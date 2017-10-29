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0:0
Первый тайм: 8'
Состав команд
18
David
Yarar
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
Сюрианска 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Дуэйн Вратарь
- 6 Samuel Akintioye Защитник
- 3 Mattias Liljestrand Защитник
- 26 Nikola Krcmarevic Защитник
- 18 David Yarar Защитник
- 16 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 23 Seth Hellberg Полузащитник
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 77 George Makdessi Нападающий
- 8 Mattias Mete Нападающий
- 20 Мансиамина Риксон Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Перссон Самуэль Защитник
- 9 Nikola Gacesa Полузащитник
- 17 Navid Nasseri Полузащитник
- 10 Kevin Bisse Нападающий
- 27 Bilel Ben Salah
- 19 Alejandro Megia
- 15 Ihab Naser
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 14 Карлссон Пер I Полузащитник
- 7 Свенссон Давид I Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 15 Родевог Стефан Нападающий
- 24 Viktor Goetesson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 4 Юханссон Даниэль Защитник
- 10 Назари Амин Полузащитник
- 45 Passi Prudence
- 17 Edi Sylisufaj
- 6 Erik Zetterberg
- 2 Ludvig Johansson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Сюрианска (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 23.10.2017 Вернаму 6:1 Сюрианска С
- 17.10.2017 Сюрианска 0:2 Броммапойкарна С
- 01.10.2017 Далкурд 4:2 Сюрианска С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Отвидаберг 0:1 Сюрианска С
- 10.09.2017 Эргрюте 3:0 Сюрианска С
- 03.09.2017 Сюрианска 0:2 Треллеборг С
- 27.08.2017 Варбергс Боис 3:1 Сюрианска С
- 23.08.2017 Соллентуна 1:2 Сюрианска К
- 19.08.2017 Сюрианска 2:1 Эстер С
- 12.08.2017 ГАИС 2:1 Сюрианска С
- 08.08.2017 Сюрианска 3:4 Норрбю С
- 05.08.2017 Фрей 2:3 Сюрианска С
- 29.07.2017 Сюрианска 1:2 Хельсинборг С
- 23.07.2017 Сюрианска 1:5 Вернаму С
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
- 17.06.2017 Сюрианска 4:2 Фрей С
- 10.06.2017 Норрбю 1:1 Сюрианска С
- 29.05.2017 Хельсинборг 3:1 Сюрианска С
- 21.05.2017 Сюрианска 2:0 Эргрюте С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
- 22.07.2017 Норрбю 0:3 Фалькенберг С
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг С
- 10.06.2017 Фрей 2:0 Фалькенберг С
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг С
- 27.05.2017 Варбергс Боис 3:5 Фалькенберг С
Последние игры между собой
Сюрианска: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска Суперэттан
- 11.05.2011 Фалькенберг 0:0 Сюрианска Шведский кубок
- 15.08.2010 Сюрианска 4:0 Фалькенберг Суперэттан
- 05.05.2010 Фалькенберг 1:2 Сюрианска Суперэттан
- 13.09.2009 Сюрианска 0:0 Фалькенберг Суперэттан
- 21.05.2009 Фалькенберг 0:1 Сюрианска Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|28
|18
|4
|6
|55 - 25
|58
|2.
|Далкурд
|28
|16
|6
|6
|55 - 25
|54
|3.
|Треллеборг
|29
|14
|9
|6
|52 - 30
|51
|4.
|Хельсинборг
|29
|11
|12
|6
|40 - 39
|45
|5.
|Эстер
|28
|12
|8
|8
|44 - 35
|44
|6.
|Фалькенберг
|0:0
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|7.
|Вернаму
|28
|12
|5
|11
|48 - 41
|41
|8.
|Дегерфорс
|29
|11
|8
|10
|39 - 37
|41
|9.
|Гефле
|29
|10
|6
|13
|39 - 44
|36
|10.
|Варбергс Боис
|29
|9
|9
|11
|42 - 39
|36
|11.
|Эргрюте
|29
|9
|9
|11
|28 - 43
|36
|12.
|Норрбю
|28
|10
|4
|14
|41 - 53
|34
|13.
|ГАИС
|29
|9
|7
|13
|25 - 37
|34
|14.
|Фрей
|29
|8
|5
|16
|38 - 48
|29
|15.
|Сюрианска
|0:0
|28
|7
|4
|17
|38 - 61
|25
|16.
|Отвидаберг
|29
|6
|5
|18
|22 - 57
|23
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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