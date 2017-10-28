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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1478
Хальмстад
1:1
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
0:1
11' Гол
Ludvig Oehman
1:1
36' Гол
Gabriel Gudmundsson
36' Желтая карточка
Хагиги Алиреза
90' Желтая карточка
Бернтссон Александер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бернтссон Александер получает желтую карточку.
87'
Хальмстад производит замену. Jonathan Svedberg уходит, и Rasmus Wiedesheim-Paul заменяет его
80'
Хальмстад производит замену. Hoeskuldur Gunnlaugsson уходит, и Oscar Petersson заменяет его
74'
Хальмстад производит замену. Tryggvi Hrafn Haraldsson уходит, и Kosuke Kinoshita заменяет его
74'
Васби производит замену. Ноор Фаршад уходит, и Simon Alexandersson заменяет его

62'
Васби производит замену. Andrew Fox уходит, и Мид Джернейд заменяет его
58'
Васби производит замену. Ferid Ali уходит, и Альборнос Маурисио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Хагиги Алиреза получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Gudmundsson.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Людвиг Эхман.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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