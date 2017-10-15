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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 5925
Эльфсборг
2:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
7' Желтая карточка
Joergen Horn
0:1
8' Гол
Peter Wilson II
31' Желтая карточка
David Batanero
1:1
58' Гол
Issam Jebali
68' Желтая карточка
Рандруп Андерс
90' Вторая желтая карточка
Рандруп Андерс
2:1
90' Гол
Нильссон Лассе
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нильссон Лассе.
90'
Рандруп Андерс получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Сундсвалль производит замену. Romain Gall уходит, и Сигурдссон Кристинн заменяет его
87'
Эльфсборг производит замену. Маннс Йеспер уходит, и Проделль Виктор заменяет его
82'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Jonathan Morsay заменяет его

Желтая карточка
68'
Рандруп Андерс получает желтую карточку.
60'
Сундсвалль производит замену. Мюрестам Давид уходит, и Раялаксо Себастьян заменяет его
58'
Эльфсборг производит замену. Холмен Самуэль уходит, и Рандруп Андерс заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Эльфсборг производит замену. Фрик Пер уходит, и Нильссон Лассе заменяет его
Желтая карточка
31'
David Batanero получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Wilson.
Желтая карточка
7'
Йорген Хорн получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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