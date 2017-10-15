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Стадион: Зрители: 16257
АИК
2:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
49' Гол в свои ворота
Alexander Jallow
57' Желтая карточка
Daryl Smylie
81' Желтая карточка
Блумберг Юхан
2:0
85' Гол
Юханссон Нильс-Эрик
87' Желтая карточка
Tom Siwe
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
[player1] получает желтую карточку.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юханссон Нильс-Эрик.
Желтая карточка
81'
Блумберг Юхан получает желтую карточку.
68'
Йончепинг С производит замену. Стиан Семб Аасмундсен уходит, и Фредрик Ольсон заменяет его
68'
Йончепинг С производит замену. Йеспер Свенссон уходит, и Гравиус Христос заменяет его

61'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Обаси Чинеду заменяет его
60'
Йончепинг С производит замену. Alexander Jallow уходит, и Стефан Карлссон заменяет его
Желтая карточка
57'
Дарли Смайл получает желтую карточку.
Описание гола
49'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Alexander Jallow отправил мяч в свои ворота.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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