, и Соми Габриэль заменяет его
65'
Эстерсунд производит замену. Годдос Саман уходит, и Хопкатт Джейми заменяет его
65'
Эстерсунд производит замену. Боянич Дарьян уходит, и Геро Альхаджи заменяет его
60'
Сундсвалль производит замену. Romain Gall уходит, и Jonathan Morsay заменяет его
59'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Халлениус Линус заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Боянич Дарьян.
51'
Сандберг Ноа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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