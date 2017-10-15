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Стадион: Boraas Arena Зрители: 5925
2:1
Конец матча
7' Желтая карточкаJoergen Horn
0:1
8' ГолPeter Wilson II
31' Желтая карточкаDavid Batanero
1:1
58' ГолIssam Jebali
68' Желтая карточкаРандруп Андерс
90' Вторая желтая карточкаРандруп Андерс
2:1
90' ГолНильссон Лассе
|
7'
8'
0:1
31'
58'
1:1
68'
90'
90'
2:1
Состав команд
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
17
Фрик
Пер
17
Наурин
Томми
16
Carlos
Moros
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
27
Romain
Gall
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 4 Рандруп Андерс Полузащитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 31 David Batanero Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
Сундсвалль (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 23.08.2017 Торсторпс 0:3 Сундсвалль К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.08.2016 Эльфсборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 18.05.2016 Сундсвалль 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 30.08.2015 Эльфсборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 03.05.2015 Сундсвалль 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.09.2012 Эльфсборг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 21.05.2012 Сундсвалль 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.09.2008 Сундсвалль 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 20.04.2008 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|17
|6
|3
|55 - 24
|57
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|27
|14
|6
|7
|51 - 29
|48
|4.
|Хеккен
|27
|12
|9
|6
|37 - 26
|45
|5.
|Норрчёпинг
|26
|13
|4
|9
|37 - 32
|43
|6.
|Эстерсунд
|27
|11
|10
|6
|43 - 31
|43
|7.
|Гётеборг
|27
|9
|10
|8
|41 - 34
|37
|8.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|9.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|37 - 49
|36
|10.
|Эльфсборг
|27
|9
|8
|10
|46 - 50
|35
|11.
|Хаммарбю
|26
|8
|10
|8
|34 - 34
|34
|12.
|Кальмар
|26
|8
|5
|13
|28 - 43
|29
|13.
|Сундсвалль
|27
|6
|9
|12
|23 - 40
|27
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|АФК Эскильстуна
|27
|4
|7
|16
|24 - 48
|19
|16.
|Хальмстад
|27
|3
|8
|16
|24 - 43
|17
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нильссон Лассе.
90'
Рандруп Андерс получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Сундсвалль производит замену. Romain Gall уходит, и Сигурдссон Кристинн заменяет его
87'
Эльфсборг производит замену. Маннс Йеспер уходит, и Проделль Виктор заменяет его
82'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Jonathan Morsay заменяет его
68'
Рандруп Андерс получает желтую карточку.
60'
Сундсвалль производит замену. Мюрестам Давид уходит, и Раялаксо Себастьян заменяет его
58'
Эльфсборг производит замену. Холмен Самуэль уходит, и Рандруп Андерс заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Эльфсборг производит замену. Фрик Пер уходит, и Нильссон Лассе заменяет его
31'
David Batanero получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Wilson.
7'
Йорген Хорн получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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