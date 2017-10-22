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Стадион: Зрители: 3528
Сундсвалль
2:2
Конец матча
Норрчёпинг
0'
1:0
24' Пенальти
Marcus Danielsson
2:0
54' Гол
Romain Gall
2:1
62' Гол
Alexander Jakobsen
70' Желтая карточка
Скрабб Симон
77' Желтая карточка
Хольмберг Карл
2:2
80' Гол
Скрабб Симон
90' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
90'+5
Второй тайм
90'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Сигурдссон Кристинн заменяет его
Желтая карточка
90'
Тораринссон Гудмундур получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Норчепинг производит замену. Скрабб Симон уходит, и Ткалчич Никола заменяет его
82'
Норчепинг производит замену. Alexander Jakobsen уходит, и Сигурдссон Арнор заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скрабб Симон.

79'
Сундсвалль производит замену. Кристин Стейндорссон уходит, и Eric Bjoerkander заменяет его
Желтая карточка
77'
Хольмберг Карл получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Скрабб Симон получает желтую карточку.
69'
Сундсвалль производит замену. Мюрестам Давид уходит, и Раялаксо Себастьян заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexander Jakobsen.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romain Gall.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
24'
Г О О О О О Л - Marcus Danielsson из команды Сундсвалль забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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