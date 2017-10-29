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Стадион: Норрпортен Арена
1:0
Первый тайм: 29'
1:0
17' ГолCarlos Moros
|
17'
1:0
Состав команд
17
Наурин
Томми
16
Carlos
Moros
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
27
Romain
Gall
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 31 David Batanero Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 14 Samuel Aziz
- Главный тренер: Joel Cedergren
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Нападающий
- 21 Свеннсен Сандер Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 32 Alex Douglas
- 30 Olle Edlund
- 6 Oscar Krusnell
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 23.08.2017 Торсторпс 0:3 Сундсвалль К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю А
- 16.08.2017 Акрополис 1:3 Хаммарбю К
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль Товарищеские матчи. Клубы
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 15.08.2016 Сундсвалль 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 01.05.2016 Хаммарбю 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 03.08.2015 Сундсвалль 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.05.2015 Хаммарбю 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 10.08.2014 Хаммарбю 2:2 Сундсвалль Суперэттан
- 30.04.2014 Сундсвалль 3:1 Хаммарбю Суперэттан
- 29.09.2013 Хаммарбю 1:1 Сундсвалль Суперэттан
- 02.06.2013 Сундсвалль 1:0 Хаммарбю Суперэттан
- 12.09.2011 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль Суперэттан
- 08.06.2011 Сундсвалль 3:3 Хаммарбю Суперэттан
- 29.07.2010 Сундсвалль 2:2 Хаммарбю Суперэттан
- 20.04.2010 Хаммарбю 2:1 Сундсвалль Суперэттан
- 11.08.2008 Сундсвалль 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.04.2008 Хаммарбю 5:3 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|29
|19
|7
|3
|60 - 25
|64
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|29
|13
|10
|6
|48 - 32
|49
|5.
|Хеккен
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|29
|10
|8
|11
|50 - 56
|38
|8.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|9.
|Сириус
|0:2
|29
|10
|7
|12
|43 - 48
|37
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|0:1
|29
|8
|11
|10
|37 - 40
|35
|12.
|Кальмар
|28
|9
|5
|14
|30 - 45
|32
|13.
|Сундсвалль
|1:0
|29
|7
|10
|12
|26 - 42
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|28
|6
|10
|12
|31 - 46
|28
|15.
|Хальмстад
|29
|4
|9
|16
|26 - 44
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|27 - 52
|20
Первый тайм
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Moros.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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