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Стадион: Зрители: 12087
АИК
1:1
Второй тайм: 76'
АФК Эскильстуна
0'
0:1
18' Гол
Mohamed Turay
38' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
41' Желтая карточка
Карлссон Пер II
45' Желтая карточка
Simon Alexandersson
48' Желтая карточка
Стефанелли Николас
53' Желтая карточка
Ludvig Oehman
1:1
54' Гол
Ольссон Кристоффер
56' Желтая карточка
Обаси Чинеду
62' Желтая карточка
Alexander Michel
76'
Второй тайм
73'
АИК производит замену. Ишизаки Стефан уходит, и Аффан Амин заменяет его
Желтая карточка
62'
Alexander Michel получает желтую карточку.
61'
Васби производит замену. Омар Эддахри уходит, и Ноор Фаршад заменяет его
Желтая карточка
56'
Обаси Чинеду получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ольссон Кристоффер.
Желтая карточка
53'
Людвиг Эхман получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Стефанелли Николас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Simon Alexandersson получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Карлссон Пер II получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Цискаридзе Зураб получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mohamed Turay.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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