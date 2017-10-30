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Стадион: Зрители: 19870
АИК
2:1
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
8' Гол
Обаси Чинеду
27' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян I
33' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
2:0
45' Гол
Линдквист Расмус
62' Желтая карточка
Vajeba Sakor
2:1
72' Гол
Vajeba Sakor
79' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson I
86' Желтая карточка
Блумберг Юхан
90'+5
Дополнительное время
91'
АИК производит замену. Гойтом Хенок уходит, и Авдич Денни заменяет его
Дополнительное время
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Блумберг Юхан получает желтую карточку.
82'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Карлссон-Лагемюр Патрик заменяет его
Желтая карточка
79'
Sebastian Ohlsson получает желтую карточку.
77'
АИК производит замену. Тейлор Роберт уходит, и Терн Симон заменяет его

75'
АИК производит замену. Обаси Чинеду уходит, и Стефанелли Николас заменяет его
73'
Гетеборг производит замену. Vajeba Sakor уходит, и Sebastian Ohlsson заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Vajeba Sakor.
Желтая карточка
62'
Vajeba Sakor получает желтую карточку.
49'
Гетеборг производит замену. Рикс Сёрен уходит, и Нордстрём Билли заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Линдквист Расмус.
37'
Адекугбе Сэм получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
33'
Адекугбе Сэм получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обаси Чинеду.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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