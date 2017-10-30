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Стадион: Нва Паркен Зрители: 6447
2:0
Конец матча
1:0
5' ГолМоберг-Карлссон Давид
2:0
23' ГолХольмберг Карл
|
5'
1:0
23'
2:0
62'
Состав команд
14
Смит
Эрик
23
Maic
Sema
20
Filip
Rogic
10
Бесара
Нахир
Норрчёпинг 4-3-3
- Основной состав
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 25 Дагерстоль Филип Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Хадениус Андреас Защитник
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 15 Фальк-Оландер Маркус Полузащитник
- 27 Сигурдссон Арнор
- 1 Aslak Falch
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 46 Arvid Brorsson Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хагинге Патрик Защитник
- 8 Форселль Петтери Полузащитник
- 7 Аяз Ферхад Полузащитник
- 29 Michael Omoh Нападающий
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 66 Gustaf Franck
- 11 Alfred Ajdarevic
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 23.08.2017 Болльнес 0:5 Норрчёпинг К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 20.07.2017 Тракай 2:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Норрчёпинг 2:1 Тракай ЛЕ
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 06.07.2017 Приштина 0:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 29.06.2017 Норрчёпинг 5:0 Приштина ЛЕ
Эребру (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 24.08.2017 Карлштад 1:2 Эребру К
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю А
- 13.08.2017 Йёнчёпинг 1:2 Эребру А
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 07.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан
- 22.05.2016 Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 09.08.2015 Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.04.2015 Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 26.10.2014 Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 06.07.2014 Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.09.2012 Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 21.06.2012 Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы)
- 13.05.2012 Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 24.07.2011 Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 25.05.2011 Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан
- 25.05.2010 Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок
- 29.09.2008 Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 28.04.2008 Норрчёпинг 0:0 Эребру Аллсвенскан
- 16.02.2008 Норрчёпинг 1:0 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|19
|7
|3
|62 - 25
|64
|2.
|АИК
|29
|15
|9
|5
|45 - 21
|54
|3.
|Юргорден
|29
|14
|8
|7
|52 - 30
|50
|4.
|Эстерсунд
|29
|13
|10
|6
|48 - 32
|49
|5.
|Хеккен
|29
|13
|10
|6
|40 - 27
|49
|6.
|Норрчёпинг
|29
|14
|5
|10
|42 - 37
|47
|7.
|Эльфсборг
|29
|10
|8
|11
|50 - 56
|38
|8.
|Хаммарбю
|29
|9
|11
|9
|41 - 40
|38
|9.
|Сириус
|29
|10
|7
|12
|43 - 50
|37
|10.
|Гётеборг
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|11.
|Эребру
|29
|10
|6
|13
|37 - 52
|36
|12.
|Кальмар
|29
|9
|5
|15
|30 - 47
|32
|13.
|Йёнчёпинг
|29
|6
|11
|12
|31 - 46
|29
|14.
|Сундсвалль
|29
|6
|10
|13
|26 - 46
|28
|15.
|Хальмстад
|29
|4
|9
|16
|26 - 44
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|27 - 52
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Норчепинг производит замену. Шёлунд Даниэль уходит, и Хадениус Андреас заменяет его
89'
Норчепинг производит замену. Alexander Jakobsen уходит, и Сампстед Альфонс заменяет его
82'
Эребру производит замену. Игбоананике Кеннеди уходит, и Alfred Ajdarevic заменяет его
76'
Норчепинг производит замену. Моберг-Карлссон Давид уходит, и Сигурдссон Арнор заменяет его
63'
Эребру производит замену. Мартенссон Йохан уходит, и Michael Omoh заменяет его
62'
Эребру производит замену. Маик Сема уходит, и Аяз Ферхад заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хольмберг Карл.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моберг-Карлссон Давид.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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