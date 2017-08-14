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Стадион:
Эльфсборг
1:1
Второй тайм: 54'
Гётеборг
0'
1:0
2' Гол
Лундевалль Симон
1:1
5' Гол
Хюсен Тобиас
9' Желтая карточка
Нордстрём Билли
39' Желтая карточка
Маннс Йеспер
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Маннс Йеспер получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Нордстрём Билли получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хюсен Тобиас.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лундевалль Симон.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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