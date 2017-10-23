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Стадион: Шведбанк Зрители: 19535
8' Желтая карточкаЮханссон Нильс-Эрик
30' Желтая карточкаХаукссон Хаукур
44' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
55' Желтая карточкаКристиансен Андерс
60' Желтая карточкаРакип Эрдаль
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30'
44'
60'
Состав команд
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 23 Бергет Йо Инге Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 8 Страндберг Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 10 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- 35 Samuel Adrian
- 30 Mattias Nilsson
- Главный тренер: Перссон Магнус
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Обаси Чинеду Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
- 23.08.2017 Тролльхеттан 1:4 Мальмё К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар А
- 07.08.2017 Юргорден 0:1 Мальмё А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 27.06.2017 Мальмё 1:1 Локомотив Загреб ТМК
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
АИК (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Вяермбольс 0:1 АИК К
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 06.07.2017 АИК 5:0 Класвик ЛЕ
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
АИК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 07.08.2016 Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан
- 17.07.2016 АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 04.10.2015 АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан
- 09.04.2015 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 05.10.2014 АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 26.05.2014 Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан
- 11.08.2013 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 17.04.2013 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 04.11.2012 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.07.2012 АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 25.09.2011 Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
- 12.06.2011 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 24.07.2010 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 17.07.2010 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 30.07.2009 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 16.04.2009 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 22.10.2008 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 11.05.2008 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 01.05.2008 Мальмё 0:2 АИК Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|18
|7
|3
|58 - 25
|61
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|28
|12
|10
|6
|44 - 31
|46
|5.
|Хеккен
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|28
|10
|8
|10
|49 - 52
|38
|8.
|Сириус
|28
|10
|7
|11
|43 - 46
|37
|9.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|28
|8
|11
|9
|37 - 39
|35
|12.
|Кальмар
|28
|9
|5
|14
|30 - 45
|32
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|6
|10
|12
|31 - 46
|28
|14.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|26 - 51
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
АИК производит замену. Ольссон Кристоффер уходит, и Авдич Денни заменяет его
89'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Эйкрем Магнус заменяет его
85'
Мальме производит замену. Розенберг Маркус уходит, и Сванберг Маттиас заменяет его
80'
АИК производит замену. Ишизаки Стефан уходит, и Терн Симон заменяет его
80'
АИК производит замену. Обаси Чинеду уходит, и Стефанелли Николас заменяет его
66'
Мальме производит замену. Страндберг Карлос уходит, и Еремеефф Александер заменяет его
60'
Ракип Эрдаль получает желтую карточку.
55'
Кристиансен Андерс получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Сундгрен Даниэль получает желтую карточку.
30'
Хаукссон Хаукур получает желтую карточку.
8'
Юханссон Нильс-Эрик получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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