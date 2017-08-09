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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:0
Конец матча
11' Желтая карточкаFredrik Lundgren II
1:0
17' ГолКристоффер Карлссон
53' Желтая карточкаЧитаку Гентрит
58' Желтая карточкаSimon Nilsson
61' Желтая карточкаRichard Donkor
2:0
82' ГолViktor Goetesson
|
17'
1:0
53'
58'
61'
82'
2:0
Состав команд
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 7 Свенссон Давид I Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 28 Чатто Доминик Полузащитник
- 70 Richard Donkor Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 24 Viktor Goetesson Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 4 Юханссон Даниэль Защитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 14 Карлссон Пер I Полузащитник
- 15 Родевог Стефан Нападающий
- 1 Johan Brattberg
- 20 Johan Lassagaard
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Вернаму 4-4-2
- Основной состав
- 30 Tobias Andersson Вратарь
- 25 Viktor Nilsson I Защитник
- 6 Tyler Lissette Защитник
- 2 Fredrik Lundgren II Защитник
- 20 Freddy Winst Защитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 18 Simon Nilsson Полузащитник
- 14 Liridon Silka Полузащитник
- 11 Читаку Гентрит Полузащитник
- 22 Paulo Marcelo Нападающий
- 9 Paer Cederqvist Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 8 Archford Gutu Полузащитник
- 21 Masanobu Egawa
- 15 Melvin Frithzell
- 3 Johan Andersson IV
- 31 Pilip Vaitsiakhovich
- 5 Albin Seger
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
- 22.07.2017 Норрбю 0:3 Фалькенберг С
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг С
- 10.06.2017 Фрей 2:0 Фалькенберг С
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг С
- 27.05.2017 Варбергс Боис 3:5 Фалькенберг С
- 21.05.2017 Фалькенберг 2:0 Далкурд С
- 17.05.2017 Эргрюте 2:1 Фалькенберг С
- 13.05.2017 Фалькенберг 2:1 Броммапойкарна С
- 08.05.2017 Гефле 2:4 Фалькенберг С
- 28.04.2017 Фалькенберг 1:2 ГАИС С
- 23.04.2017 Отвидаберг 1:1 Фалькенберг С
- 17.04.2017 Фалькенберг 1:1 Дегерфорс С
- 09.04.2017 Треллеборг 2:2 Фалькенберг С
- 02.04.2017 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг ТМК
- 05.03.2017 Эльфсборг 6:1 Фалькенберг К
Вернаму (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.08.2017 Вернаму 2:2 Гефле С
- 29.07.2017 Треллеборг 2:1 Вернаму С
- 23.07.2017 Сюрианска 1:5 Вернаму С
- 26.06.2017 Вернаму 1:1 Хельсинборг С
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг С
- 11.06.2017 Эстер 1:2 Вернаму С
- 03.06.2017 Вернаму 3:0 Фрей С
- 25.05.2017 Эргрюте 2:0 Вернаму С
- 21.05.2017 Вернаму 1:2 Норрбю С
- 17.05.2017 Далкурд 3:1 Вернаму С
- 14.05.2017 Вернаму 0:0 Варбергс Боис С
- 05.05.2017 ГАИС 2:1 Вернаму С
- 02.05.2017 Вернаму 0:4 Треллеборг С
- 22.04.2017 Дегерфорс 0:1 Вернаму С
- 18.04.2017 Вернаму 0:1 Броммапойкарна С
- 07.04.2017 Гефле 2:5 Вернаму С
- 02.04.2017 Вернаму 4:0 Отвидаберг С
- 25.03.2017 Йёнчёпинг 5:1 Вернаму ТМК
- 05.03.2017 Вернаму 1:0 Иттерхугдаль К
- 25.02.2017 Фалькенберг 1:1 Вернаму К
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Вернаму: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 25.02.2017 Фалькенберг 1:1 Вернаму Кубок
- 18.08.2013 Фалькенберг 4:0 Вернаму Суперэттан
- 21.04.2013 Вернаму 0:1 Фалькенберг Суперэттан
- 13.03.2013 Фалькенберг 4:1 Вернаму Кубок Швеции
- 26.09.2012 Вернаму 3:4 Фалькенберг Суперэттан
- 06.05.2012 Фалькенберг 3:2 Вернаму Суперэттан
- 22.10.2011 Фалькенберг 4:0 Вернаму Суперэттан
- 27.06.2011 Вернаму 0:2 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|2:0
|18
|14
|1
|3
|42 - 12
|43
|2.
|Далкурд
|3:2
|17
|11
|3
|3
|39 - 14
|36
|3.
|Эстер
|18
|9
|4
|5
|33 - 25
|31
|4.
|Хельсинборг
|17
|8
|6
|3
|27 - 26
|30
|5.
|Фалькенберг
|18
|8
|6
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Треллеборг
|17
|7
|5
|5
|29 - 20
|26
|7.
|Дегерфорс
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Эргрюте
|0:2
|18
|7
|3
|8
|17 - 31
|24
|9.
|Вернаму
|18
|6
|4
|8
|28 - 26
|22
|10.
|Норрбю
|18
|6
|3
|9
|27 - 35
|21
|11.
|Варбергс Боис
|18
|5
|5
|8
|30 - 30
|20
|12.
|ГАИС
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Сюрианска
|17
|5
|3
|9
|29 - 36
|18
|14.
|Отвидаберг
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|15.
|Гефле
|18
|4
|3
|11
|19 - 34
|15
|16.
|Фрей
|2:3
|18
|3
|4
|11
|20 - 35
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Viktor Goetesson.
76'
Фалькенберг производит замену. Richard Donkor уходит, и Кваква Энок заменяет его
67'
Фалькенберг производит замену. Кристоффер Карлссон уходит, и Johan Lassagaard заменяет его
61'
Richard Donkor получает желтую карточку.
60'
Варнамо производит замену. Симон Нильссон уходит, и Petar Petrovic заменяет его
59'
Варнамо производит замену. Paulo Marcelo уходит, и Melvin Frithzell заменяет его
58'
Симон Нильссон получает желтую карточку.
53'
Читаку Гентрит получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристоффер Карлссон.
11'
Fredrik Lundgren получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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