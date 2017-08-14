  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Хеккен
1:0
Второй тайм: 54'
Сундсвалль
0'
1:0
25' Пенальти
Ясин Ахмед
26' Желтая карточка
Marcus Danielsson
44' Желтая карточка
David Batanero
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
David Batanero получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Marcus Danielsson получает желтую карточку.
Описание гола
25'
Г О О О О О Л - Ясин Ахмед из команды Хаккен забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация