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Стадион: Ямткрафт Арена
1:0
29' ГолПапаяннопулос Сотирис
2:0
30' ГолБачиру Фуад
3:0
42' ГолГоддос Саман
|
29'
1:0
30'
2:0
42'
3:0
Состав команд
12
Сема
Кен
22
Нури
Брва
21
Бачиру
Фуад
93
Годдос
Саман
Эстерсунд 3-5-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 20 Соми Габриэль Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Полузащитник
- 80 Арин Франк Полузащитник
- 14 Солландер Бобо Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Эльфсборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 21 Маквей Кристофер Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 24.08.2017 Эстерсунд 2:0 ПАОК ЛЕ
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 17.08.2017 ПАОК 3:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 03.08.2017 Фола 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 27.07.2017 Эстерсунд 1:0 Фола ЛЕ
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд Аллсвенскан
- 30.07.2016 Эстерсунд 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.07.2016 Эльфсборг 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 01.03.2014 Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Кубок Швеции
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|18
|7
|3
|58 - 25
|61
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|3:0
|29
|13
|10
|6
|47 - 31
|49
|5.
|Хеккен
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|0:3
|29
|10
|8
|11
|49 - 55
|38
|8.
|Сириус
|28
|10
|7
|11
|43 - 46
|37
|9.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|28
|8
|11
|9
|37 - 39
|35
|12.
|Кальмар
|28
|9
|5
|14
|30 - 45
|32
|13.
|Йёнчёпинг
|28
|6
|10
|12
|31 - 46
|28
|14.
|Сундсвалль
|28
|6
|10
|12
|25 - 42
|28
|15.
|Хальмстад
|28
|4
|8
|16
|25 - 43
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|26 - 51
|19
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Годдос Саман.
41'
Эльфсборг производит замену. Нильссон Лассе уходит, и Байрами Эмир заменяет его
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бачиру Фуад.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Папаяннопулос Сотирис.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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