- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Тунаваллен Зрители: 887
1:3
Конец матча
64' Желтая карточкаАндерссон Элиас
0:1
73' ГолIan Sirelius
0:2
81' ГолФилип Хагланд
83' Желтая карточкаМухаммад Шариф
83' Желтая карточкаSherko Faiqi
0:3
86' ГолZackarias Faour
90' Желтая карточкаАрвидссон Йеспер
1:3
90' ГолChidi Dauda Omeje
|
64'
73'
0:1
81'
0:2
83'
83'
86'
0:3
90'
90'
1:3
Состав команд
20
Ноор
Фаршад
14
Ian
Sirelius
АФК Эскильстуна 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 14 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 21 Мухаммад Шариф Полузащитник
- 20 Ноор Фаршад Полузащитник
- 9 Sasa Matic Нападающий
- 70 Chidi Dauda Omeje Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 33 Тайво Тайе Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 16 Simon Alexandersson Нападающий
- 11 Andrew Fox I
- 5 Gustav Jarl
- 8 Maranhao III
- Главный тренер: Michael Jolley
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 16 Johan Andersson II Защитник
- 2 Бергман Якоб Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 7 Niklas Thor Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 10 Андерссон Элиас Нападающий
- 11 Alexander Nilsson II Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 20 Sherko Faiqi
- 17 Zackarias Faour
- 13 Kyria Kambusi
- 31 Oskar Nilsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
Сириус (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
64'
Васби производит замену. Альборнос Маурисио уходит, и Andrew Fox заменяет его
64'
Андерссон Элиас получает желтую карточку.
46'
Васби производит замену. Ноор Фаршад уходит, и Wanderson заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация