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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 19535
Мальмё
0:0
Конец матча
АИК
0'
8' Желтая карточка
Юханссон Нильс-Эрик
30' Желтая карточка
Хаукссон Хаукур
44' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
55' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
60' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
АИК производит замену. Ольссон Кристоффер уходит, и Авдич Денни заменяет его
89'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Эйкрем Магнус заменяет его
85'
Мальме производит замену. Розенберг Маркус уходит, и Сванберг Маттиас заменяет его
80'
АИК производит замену. Ишизаки Стефан уходит, и Терн Симон заменяет его
80'
АИК производит замену. Обаси Чинеду уходит, и Стефанелли Николас заменяет его

66'
Мальме производит замену. Страндберг Карлос уходит, и Еремеефф Александер заменяет его
Желтая карточка
60'
Ракип Эрдаль получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Кристиансен Андерс получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Сундгрен Даниэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Хаукссон Хаукур получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Юханссон Нильс-Эрик получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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