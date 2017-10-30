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Стадион: Френдс Арена Зрители: 19870
1:0
8' ГолОбаси Чинеду
27' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян I
33' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
2:0
45' ГолЛиндквист Расмус
62' Желтая карточкаVajeba Sakor
2:1
72' ГолVajeba Sakor
79' Желтая карточкаSebastian Ohlsson I
86' Желтая карточкаБлумберг Юхан
|
8'
1:0
33'
45'
2:0
62'
72'
2:1
86'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
36
Гойтом
Хенок
20
Обаси
Чинеду
28
Рогне
Томас
22
Vajeba
Sakor
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 20 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 15 Agustin Gomez
- 17 Мушиту Даниэль
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 5 Адекугбе Сэм Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 22 Vajeba Sakor Полузащитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Защитник
- 26 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 15 Kristopher Da Graca
- 24 Sebastian Ohlsson I
- Главный тренер: Alf Westerberg
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Вяермбольс 0:1 АИК К
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
- 23.08.2017 Ландветтер 0:5 Гётеборг К
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан
- 11.04.2016 АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2015 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.05.2015 Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан
- 04.08.2014 Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан
- 31.03.2014 АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 23.09.2013 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 06.05.2013 АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.10.2012 Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 12.04.2012 АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.08.2011 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 21.04.2011 АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.08.2010 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.05.2010 Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан
- 06.03.2010 АИК 1:0 Гётеборг Суперкубок
- 07.11.2009 АИК 2:0 Гётеборг Шведский кубок
- 01.11.2009 Гётеборг 1:2 АИК Аллсвенскан
- 13.07.2009 АИК 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|19
|7
|3
|62 - 25
|64
|2.
|АИК
|29
|15
|9
|5
|45 - 21
|54
|3.
|Юргорден
|29
|14
|8
|7
|52 - 30
|50
|4.
|Эстерсунд
|29
|13
|10
|6
|48 - 32
|49
|5.
|Хеккен
|29
|13
|10
|6
|40 - 27
|49
|6.
|Норрчёпинг
|29
|14
|5
|10
|42 - 37
|47
|7.
|Эльфсборг
|29
|10
|8
|11
|50 - 56
|38
|8.
|Хаммарбю
|29
|9
|11
|9
|41 - 40
|38
|9.
|Сириус
|29
|10
|7
|12
|43 - 50
|37
|10.
|Гётеборг
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|11.
|Эребру
|29
|10
|6
|13
|37 - 52
|36
|12.
|Кальмар
|29
|9
|5
|15
|30 - 47
|32
|13.
|Йёнчёпинг
|29
|6
|11
|12
|31 - 46
|29
|14.
|Сундсвалль
|29
|6
|10
|13
|26 - 46
|28
|15.
|Хальмстад
|29
|4
|9
|16
|26 - 44
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|27 - 52
|20
Дополнительное время
91'
АИК производит замену. Гойтом Хенок уходит, и Авдич Денни заменяет его
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Блумберг Юхан получает желтую карточку.
82'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Карлссон-Лагемюр Патрик заменяет его
79'
Sebastian Ohlsson получает желтую карточку.
77'
АИК производит замену. Тейлор Роберт уходит, и Терн Симон заменяет его
75'
АИК производит замену. Обаси Чинеду уходит, и Стефанелли Николас заменяет его
73'
Гетеборг производит замену. Vajeba Sakor уходит, и Sebastian Ohlsson заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Vajeba Sakor.
62'
Vajeba Sakor получает желтую карточку.
49'
Гетеборг производит замену. Рикс Сёрен уходит, и Нордстрём Билли заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Линдквист Расмус.
37'
Адекугбе Сэм получает вторую желтую карточку. Удаление.
33'
Адекугбе Сэм получает желтую карточку.
27'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обаси Чинеду.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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