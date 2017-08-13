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Стадион: Зрители: 19870
Хаммарбю
1:1
Второй тайм: 78'
Эстерсунд
0'
15' Желтая карточка
Мукииби Рональд
24' Желтая карточка
Смарасон Арнор
1:0
29' Гол
Romulo Cabral
1:1
33' Гол
Годдос Саман
78'
Второй тайм
69'
Хаммарбю производит замену. Rebin Assad уходит, и Танкович Муамер заменяет его
49'
Хаммарбю производит замену. Romulo Cabral уходит, и Свеннсен Сандер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Годдос Саман.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romulo Cabral.
Желтая карточка
24'
Смарасон Арнор получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Мукииби Рональд получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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