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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 22208
0:0
12' Не забитый пенальтиOthman El Kabir
39' Желтая карточкаOthman El Kabir
40' Желтая карточкаЧельстрём Ким
45' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
49' Желтая карточкаНильсен Лассе
52' Желтая карточкаРакип Эрдаль
57' Желтая карточкаКристиансен Андерс
86' Красная карточкаРозенберг Маркус
0:1
90' ГолСванберг Маттиас
|
12'
0:0
39'
40'
49'
52'
86'
90'
0:1
Состав команд
22
Felix
Beijmo
20
Aliou
Badji
10
Мрабти
Керим
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 20 Aliou Badji Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 6 Карлстрём Йеспер Нападающий
- 30 Tommi Vaiho
- 29 Haruna Garba
- 19 Marcus Hansson
- 15 Souleymane Kone
- 12 Jonathan Augustinsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 23 Бергет Йо Инге Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 21 Kingsley Sarfo Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 15 Цибицки Павел Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Юргорден 3:1 Тромсё ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 27.06.2017 Мальмё 1:1 Локомотив Загреб ТМК
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден Аллсвенскан
- 18.09.2016 Юргорден 3:1 Мальмё Аллсвенскан
- 24.04.2016 Мальмё 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 20.09.2015 Юргорден 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 07.06.2015 Мальмё 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 31.08.2014 Юргорден 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 21.04.2014 Мальмё 2:2 Юргорден Аллсвенскан
- 16.09.2013 Мальмё 0:2 Юргорден Аллсвенскан
- 12.05.2013 Юргорден 3:2 Мальмё Аллсвенскан
- 26.10.2012 Мальмё 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.04.2012 Юргорден 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 15.10.2011 Мальмё 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 15.04.2011 Юргорден 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 20.09.2010 Юргорден 1:0 Мальмё Аллсвенскан
- 26.04.2010 Мальмё 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 14.09.2009 Юргорден 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 10.05.2009 Мальмё 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 10.08.2008 Мальмё 1:2 Юргорден Аллсвенскан
- 05.04.2008 Юргорден 1:1 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|19 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|32 - 20
|30
|4.
|Норрчёпинг
|18
|9
|3
|6
|26 - 24
|30
|5.
|Сириус
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|7.
|Эстерсунд
|18
|7
|7
|4
|25 - 22
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Хаммарбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|18
|5
|2
|11
|15 - 28
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|18
|1
|4
|13
|14 - 35
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сванберг Маттиас.
86'
УДАЛЕНИЕ! Розенберг Маркус получил жёлтую карточку и покинул поле.
81'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Сванберг Маттиас заменяет его
75'
Юргорден производит замену. Радетинац Харис уходит, и Карлстрём Йеспер заменяет его
75'
Юргорден производит замену. Aliou Badji уходит, и Кадевере Тино заменяет его
59'
Мальме производит замену. Сафари Беранг уходит, и Виннхейм Андреас заменяет его
57'
Кристиансен Андерс получает желтую карточку.
52'
Ракип Эрдаль получает желтую карточку.
49'
Нильсен Лассе получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме производит замену. Kingsley Sarfo уходит, и Цибицки Павел заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тиннерхольм Антон получает желтую карточку.
40'
Чельстрём Ким получает желтую карточку.
39'
Othman El Kabir получает желтую карточку.
12'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Othman El Kabir бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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