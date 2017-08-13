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Стадион: Стадспраксваллен
1:0
10' ГолTommy Thelin
28' Желтая карточкаStian Semb Aasmundsen
38' Желтая карточкаStefan Karlsson
1:1
39' ГолГерзич Нордин
|
10'
1:0
38'
39'
1:1
Состав команд
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
29
Michael
Omoh
23
Maic
Sema
10
Бесара
Нахир
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Anton Cajtoft Вратарь
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Полузащитник
- 10 Fredrik Olsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кобозев Евгений Вратарь
- 2 Jonathan Tamimi Защитник
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Нападающий
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 25 Eric Ayuk Mbu
- 14 Francisco Portillo III
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 46 Arvid Brorsson Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 4 Валгардссон Йортур Защитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Плесси Дамьен Защитник
- 2 Хагинге Патрик Защитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 8 Форселль Петтери Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 30 Anton Fagerstroem
- 11 Alfred Ajdarevic
- Главный тренер: Alexander Axen
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 25.03.2017 Йёнчёпинг 5:1 Вернаму ТМК
- 18.03.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг ТМК
Эребру (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|14
|4
|1
|37 - 15
|46
|2.
|Сириус
|19
|9
|6
|4
|32 - 21
|33
|3.
|АИК
|19
|9
|5
|5
|21 - 14
|32
|4.
|Юргорден
|0:0
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|19
|9
|4
|6
|26 - 24
|31
|6.
|Эстерсунд
|19
|7
|8
|4
|27 - 24
|29
|7.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Гётеборг
|18
|6
|7
|5
|27 - 22
|25
|10.
|Хаммарбю
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|11.
|Эребру
|1:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 30
|25
|12.
|Йёнчёпинг
|1:1
|19
|4
|7
|8
|18 - 31
|19
|13.
|Кальмар
|19
|5
|2
|12
|15 - 34
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|19
|2
|7
|10
|18 - 27
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|19
|1
|5
|13
|15 - 36
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герзич Нордин.
38'
Стефан Карлссон получает желтую карточку.
28'
Стиан Семб Аасмундсен получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Томми Телин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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