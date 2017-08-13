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Стадион: Френдс Арена Зрители: 12087
1:1
Второй тайм: 76'
0:1
18' ГолMohamed Turay
38' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
41' Желтая карточкаКарлссон Пер II
45' Желтая карточкаSimon Alexandersson
48' Желтая карточкаСтефанелли Николас
53' Желтая карточкаLudvig Oehman
1:1
54' ГолОльссон Кристоффер
56' Желтая карточкаОбаси Чинеду
62' Желтая карточкаAlexander Michel
|
18'
0:1
38'
41'
53'
54'
1:1
56'
62'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
36
Гойтом
Хенок
20
Обаси
Чинеду
10
Omar
Eddahri
18
Разак
Абдул
11
Andrew
Fox
I
АИК 4-4-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 9 Линдквист Расмус Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 20 Обаси Чинеду Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 10 Omar Eddahri Полузащитник
- 18 Разак Абдул Полузащитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 11 Andrew Fox I Полузащитник
- 19 Mohamed Turay Нападающий
- 16 Simon Alexandersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 20 Ноор Фаршад Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 24 Johan Hassel Lallukka
- 12 Aaron Bazoukou
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 06.07.2017 АИК 5:0 Класвик ЛЕ
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 29.06.2017 Класвик 0:0 АИК ЛЕ
- 22.06.2017 Флора 2:0 АИК ТМК
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 18.03.2017 АФК Эскильстуна 3:2 Гефле ТМК
Последние игры между собой
АИК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|14
|4
|1
|37 - 15
|46
|2.
|Сириус
|19
|9
|6
|4
|32 - 21
|33
|3.
|АИК
|1:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 14
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|32 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|9
|3
|6
|26 - 24
|30
|6.
|Эстерсунд
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 23
|29
|7.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Гётеборг
|18
|6
|7
|5
|27 - 22
|25
|10.
|Хаммарбю
|1:1
|19
|6
|7
|6
|26 - 24
|25
|11.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|19
|5
|2
|12
|15 - 34
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|19
|2
|7
|10
|18 - 27
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|19
|1
|5
|13
|15 - 36
|8
Второй тайм
73'
АИК производит замену. Ишизаки Стефан уходит, и Аффан Амин заменяет его
62'
Alexander Michel получает желтую карточку.
61'
Васби производит замену. Омар Эддахри уходит, и Ноор Фаршад заменяет его
56'
Обаси Чинеду получает желтую карточку.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ольссон Кристоффер.
53'
Людвиг Эхман получает желтую карточку.
48'
Стефанелли Николас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Simon Alexandersson получает желтую карточку.
41'
Карлссон Пер II получает желтую карточку.
38'
Цискаридзе Зураб получает желтую карточку.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mohamed Turay.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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