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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 89'
Эстерсунд
0'
51' Желтая карточка
Сандберг Ноа
0:1
52' Гол
Боянич Дарьян
1:1
88' Пенальти
Marcus Danielsson
89'
Второй тайм
Описание гола
88'
Г О О О О О Л - Marcus Danielsson из команды Сундсвалль забивает пенальти
77'
Сундсвалль производит замену. David Batanero уходит, и Jaudet Salih заменяет его
73'
Эстерсунд производит замену. Кпозо Патрик уходит, и Соми Габриэль заменяет его
65'
Эстерсунд производит замену. Годдос Саман уходит, и Хопкатт Джейми заменяет его
65'
Эстерсунд производит замену. Боянич Дарьян уходит, и Геро Альхаджи заменяет его
60'
Сундсвалль производит замену. Romain Gall уходит, и Jonathan Morsay заменяет его
59'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Халлениус Линус заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Боянич Дарьян.
Желтая карточка
51'
Сандберг Ноа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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