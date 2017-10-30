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Стадион: Зрители: 6447
Норрчёпинг
2:0
Конец матча
Эребру
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Норчепинг производит замену. Шёлунд Даниэль уходит, и Хадениус Андреас заменяет его
89'
Норчепинг производит замену. Alexander Jakobsen уходит, и Сампстед Альфонс заменяет его
82'
Эребру производит замену. Игбоананике Кеннеди уходит, и Alfred Ajdarevic заменяет его
76'
Норчепинг производит замену. Моберг-Карлссон Давид уходит, и Сигурдссон Арнор заменяет его
63'
Эребру производит замену. Мартенссон Йохан уходит, и Michael Omoh заменяет его

62'
Эребру производит замену. Маик Сема уходит, и Аяз Ферхад заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хольмберг Карл.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моберг-Карлссон Давид.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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