  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 887
АФК Эскильстуна
1:3
Конец матча
Сириус
0'
64' Желтая карточка
Андерссон Элиас
0:1
73' Гол
Ian Sirelius
0:2
81' Гол
Филип Хагланд
83' Желтая карточка
Мухаммад Шариф
83' Желтая карточка
Sherko Faiqi
0:3
86' Гол
Zackarias Faour
90' Желтая карточка
Арвидссон Йеспер
1:3
90' Гол
Chidi Dauda Omeje
90'+3
Второй тайм
64'
Васби производит замену. Альборнос Маурисио уходит, и Andrew Fox заменяет его
Желтая карточка
64'
Андерссон Элиас получает желтую карточку.
46'
Васби производит замену. Ноор Фаршад уходит, и Wanderson заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация