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Стадион:
Сундсвалль
1:0
Первый тайм: 29'
Хаммарбю
0'
1:0
17' Гол
Carlos Moros
29'
Первый тайм
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Moros.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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