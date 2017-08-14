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Стадион: Бравида Арена
1:0
Второй тайм: 54'
1:0
25' ПенальтиЯсин Ахмед
26' Желтая карточкаMarcus Danielsson
44' Желтая карточкаDavid Batanero
|
25'
1:0
44'
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
Хеккен 4-4-2
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 12 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 7 Ясин Ахмед Нападающий
- 22 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 14 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 10 Паулиньо II Нападающий
- 20 Lucas Hedlund
- 28 Adam Andersson II
- 24 Kevin Ackermann
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Mikael Stahre
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 8 Герсон Ларс Полузащитник
- 31 David Batanero Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 7 Kristinn Steindorsson Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 30 Peter Wilson II
- 16 Carlos Moros
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 25.03.2017 Треллеборг 0:0 Хеккен ТМК
Сундсвалль (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 26.09.2016 Сундсвалль 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 24.04.2016 Хеккен 0:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 19.10.2015 Хеккен 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 13.04.2015 Сундсвалль 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 04.11.2012 Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 30.06.2012 Сундсвалль 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 13.05.2009 Сундсвалль 3:5 Хеккен Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|14
|4
|1
|37 - 15
|46
|2.
|Юргорден
|19
|10
|3
|6
|33 - 20
|33
|3.
|Сириус
|19
|9
|6
|4
|32 - 21
|33
|4.
|АИК
|19
|9
|5
|5
|21 - 14
|32
|5.
|Хеккен
|1:0
|19
|8
|7
|4
|21 - 14
|31
|6.
|Норрчёпинг
|19
|9
|3
|7
|26 - 25
|30
|7.
|Эстерсунд
|19
|7
|8
|4
|27 - 24
|29
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|19
|7
|6
|6
|35 - 28
|27
|9.
|Эребру
|19
|7
|6
|6
|26 - 30
|27
|10.
|Гётеборг
|1:1
|19
|6
|8
|5
|28 - 23
|26
|11.
|Хаммарбю
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|12.
|Йёнчёпинг
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|13.
|Кальмар
|19
|5
|2
|12
|15 - 34
|17
|14.
|Сундсвалль
|0:1
|19
|3
|7
|9
|14 - 25
|16
|15.
|Хальмстад
|19
|2
|7
|10
|18 - 27
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|19
|1
|5
|13
|15 - 36
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
David Batanero получает желтую карточку.
26'
Marcus Danielsson получает желтую карточку.
25'
Г О О О О О Л - Ясин Ахмед из команды Хаккен забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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