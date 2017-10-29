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Стадион:
Сириус
0:2
Первый тайм: 31'
Мальмё
Первый тайм
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Страндберг Карлос.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Еремеефф Александер.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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