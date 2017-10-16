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Стадион: Guldfaageln Arena
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
13
Эмин
Ноури
23
Эльм
Виктор
Кальмар 3-4-3
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 42 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 7 Сингх Хармет Полузащитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 5 Агардиус Виктор Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- 14 Ларссон Стефан Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Marko Biskupovic Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 28 Ринг Джонатан Нападающий
- 27 Pape Alioune Diouf Нападающий
- 16 Хелльквист Филип Нападающий
- 17 Romario Нападающий
- 30 John Haakansson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Нападающий
- 21 Свеннсен Сандер Нападающий
- 22 Танкович Муамер Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 17 Дибба Па Нападающий
- 6 Oscar Krusnell
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 24.08.2017 Нюбру 1:5 Кальмар К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю А
- 16.08.2017 Акрополис 1:3 Хаммарбю К
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 07.08.2016 Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2016 Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.08.2015 Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 04.06.2015 Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.03.2012 Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 30.08.2009 Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 06.05.2009 Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан
- 14.09.2008 Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 21.08.2008 Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок
- 20.04.2008 Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:1
|27
|17
|6
|4
|55 - 25
|57
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|27
|14
|6
|7
|51 - 29
|48
|4.
|Норрчёпинг
|1:0
|27
|14
|4
|9
|38 - 32
|46
|5.
|Хеккен
|27
|12
|9
|6
|37 - 26
|45
|6.
|Эстерсунд
|27
|11
|10
|6
|43 - 31
|43
|7.
|Гётеборг
|27
|9
|10
|8
|41 - 34
|37
|8.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|9.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|37 - 49
|36
|10.
|Эльфсборг
|27
|9
|8
|10
|46 - 50
|35
|11.
|Хаммарбю
|0:0
|27
|8
|11
|8
|34 - 34
|35
|12.
|Кальмар
|0:0
|27
|8
|6
|13
|28 - 43
|30
|13.
|Сундсвалль
|27
|6
|9
|12
|23 - 40
|27
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|АФК Эскильстуна
|27
|4
|7
|16
|24 - 48
|19
|16.
|Хальмстад
|27
|3
|8
|16
|24 - 43
|17
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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