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Стадион: Теле2 Арена
0:1
36' ГолПаулиньо II
1:1
40' ГолJacob Une Larsson
42' Желтая карточкаЯсин Ахмед
42' Желтая карточкаУокер Кевин
|
36'
0:1
40'
1:1
42'
42'
Состав команд
22
Felix
Beijmo
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Нападающий
- 17 Энгвалль Густав Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 21 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- 20 Aliou Badji
- 12 Jonathan Augustinsson
- 19 Marcus Hansson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Хеккен 3-4-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 6 Alexander Faltsetas Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 27 Андерссон Йоэль Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 15 Аркивуо Кари Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- 7 Ясин Ахмед Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 25 Бинаку Эгзон Защитник
- 12 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 13 Ранеги Матиас Нападающий
- 16 Селик Мерван Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Гамла Упсала 1:4 Юргорден К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден А
- 07.08.2017 Юргорден 0:1 Мальмё А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
Хеккен (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Квибилле 1:9 Хеккен К
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан
- 31.10.2016 Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 29.05.2016 Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 01.08.2015 Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 09.04.2015 Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 28.07.2014 Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 21.07.2014 Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 18.08.2013 Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 14.04.2013 Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан
- 21.09.2012 Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2012 Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 21.08.2011 Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 26.06.2011 Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 31.07.2010 Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан
- 14.03.2010 Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 19.10.2009 Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 26.05.2009 Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|18
|6
|3
|58 - 25
|60
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|1:1
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|28
|12
|10
|6
|44 - 31
|46
|5.
|Хеккен
|1:1
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|28
|10
|8
|10
|49 - 52
|38
|8.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|9.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|12.
|Кальмар
|27
|9
|5
|13
|30 - 43
|32
|13.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|26 - 51
|19
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Уокер Кевин получает желтую карточку.
42'
Ясин Ахмед получает желтую карточку.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jacob Une Larsson.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо II.
12'
Хаккен производит замену. Аркивуо Кари уходит, и Бинаку Эгзон заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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