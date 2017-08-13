- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 19870
15' Желтая карточкаМукииби Рональд
24' Желтая карточкаСмарасон Арнор
1:0
29' ГолRomulo Cabral
1:1
33' ГолГоддос Саман
|
15'
24'
29'
1:0
33'
1:1
Состав команд
25
Виланд
Йохан
13
Фенгер
Мадс
77
Матс
Солхеим
18
Rebin
Assad
90
Хамад
Илоан
10
Айеш
Хосам
21
Бачиру
Фуад
93
Годдос
Саман
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 25 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 16 Romulo Cabral Нападающий
- 8 Андерсен Йеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 9 Батан Стефан Полузащитник
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 21 Свеннсен Сандер Нападающий
- 6 Oscar Krusnell
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 23 Менса Самуэль Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 13 Ludvig Fritzon Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 03.08.2017 Фола 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 27.07.2017 Эстерсунд 1:0 Фола ЛЕ
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю Кубок
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.04.2016 Хаммарбю 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 31.01.2016 Хаммарбю 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 21.10.2014 Хаммарбю 4:2 Эстерсунд Суперэттан
- 15.06.2014 Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
- 02.11.2013 Хаммарбю 2:1 Эстерсунд Суперэттан
- 29.06.2013 Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|14
|4
|1
|37 - 15
|46
|2.
|Сириус
|19
|9
|6
|4
|32 - 21
|33
|3.
|АИК
|1:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 14
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|32 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|9
|3
|6
|26 - 24
|30
|6.
|Эстерсунд
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 23
|29
|7.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Гётеборг
|18
|6
|7
|5
|27 - 22
|25
|10.
|Хаммарбю
|1:1
|19
|6
|7
|6
|26 - 24
|25
|11.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|19
|5
|2
|12
|15 - 34
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|19
|2
|7
|10
|18 - 27
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|19
|1
|5
|13
|15 - 36
|8
Второй тайм
69'
Хаммарбю производит замену. Rebin Assad уходит, и Танкович Муамер заменяет его
49'
Хаммарбю производит замену. Romulo Cabral уходит, и Свеннсен Сандер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Годдос Саман.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romulo Cabral.
24'
Смарасон Арнор получает желтую карточку.
15'
Мукииби Рональд получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация