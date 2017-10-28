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Стадион:
Эстерсунд
3:0
Перерыв
Эльфсборг
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Годдос Саман.
41'
Эльфсборг производит замену. Нильссон Лассе уходит, и Байрами Эмир заменяет его
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бачиру Фуад.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Папаяннопулос Сотирис.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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