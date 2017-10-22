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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3528
2:2
Конец матча
1:0
24' ПенальтиMarcus Danielsson
2:0
54' ГолRomain Gall
2:1
62' ГолAlexander Jakobsen
70' Желтая карточкаСкрабб Симон
77' Желтая карточкаХольмберг Карл
2:2
80' ГолСкрабб Симон
90' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
|
24'
1:0
54'
2:0
62'
2:1
70'
77'
80'
2:2
Состав команд
17
Наурин
Томми
16
Carlos
Moros
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
27
Romain
Gall
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 31 David Batanero Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- Главный тренер: Joel Cedergren
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 21 Хадениус Андреас Защитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 15 Фальк-Оландер Маркус Полузащитник
- 1 Aslak Falch
- 27 Сигурдссон Арнор
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 23.08.2017 Торсторпс 0:3 Сундсвалль К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 23.08.2017 Болльнес 0:5 Норрчёпинг К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 20.07.2017 Тракай 2:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Норрчёпинг 2:1 Тракай ЛЕ
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 06.07.2017 Приштина 0:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 29.06.2017 Норрчёпинг 5:0 Приштина ЛЕ
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 30.07.2016 Сундсвалль 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 15.05.2016 Норрчёпинг 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 20.09.2015 Норрчёпинг 5:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 25.05.2015 Сундсвалль 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 28.10.2012 Сундсвалль 0:4 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 23.10.2010 Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль Суперэттан
- 05.07.2010 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг Суперэттан
- 06.08.2009 Сундсвалль 3:1 Норрчёпинг Суперэттан
- 20.04.2009 Норрчёпинг 2:2 Сундсвалль Суперэттан
- 27.10.2008 Сундсвалль 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 02.07.2008 Норрчёпинг 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|18
|6
|3
|58 - 25
|60
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|1:1
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|28
|12
|10
|6
|44 - 31
|46
|5.
|Хеккен
|1:1
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|28
|10
|8
|10
|49 - 52
|38
|8.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|9.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|12.
|Кальмар
|27
|9
|5
|13
|30 - 43
|32
|13.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|26 - 51
|19
Второй тайм
90'
Сундсвалль производит замену. Peter Wilson уходит, и Сигурдссон Кристинн заменяет его
90'
Тораринссон Гудмундур получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Норчепинг производит замену. Скрабб Симон уходит, и Ткалчич Никола заменяет его
82'
Норчепинг производит замену. Alexander Jakobsen уходит, и Сигурдссон Арнор заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скрабб Симон.
79'
Сундсвалль производит замену. Кристин Стейндорссон уходит, и Eric Bjoerkander заменяет его
77'
Хольмберг Карл получает желтую карточку.
70'
Скрабб Симон получает желтую карточку.
69'
Сундсвалль производит замену. Мюрестам Давид уходит, и Раялаксо Себастьян заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexander Jakobsen.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Romain Gall.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
24'
Г О О О О О Л - Marcus Danielsson из команды Сундсвалль забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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