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Стадион: Oerjans Vall Зрители: 4127
0:1
9' ГолАндерссон Элиас
37' Желтая карточкаМатисен Маркус
0:2
83' ГолМахолли Шкодран
0:3
88' ГолМахолли Шкодран
|
9'
0:1
37'
83'
0:2
88'
0:3
Состав команд
17
Оремо
Йохан
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 27 Marcus Johansson II Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 20 Kosuke Kinoshita Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 15 Кейта Абубакар Полузащитник
- 14 Hoeskuldur Gunnlaugsson Полузащитник
- 17 Оремо Йохан Нападающий
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- 23 Jonathan Svedberg
- Главный тренер: Igor Krulj
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 7 Niklas Thor Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 10 Андерссон Элиас Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Бергман Якоб Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 30 Lukas Jonsson
- 13 Isak Braholm
- 16 Johan Andersson II
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 18.03.2017 Хальмстад 3:1 Треллеборг ТМК
Сириус (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 25.03.2017 Сириус 4:0 Гефле ТМК
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сириус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 24.10.2016 Хальмстад 0:1 Сириус Суперэттан
- 04.04.2016 Сириус 2:1 Хальмстад Суперэттан
- 09.03.2014 Сириус 2:1 Хальмстад Кубок Швеции
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|14
|4
|1
|37 - 15
|46
|2.
|Сириус
|19
|9
|6
|4
|32 - 21
|33
|3.
|АИК
|18
|9
|4
|5
|20 - 13
|31
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|32 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|9
|3
|6
|26 - 24
|30
|6.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|7.
|Эстерсунд
|18
|7
|7
|4
|25 - 22
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Гётеборг
|18
|6
|7
|5
|27 - 22
|25
|10.
|Хаммарбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|19
|5
|2
|12
|15 - 34
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|19
|2
|7
|10
|18 - 27
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|18
|1
|4
|13
|14 - 35
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сириус производит замену. Махолли Шкодран уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
81'
Сириус производит замену. Андерссон Элиас уходит, и Ким Скоглунд заменяет его
67'
Сириус производит замену. Stefano Vecchia уходит, и Johan Andersson заменяет его
64'
Хальмстад производит замену. Александр Рууд Тветер уходит, и Понтус Силфвер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Хальмстад производит замену. Kosuke Kinoshita уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Матисен Маркус получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Элиас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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