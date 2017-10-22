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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 9263
0:1
8' ГолФрицсон Лудвиг
51' Желтая карточкаAugust Erlingmark
59' Желтая карточкаБоман Микаэль
63' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
72' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
82' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян I
|
8'
0:1
59'
63'
Состав команд
25
Erik
Dahlin
22
Нури
Брва
21
Бачиру
Фуад
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 15 Kristopher Da Graca Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 5 Адекугбе Сэм Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Защитник
- 26 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 22 Vajeba Sakor Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 31 Tom Amos
- 24 Sebastian Ohlsson I
- Главный тренер: Alf Westerberg
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 20 Соми Габриэль Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 80 Арин Франк Полузащитник
- 32 Кпозо Патрик Полузащитник
- 19 Видгрен Деннис Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 14 Солландер Бобо Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
- 23.08.2017 Ландветтер 0:5 Гётеборг К
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 24.08.2017 Эстерсунд 2:0 ПАОК ЛЕ
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 17.08.2017 ПАОК 3:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 03.08.2017 Фола 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 27.07.2017 Эстерсунд 1:0 Фола ЛЕ
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|18
|6
|3
|58 - 25
|60
|2.
|АИК
|27
|14
|8
|5
|43 - 20
|50
|3.
|Юргорден
|1:1
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|28
|12
|10
|6
|44 - 31
|46
|5.
|Хеккен
|1:1
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|28
|10
|8
|10
|49 - 52
|38
|8.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|9.
|Сириус
|27
|10
|6
|11
|40 - 43
|36
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|12.
|Кальмар
|27
|9
|5
|13
|30 - 43
|32
|13.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|5
|10
|12
|29 - 46
|25
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|26 - 51
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Эстерсунд производит замену. Мукииби Рональд уходит, и Бьоркстрём Тим заменяет его
85'
Гетеборг производит замену. Рикс Сёрен уходит, и Sebastian Ohlsson заменяет его
82'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
81'
Гетеборг производит замену. Kristopher Da Graca уходит, и Vajeba Sakor заменяет его
80'
Эстерсунд производит замену. Соми Габриэль уходит, и Видгрен Деннис заменяет его
72'
Папаяннопулос Сотирис получает желтую карточку.
63'
Фрицсон Лудвиг получает желтую карточку.
62'
Эстерсунд производит замену. Хопкатт Джейми уходит, и Геро Альхаджи заменяет его
59'
Боман Микаэль получает желтую карточку.
57'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Карлссон-Лагемюр Патрик заменяет его
51'
August Erlingmark получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фрицсон Лудвиг.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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