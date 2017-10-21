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Стадион: Тунаваллен
1:2
Второй тайм: 62'
1:0
2' ГолFerid Ali
18' Желтая карточкаХолмен Самуэль
1:1
26' ГолIssam Jebali
1:2
59' ГолIssam Jebali
|
2'
1:0
18'
26'
1:1
59'
1:2
Состав команд
33
Тайво
Тайе
11
Andrew
Fox
I
20
Ноор
Фаршад
18
Разак
Абдул
АФК Эскильстуна 5-3-1-1
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 33 Тайво Тайе Защитник
- 11 Andrew Fox I Защитник
- 20 Ноор Фаршад Полузащитник
- 21 Mohammad Sharif Mohammad Полузащитник
- 18 Разак Абдул Полузащитник
- 70 Chidi Dauda Omeje Полузащитник
- 7 Ferid Ali Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 10 Omar Eddahri Нападающий
- 16 Simon Alexandersson Нападающий
- Главный тренер: Michael Jolley
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 13 Кайб Рами Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|18
|6
|3
|58 - 25
|60
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|27
|14
|6
|7
|51 - 29
|48
|4.
|Хеккен
|27
|12
|9
|6
|37 - 26
|45
|5.
|Норрчёпинг
|27
|13
|4
|10
|38 - 35
|43
|6.
|Эстерсунд
|27
|11
|10
|6
|43 - 31
|43
|7.
|Гётеборг
|27
|9
|10
|8
|41 - 34
|37
|8.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|9.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|10.
|Эльфсборг
|1:1
|28
|9
|9
|10
|47 - 51
|36
|11.
|Хаммарбю
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|12.
|Кальмар
|27
|9
|5
|13
|30 - 43
|32
|13.
|Сундсвалль
|27
|6
|9
|12
|23 - 40
|27
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|28
|4
|8
|16
|25 - 49
|20
Второй тайм
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
55'
Васби производит замену. Ноор Фаршад уходит, и Омар Эддахри заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Issam Jebali.
18'
Холмен Самуэль получает желтую карточку.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ferid Ali.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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