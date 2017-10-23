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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 17403
Хаммарбю
3:3
Конец матча
Сириус
0'
1:0
17' Гол
Хамад Илоан
2:0
22' Гол
Свеннсен Сандер
33' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
2:1
34' Гол
Махолли Шкодран
2:2
55' Гол
Johan Andersson II
2:3
61' Гол
Махолли Шкодран
75' Желтая карточка
Бергман Якоб
3:3
85' Гол
Свеннсен Сандер
90' Желтая карточка
Дибба Па
90'+5
Дополнительное время
93'
Сириус производит замену. Христер Густафссон уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
Дополнительное время
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Дибба Па получает желтую карточку.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Свеннсен Сандер.
Желтая карточка
75'
Бергман Якоб получает желтую карточку.
69'
Сириус производит замену. Johan Andersson уходит, и Бергман Якоб заменяет его

64'
Хаммарбю производит замену. Андерсен Йеппе уходит, и Бакирчиоглу Кеннеди заменяет его
62'
Хаммарбю производит замену. Танкович Муамер уходит, и Дибба Па заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
59'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Ian Sirelius заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Johan Andersson.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
Желтая карточка
33'
Бьёрн Паульсен получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Свеннсен Сандер.
18'
Хаммарбю производит замену. Мартинссон-Нгуали Серж уходит, и Rebin Assad заменяет его
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хамад Илоан.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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