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Стадион: Boraas Arena
1:0
2' ГолЛундевалль Симон
1:1
5' ГолХюсен Тобиас
9' Желтая карточкаНордстрём Билли
39' Желтая карточкаМаннс Йеспер
|
2'
1:0
5'
1:1
39'
Состав команд
20
Байрами
Эмир
11
Issam
Jebali
28
Рогне
Томас
22
Vajeba
Sakor
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Нападающий
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кайб Рами Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 30 Ольссон Давид
- Главный тренер: Magnus Haglund
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 5 Адекугбе Сэм Защитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 22 Vajeba Sakor Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 26 Карлссон-Лагемюр Патрик Нападающий
- 15 Kristopher Da Graca
- 24 Sebastian Ohlsson I
- 25 Erik Dahlin
- 32 Edvin Dahlqvist
- Главный тренер: Alf Westerberg
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.07.2016 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 24.09.2015 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.06.2015 Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.09.2014 Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.05.2014 Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.08.2013 Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.04.2013 Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 16.09.2012 Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 07.05.2012 Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 15.08.2011 Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.06.2011 Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.09.2010 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 18.04.2010 Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 30.08.2009 Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.05.2009 Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2008 Гётеборг 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.05.2008 Эльфсборг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|14
|4
|1
|37 - 15
|46
|2.
|Юргорден
|19
|10
|3
|6
|33 - 20
|33
|3.
|Сириус
|19
|9
|6
|4
|32 - 21
|33
|4.
|АИК
|19
|9
|5
|5
|21 - 14
|32
|5.
|Хеккен
|1:0
|19
|8
|7
|4
|21 - 14
|31
|6.
|Норрчёпинг
|19
|9
|3
|7
|26 - 25
|30
|7.
|Эстерсунд
|19
|7
|8
|4
|27 - 24
|29
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|19
|7
|6
|6
|35 - 28
|27
|9.
|Эребру
|19
|7
|6
|6
|26 - 30
|27
|10.
|Гётеборг
|1:1
|19
|6
|8
|5
|28 - 23
|26
|11.
|Хаммарбю
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|12.
|Йёнчёпинг
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|13.
|Кальмар
|19
|5
|2
|12
|15 - 34
|17
|14.
|Сундсвалль
|0:1
|19
|3
|7
|9
|14 - 25
|16
|15.
|Хальмстад
|19
|2
|7
|10
|18 - 27
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|19
|1
|5
|13
|15 - 36
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Маннс Йеспер получает желтую карточку.
9'
Нордстрём Билли получает желтую карточку.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хюсен Тобиас.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лундевалль Симон.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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