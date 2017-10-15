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Стадион: Студентернас Зрители: 6492
22' Желтая карточкаМахолли Шкодран
29' Желтая карточкаАндерссон Элиас
1:0
44' ГолAlexander Nilsson II
2:0
72' ГолStefano Holmquist
82' Желтая карточкаКиндлунд Оскар
90' Желтая карточкаNiklas Thor
|
22'
29'
44'
1:0
72'
2:0
82'
90'
Состав команд
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 7 Niklas Thor Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 10 Андерссон Элиас Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 11 Alexander Nilsson II Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 14 Ian Sirelius Защитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 20 Linus Nygren
- 16 Johan Andersson II
- 17 Zackarias Faour
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 17 Энгвалль Густав Нападающий
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Нападающий
- 20 Aliou Badji
- 12 Jonathan Augustinsson
- 19 Marcus Hansson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
Юргорден (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Гамла Упсала 1:4 Юргорден К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден А
- 07.08.2017 Юргорден 0:1 Мальмё А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Юргорден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан
- 02.03.2014 Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции
- 28.01.2012 Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи. Сборные
- 14.02.2009 Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи. Сборные
- 17.05.2008 Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок
- 27.02.2008 Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|17
|6
|3
|55 - 24
|57
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|27
|14
|6
|7
|51 - 29
|48
|4.
|Хеккен
|27
|12
|9
|6
|37 - 26
|45
|5.
|Норрчёпинг
|26
|13
|4
|9
|37 - 32
|43
|6.
|Эстерсунд
|27
|11
|10
|6
|43 - 31
|43
|7.
|Гётеборг
|27
|9
|10
|8
|41 - 34
|37
|8.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|9.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|37 - 49
|36
|10.
|Эльфсборг
|27
|9
|8
|10
|46 - 50
|35
|11.
|Хаммарбю
|26
|8
|10
|8
|34 - 34
|34
|12.
|Кальмар
|26
|8
|5
|13
|28 - 43
|29
|13.
|Сундсвалль
|27
|6
|9
|12
|23 - 40
|27
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|АФК Эскильстуна
|27
|4
|7
|16
|24 - 48
|19
|16.
|Хальмстад
|27
|3
|8
|16
|24 - 43
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Niklas Thor получает желтую карточку.
87'
Сириус производит замену. Josh Wicks уходит, и Лукас Йонссон заменяет его
82'
Киндлунд Оскар получает желтую карточку.
81'
Юргорден производит замену. Карлстрём Йеспер уходит, и Уокер Кевин заменяет его
80'
Сириус производит замену. Андерссон Элиас уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefano Vecchia.
71'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Ian Sirelius заменяет его
70'
Юргорден производит замену. Othman El Kabir уходит, и Радетинац Харис заменяет его
67'
Юргорден производит замену. Кадевере Тино уходит, и Aliou Badji заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexander Nilsson.
29'
Андерссон Элиас получает желтую карточку.
22'
Махолли Шкодран получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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