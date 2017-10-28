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Стадион: Oerjans Vall Зрители: 1478
1:1
Конец матча
0:1
11' ГолLudvig Oehman
1:1
36' ГолGabriel Gudmundsson
36' Желтая карточкаХагиги Алиреза
90' Желтая карточкаБернтссон Александер
|
11'
0:1
36'
1:1
36'
Состав команд
11
Andrew
Fox
I
20
Ноор
Фаршад
Хальмстад 3-4-3
- Основной состав
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 6 Матисен Маркус Защитник
- 15 Кейта Абубакар Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 28 Вестерберг Еспер Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 23 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 21 Бенгтссон Андреас Полузащитник
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- 14 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 11 Tryggvi Hrafn Haraldsson Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 9 Alexander Ruud Tveter Полузащитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 24 Oscar Petersson
- 19 Rasmus Wiedesheim-Paul
- Главный тренер: Igor Krulj
АФК Эскильстуна 5-3-1-1
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 11 Andrew Fox I Защитник
- 20 Ноор Фаршад Полузащитник
- 21 Мухаммад Шариф Полузащитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 70 Chidi Dauda Omeje Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 33 Тайво Тайе Защитник
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 14 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 16 Simon Alexandersson Нападающий
- 8 Maranhao III
- 5 Gustav Jarl
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Кристианстад 1:3 Хальмстад К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|18
|7
|3
|58 - 25
|61
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|29
|13
|10
|6
|48 - 32
|49
|5.
|Хеккен
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|29
|10
|8
|11
|50 - 56
|38
|8.
|Сириус
|28
|10
|7
|11
|43 - 46
|37
|9.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|28
|8
|11
|9
|37 - 39
|35
|12.
|Кальмар
|28
|9
|5
|14
|30 - 45
|32
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|6
|10
|12
|31 - 46
|28
|14.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|15.
|Хальмстад
|29
|4
|9
|16
|26 - 44
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|27 - 52
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бернтссон Александер получает желтую карточку.
87'
Хальмстад производит замену. Jonathan Svedberg уходит, и Rasmus Wiedesheim-Paul заменяет его
80'
Хальмстад производит замену. Hoeskuldur Gunnlaugsson уходит, и Oscar Petersson заменяет его
74'
Хальмстад производит замену. Tryggvi Hrafn Haraldsson уходит, и Kosuke Kinoshita заменяет его
74'
Васби производит замену. Ноор Фаршад уходит, и Simon Alexandersson заменяет его
62'
Васби производит замену. Andrew Fox уходит, и Мид Джернейд заменяет его
58'
Васби производит замену. Ferid Ali уходит, и Альборнос Маурисио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Хагиги Алиреза получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Gudmundsson.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Людвиг Эхман.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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