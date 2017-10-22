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0:1
Перерыв
0:1
26' ГолRichard Donkor
31' Желтая карточкаIsaac Shaze
|
26'
0:1
31'
Состав команд
26
Isaac
Shaze
88
Фуре
Ларс
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
Эстер 3-5-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 6 Mario Vasilj I Защитник
- 11 Карлссон Монц Защитник
- 24 Fritiof Bjoerken Полузащитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 26 Isaac Shaze Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 14 Robin Oestlind Полузащитник
- 88 Фуре Ларс Нападающий
- 10 David Johannesson Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Sebastian Crona Полузащитник
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 28 Johan Hjalmarsson
- 22 Emir Avdic
- 21 Filip Oernblom
- 12 Darmin Sobo
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 28 Чатто Доминик Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 70 Richard Donkor Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 24 Viktor Goetesson Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 4 Юханссон Даниэль Защитник
- 10 Назари Амин Полузащитник
- 15 Родевог Стефан Нападающий
- 17 Edi Sylisufaj
- 22 John Bjoerkengren
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 01.09.2017 Эстер 1:0 Фрей С
- 28.08.2017 Вернаму 2:1 Эстер С
- 23.08.2017 Хускварна 2:5 Эстер К
- 19.08.2017 Сюрианска 2:1 Эстер С
- 12.08.2017 Эстер 1:1 Гефле С
- 08.08.2017 Эстер 2:0 ГАИС С
- 05.08.2017 Варбергс Боис 1:3 Эстер С
- 30.07.2017 Эстер 3:0 Отвидаберг С
- 24.07.2017 ГАИС 2:2 Эстер С
- 25.06.2017 Эстер 5:2 Варбергс Боис С
- 17.06.2017 Отвидаберг 1:1 Эстер С
- 11.06.2017 Эстер 1:2 Вернаму С
- 03.06.2017 Эстер 2:1 Норрбю С
- 28.05.2017 Треллеборг 4:1 Эстер С
- 22.05.2017 Эстер 1:2 Хельсинборг С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
- 22.07.2017 Норрбю 0:3 Фалькенберг С
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг С
- 10.06.2017 Фрей 2:0 Фалькенберг С
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг С
- 27.05.2017 Варбергс Боис 3:5 Фалькенберг С
- 21.05.2017 Фалькенберг 2:0 Далкурд С
Последние игры между собой
Эстер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
- 02.04.2017 Фалькенберг 0:2 Эстер Суперэттан
- 29.01.2016 Эстер 0:1 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 30.01.2015 Эстер 2:0 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 28.10.2012 Фалькенберг 1:1 Эстер Суперэттан
- 20.06.2012 Фалькенберг 1:4 Эстер Суперэттан
- 09.03.2012 Эстер 3:2 Фалькенберг Товарищеские матчи. Сборные
- 05.09.2011 Эстер 1:0 Фалькенберг Суперэттан
- 01.06.2011 Фалькенберг 0:4 Эстер Суперэттан
- 29.08.2010 Фалькенберг 2:0 Эстер Суперэттан
- 22.05.2010 Эстер 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|17
|4
|6
|54 - 25
|55
|2.
|Далкурд
|26
|15
|6
|5
|54 - 24
|51
|3.
|Треллеборг
|28
|14
|8
|6
|50 - 28
|50
|4.
|Фалькенберг
|1:0
|28
|11
|11
|6
|45 - 36
|44
|5.
|Эстер
|0:1
|28
|12
|7
|9
|43 - 35
|43
|6.
|Хельсинборг
|28
|10
|12
|6
|37 - 39
|42
|7.
|Дегерфорс
|28
|11
|7
|10
|38 - 36
|40
|8.
|Вернаму
|27
|11
|5
|11
|42 - 40
|38
|9.
|Эргрюте
|28
|9
|9
|10
|28 - 40
|36
|10.
|Гефле
|28
|10
|5
|13
|38 - 43
|35
|11.
|Норрбю
|28
|10
|4
|14
|41 - 53
|34
|12.
|ГАИС
|28
|9
|7
|12
|25 - 36
|34
|13.
|Варбергс Боис
|28
|8
|9
|11
|39 - 39
|33
|14.
|Фрей
|28
|8
|4
|16
|36 - 46
|28
|15.
|Сюрианска
|26
|7
|3
|16
|37 - 55
|24
|16.
|Отвидаберг
|28
|6
|5
|17
|22 - 54
|23
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Фалькенберг производит замену. Richard Donkor уходит, и John Bjoerkengren заменяет его
31'
Isaac Shaze получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Richard Donkor.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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