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Стадион: Френдс Арена Зрители: 16257
1:0
49' Гол в свои воротаAlexander Jallow
57' Желтая карточкаDaryl Smylie
81' Желтая карточкаБлумберг Юхан
2:0
85' ГолЮханссон Нильс-Эрик
87' Желтая карточкаTom Siwe
|
49'
1:0
57'
81'
85'
2:0
87'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
36
Гойтом
Хенок
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 20 Обаси Чинеду Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кобозев Евгений Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 24 Robert Gojani Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 14 Francisco Portillo III
- 10 Fredrik Olsson III
- 1 Sebastian Hafstroem
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Вяермбольс 0:1 АИК К
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 06.07.2017 АИК 5:0 Класвик ЛЕ
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Утсиктенс 2:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 13.08.2017 Йёнчёпинг 1:2 Эребру А
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|17
|6
|3
|55 - 24
|57
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|27
|14
|6
|7
|51 - 29
|48
|4.
|Хеккен
|27
|12
|9
|6
|37 - 26
|45
|5.
|Норрчёпинг
|26
|13
|4
|9
|37 - 32
|43
|6.
|Эстерсунд
|27
|11
|10
|6
|43 - 31
|43
|7.
|Гётеборг
|27
|9
|10
|8
|41 - 34
|37
|8.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|9.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|37 - 49
|36
|10.
|Эльфсборг
|27
|9
|8
|10
|46 - 50
|35
|11.
|Хаммарбю
|26
|8
|10
|8
|34 - 34
|34
|12.
|Кальмар
|26
|8
|5
|13
|28 - 43
|29
|13.
|Сундсвалль
|27
|6
|9
|12
|23 - 40
|27
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|АФК Эскильстуна
|27
|4
|7
|16
|24 - 48
|19
|16.
|Хальмстад
|27
|3
|8
|16
|24 - 43
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
[player1] получает желтую карточку.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юханссон Нильс-Эрик.
81'
Блумберг Юхан получает желтую карточку.
68'
Йончепинг С производит замену. Стиан Семб Аасмундсен уходит, и Фредрик Ольсон заменяет его
68'
Йончепинг С производит замену. Йеспер Свенссон уходит, и Гравиус Христос заменяет его
61'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Обаси Чинеду заменяет его
60'
Йончепинг С производит замену. Alexander Jallow уходит, и Стефан Карлссон заменяет его
57'
Дарли Смайл получает желтую карточку.
49'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Alexander Jallow отправил мяч в свои ворота.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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