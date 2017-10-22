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Эстер
0:1
Перерыв
Фалькенберг
0'
0:1
26' Гол
Richard Donkor
31' Желтая карточка
Isaac Shaze
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Фалькенберг производит замену. Richard Donkor уходит, и John Bjoerkengren заменяет его
Желтая карточка
31'
Isaac Shaze получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Richard Donkor.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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