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Стадион:
Йёнчёпинг
1:1
Второй тайм: 54'
Эребру
0'
1:0
10' Гол
Tommy Thelin
28' Желтая карточка
Stian Semb Aasmundsen
38' Желтая карточка
Stefan Karlsson
1:1
39' Гол
Герзич Нордин
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герзич Нордин.
Желтая карточка
38'
Стефан Карлссон получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Стиан Семб Аасмундсен получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Томми Телин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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