  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4127
Хальмстад
0:3
Конец матча
Сириус
0'
0:1
9' Гол
Андерссон Элиас
37' Желтая карточка
Матисен Маркус
0:2
83' Гол
Махолли Шкодран
0:3
88' Гол
Махолли Шкодран
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сириус производит замену. Махолли Шкодран уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
81'
Сириус производит замену. Андерссон Элиас уходит, и Ким Скоглунд заменяет его
67'
Сириус производит замену. Stefano Vecchia уходит, и Johan Andersson заменяет его

64'
Хальмстад производит замену. Александр Рууд Тветер уходит, и Понтус Силфвер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хальмстад производит замену. Kosuke Kinoshita уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Матисен Маркус получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Элиас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация