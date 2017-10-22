  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 9263
Гётеборг
0:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
8' Гол
Фрицсон Лудвиг
51' Желтая карточка
August Erlingmark
59' Желтая карточка
Боман Микаэль
63' Желтая карточка
Фрицсон Лудвиг
72' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
82' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Эстерсунд производит замену. Мукииби Рональд уходит, и Бьоркстрём Тим заменяет его
85'
Гетеборг производит замену. Рикс Сёрен уходит, и Sebastian Ohlsson заменяет его
Желтая карточка
82'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
81'
Гетеборг производит замену. Kristopher Da Graca уходит, и Vajeba Sakor заменяет его
80'
Эстерсунд производит замену. Соми Габриэль уходит, и Видгрен Деннис заменяет его

Желтая карточка
72'
Папаяннопулос Сотирис получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Фрицсон Лудвиг получает желтую карточку.
62'
Эстерсунд производит замену. Хопкатт Джейми уходит, и Геро Альхаджи заменяет его
Желтая карточка
59'
Боман Микаэль получает желтую карточку.
57'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Карлссон-Лагемюр Патрик заменяет его
Желтая карточка
51'
August Erlingmark получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фрицсон Лудвиг.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация