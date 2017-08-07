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Стадион: Зрители: 22208
Юргорден
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Othman El Kabir
39' Желтая карточка
Othman El Kabir
40' Желтая карточка
Чельстрём Ким
45' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
49' Желтая карточка
Нильсен Лассе
52' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
57' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
86' Красная карточка
Розенберг Маркус
0:1
90' Гол
Сванберг Маттиас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сванберг Маттиас.
86'
УДАЛЕНИЕ! Розенберг Маркус получил жёлтую карточку и покинул поле.
81'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Сванберг Маттиас заменяет его
75'
Юргорден производит замену. Радетинац Харис уходит, и Карлстрём Йеспер заменяет его
75'
Юргорден производит замену. Aliou Badji уходит, и Кадевере Тино заменяет его

59'
Мальме производит замену. Сафари Беранг уходит, и Виннхейм Андреас заменяет его
Желтая карточка
57'
Кристиансен Андерс получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Ракип Эрдаль получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Нильсен Лассе получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме производит замену. Kingsley Sarfo уходит, и Цибицки Павел заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Тиннерхольм Антон получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Чельстрём Ким получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Othman El Kabir получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Othman El Kabir бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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