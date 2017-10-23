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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 17403
1:0
17' ГолХамад Илоан
2:0
22' ГолСвеннсен Сандер
33' Желтая карточкаBjoern Paulsen
2:1
34' ГолМахолли Шкодран
2:2
55' ГолJohan Andersson II
2:3
61' ГолМахолли Шкодран
75' Желтая карточкаБергман Якоб
3:3
85' ГолСвеннсен Сандер
90' Желтая карточкаДибба Па
|
17'
1:0
22'
2:0
33'
34'
2:1
55'
2:2
61'
2:3
75'
85'
3:3
90'
Состав команд
90
Хамад
Илоан
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 6 Oscar Krusnell Защитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Нападающий
- 21 Свеннсен Сандер Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Romulo Cabral Нападающий
- 17 Дибба Па Нападающий
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 16 Johan Andersson II Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 10 Андерссон Элиас Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 11 Alexander Nilsson II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Бергман Якоб Защитник
- 14 Ian Sirelius Защитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 31 Oskar Nilsson
- 17 Zackarias Faour
- 13 Kyria Kambusi
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю А
- 16.08.2017 Акрополис 1:3 Хаммарбю К
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
Сириус (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.09.2014 Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан
- 02.06.2014 Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан
- 21.02.2014 Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|18
|7
|3
|58 - 25
|61
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|28
|12
|10
|6
|44 - 31
|46
|5.
|Хеккен
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|28
|10
|8
|10
|49 - 52
|38
|8.
|Сириус
|28
|10
|7
|11
|43 - 46
|37
|9.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|28
|8
|11
|9
|37 - 39
|35
|12.
|Кальмар
|28
|9
|5
|14
|30 - 45
|32
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|6
|10
|12
|31 - 46
|28
|14.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|26 - 51
|19
Дополнительное время
93'
Сириус производит замену. Христер Густафссон уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Дибба Па получает желтую карточку.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Свеннсен Сандер.
75'
Бергман Якоб получает желтую карточку.
69'
Сириус производит замену. Johan Andersson уходит, и Бергман Якоб заменяет его
64'
Хаммарбю производит замену. Андерсен Йеппе уходит, и Бакирчиоглу Кеннеди заменяет его
62'
Хаммарбю производит замену. Танкович Муамер уходит, и Дибба Па заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
59'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Ian Sirelius заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Johan Andersson.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
33'
Бьёрн Паульсен получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Свеннсен Сандер.
18'
Хаммарбю производит замену. Мартинссон-Нгуали Серж уходит, и Rebin Assad заменяет его
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хамад Илоан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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