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Стадион:
Юргорден
1:1
Второй тайм: 46'
Хеккен
0'
0:1
36' Гол
Паулиньо II
1:1
40' Гол
Jacob Une Larsson
42' Желтая карточка
Ясин Ахмед
42' Желтая карточка
Уокер Кевин
46'
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Уокер Кевин получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Ясин Ахмед получает желтую карточку.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jacob Une Larsson.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо II.
12'
Хаккен производит замену. Аркивуо Кари уходит, и Бинаку Эгзон заменяет его
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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