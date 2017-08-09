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Фалькенберг
2:0
Конец матча
Вернаму
0'
11' Желтая карточка
Fredrik Lundgren II
1:0
17' Гол
Кристоффер Карлссон
53' Желтая карточка
Читаку Гентрит
58' Желтая карточка
Simon Nilsson
61' Желтая карточка
Richard Donkor
2:0
82' Гол
Viktor Goetesson
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Viktor Goetesson.
76'
Фалькенберг производит замену. Richard Donkor уходит, и Кваква Энок заменяет его
67'
Фалькенберг производит замену. Кристоффер Карлссон уходит, и Johan Lassagaard заменяет его
Желтая карточка
61'
Richard Donkor получает желтую карточку.
60'
Варнамо производит замену. Симон Нильссон уходит, и Petar Petrovic заменяет его

59'
Варнамо производит замену. Paulo Marcelo уходит, и Melvin Frithzell заменяет его
Желтая карточка
58'
Симон Нильссон получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Читаку Гентрит получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристоффер Карлссон.
Желтая карточка
11'
Fredrik Lundgren получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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