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Стадион: Бравида Арена
Состав команд
25
Бинаку
Эгзон
10
Паулиньо
II
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
Хеккен 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 25 Бинаку Эгзон Защитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 12 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 14 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 22 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 16 Селик Мерван Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- 20 Lucas Hedlund
- Главный тренер: Mikael Stahre
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 14 Ларссон Стефан Защитник
- 42 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 33 Adrian Edquist Полузащитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 28 Ринг Джонатан Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 7 Сингх Хармет Полузащитник
- 27 Pape Alioune Diouf Нападающий
- 17 Romario Нападающий
- 16 Хелльквист Филип Нападающий
- 30 John Haakansson
- 20 Carl Johansson III
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Квибилле 1:9 Хеккен К
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
Кальмар (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 24.08.2017 Нюбру 1:5 Кальмар К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.10.2016 Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан
- 22.05.2016 Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 25.07.2015 Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 26.04.2015 Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 28.09.2014 Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2014 Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.07.2013 Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 07.04.2013 Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 27.10.2012 Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 16.04.2012 Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.10.2011 Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2011 Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 31.10.2010 Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан
- 22.05.2010 Хеккен 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 23.09.2009 Хеккен 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 01.05.2009 Кальмар 2:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|19
|7
|3
|62 - 25
|64
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|0:0
|29
|14
|8
|7
|52 - 30
|50
|4.
|Эстерсунд
|29
|13
|10
|6
|48 - 32
|49
|5.
|Хеккен
|0:0
|29
|12
|11
|6
|38 - 27
|47
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|29
|10
|8
|11
|50 - 56
|38
|8.
|Хаммарбю
|29
|9
|11
|9
|41 - 40
|38
|9.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|10.
|Сириус
|29
|10
|7
|12
|43 - 50
|37
|11.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|12.
|Кальмар
|0:0
|29
|9
|6
|14
|30 - 45
|33
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|29
|6
|11
|12
|31 - 46
|29
|14.
|Сундсвалль
|29
|6
|10
|13
|26 - 46
|28
|15.
|Хальмстад
|29
|4
|9
|16
|26 - 44
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|27 - 52
|20
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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