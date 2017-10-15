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Стадион: Зрители: 6492
Сириус
2:0
Конец матча
Юргорден
0'
22' Желтая карточка
Махолли Шкодран
29' Желтая карточка
Андерссон Элиас
1:0
44' Гол
Alexander Nilsson II
2:0
72' Гол
Stefano Holmquist
82' Желтая карточка
Киндлунд Оскар
90' Желтая карточка
Niklas Thor
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Niklas Thor получает желтую карточку.
87'
Сириус производит замену. Josh Wicks уходит, и Лукас Йонссон заменяет его
Желтая карточка
82'
Киндлунд Оскар получает желтую карточку.
81'
Юргорден производит замену. Карлстрём Йеспер уходит, и Уокер Кевин заменяет его
80'
Сириус производит замену. Андерссон Элиас уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefano Vecchia.
71'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Ian Sirelius заменяет его
70'
Юргорден производит замену. Othman El Kabir уходит, и Радетинац Харис заменяет его
67'
Юргорден производит замену. Кадевере Тино уходит, и Aliou Badji заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexander Nilsson.
Желтая карточка
29'
Андерссон Элиас получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Махолли Шкодран получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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