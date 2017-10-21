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Стадион:
АФК Эскильстуна
1:2
Второй тайм: 62'
Эльфсборг
0'
1:0
2' Гол
Ferid Ali
18' Желтая карточка
Холмен Самуэль
1:1
26' Гол
Issam Jebali
1:2
59' Гол
Issam Jebali
62'
Второй тайм
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
55'
Васби производит замену. Ноор Фаршад уходит, и Омар Эддахри заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
Желтая карточка
18'
Холмен Самуэль получает желтую карточку.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ferid Ali.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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