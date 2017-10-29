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Стадион: Студентернас
0:1
9' ГолЕремеефф Александер
0:2
18' ГолСтрандберг Карлос
|
9'
0:1
18'
0:2
Состав команд
14
Ian
Sirelius
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 7 Niklas Thor Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 10 Андерссон Элиас Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Бергман Якоб Защитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 13 Sherko Faiqi
- 17 Zackarias Faour
- 16 Johan Andersson II
- 11 Alexander Nilsson II
- 31 Oskar Nilsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Мальмё 4-3-3
- Основной состав
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 23 Бергет Йо Инге Нападающий
- 8 Страндберг Карлос Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 14 Андерссон Эрик Полузащитник
- 47 Laorent Shabani
- 35 Samuel Adrian
- 34 Pavle Vagic
- 30 Mattias Nilsson
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
Мальмё (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
- 23.08.2017 Тролльхеттан 1:4 Мальмё К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар А
- 07.08.2017 Юргорден 0:1 Мальмё А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 27.06.2017 Мальмё 1:1 Локомотив Загреб ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|29
|19
|7
|3
|60 - 25
|64
|2.
|АИК
|28
|14
|9
|5
|43 - 20
|51
|3.
|Юргорден
|28
|14
|7
|7
|52 - 30
|49
|4.
|Эстерсунд
|29
|13
|10
|6
|48 - 32
|49
|5.
|Хеккен
|28
|12
|10
|6
|38 - 27
|46
|6.
|Норрчёпинг
|28
|13
|5
|10
|40 - 37
|44
|7.
|Эльфсборг
|29
|10
|8
|11
|50 - 56
|38
|8.
|Гётеборг
|28
|9
|10
|9
|41 - 35
|37
|9.
|Сириус
|0:2
|29
|10
|7
|12
|43 - 48
|37
|10.
|Эребру
|28
|10
|6
|12
|37 - 50
|36
|11.
|Хаммарбю
|0:1
|29
|8
|11
|10
|37 - 40
|35
|12.
|Кальмар
|28
|9
|5
|14
|30 - 45
|32
|13.
|Сундсвалль
|1:0
|29
|7
|10
|12
|26 - 42
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|28
|6
|10
|12
|31 - 46
|28
|15.
|Хальмстад
|29
|4
|9
|16
|26 - 44
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|27 - 52
|20
Первый тайм
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Страндберг Карлос.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Еремеефф Александер.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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